Primera Guía de viaje Halal publicada por una organización turística de EEUU

martes 10 de mayo de 2022 , 08:57h

La Organización de Turismo de la ciudad de Nueva York lanza la Guía de viajes Halal que comparte recomendaciones de comidas Halal para cada tipo de cocina, hoteles, atracciones imperdibles y consejos de expertos.

NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, lanzó la Guía de viaje Halal, ya disponible en nycgo.com/HalalTravelGuide. Es la primera Guía de viaje Halal publicada por una organización de turismo de Estados Unidos, dedicada a resaltar y alentar las visitas a la gran cantidad de restaurantes halal, la historia musulmana y las exhibiciones de arte en los cinco distritos, además de compartir consejos y sugerencias de viajes por expertos en cultura musulmana.

“Estamos orgullosos de lanzar este recurso de viaje completamente nuevo que celebra las experiencias de viaje musulmanas increíblemente ricas y diversas que se encuentran en la ciudad de Nueva York”, apuntó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company. “La comunidad musulmana ha sido una parte integral de la estructura de nuestra ciudad durante casi 400 años y estamos comprometidos a mostrar las auténticas ofertas Halal y más que se encuentran en los cinco distritos”.

La Guía de viaje Halal fue creada por NYC & Company, en asociación con la autoridad líder mundial en viajes amigables con el halal Halal Trip/Crescent Rating. La guía en PDF destaca las ofertas de la ciudad de Nueva York amigables con los musulmanes por condado.

La comunidad musulmana tiene más de 275 mezquitas repartidas por los cinco distritos, más que cualquier otra área metropolitana de EE. UU. El distrito de Brooklyn es el hogar de una de las comunidades musulmanas más diversas del mundo, que representa descendientes de todos los continentes y también es el hogar de una de las mezquitas más antiguas del país ubicada en Williamsburg, Brooklyn. La guía incluye lugares de oración y la distancia/tiempo de las atracciones, restaurantes y hoteles.

La Guía de viaje Halal incluye recomendaciones gastronómicas para cada tipo de cocina, como Eatzy Thai en Queens, Junoon en Manhattan, Al Aqsa en el Bronx, Al Humza Restaurant en Staten Island, Bagel Point en Brooklyn, entre otros. Los hoteles aptos para musulmanes incluyen Conrad New York Midtown, Lotte New York Palace, The Plaza Hotel y más.

Se agregará nuevo contenido e información de manera regular y continua en nycgo.com/HalalTravelGuide.