Escapadas románticas todo el año en Gallery Hoteles

El Hotel Molina Lario de Málaga y el Gallery Hotel de Barcelona, proponen una experiencia a la luz de las velas, con fresas, chocolate y ambiente romántico en la habitación

Gallery Hoteles lanza Love is in the air una experiencia romántica que va más allá de San Valentín y convierte las habitaciones del Hotel Molina Lario en Málaga, y del Gallery Hotel en Barcelona, en un escenario perfecto para reavivar la llama del amor.

La propuesta es que el huésped cree su propia historia romántica, no solo en fechas señaladas, sino en cualquier momento, día o circunstancia. El objetivo de los hoteles es acompañar a la pareja con las máximas facilidades y convertir la ocasión en algo memorable, en un recuerdo especial vivido desde la intimidad de su habitación. La experiencia Love is in the air incluye:

Fresas con chocolate en la habitación.

Botella de cava.

Jabones aromáticos (sales, gel y champú marca conocida).

Habitación a la luz de las velas.

En pleno centro urbano, con la gastronomía autóctona como valor añadido, el Hotel Molina Lario en Málaga y Gallery Hotel en Barcelona, aspiran a convertirse también en hoteles románticos para cualquier época del año.