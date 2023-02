Y si en 2023 nos vemos en Escocia

¡HAY MUCHAS RAZONES PARA HACER DE ESCOCIA TU DESTINO EN 2023!

Aunque solo sea por los eventos que se pueden destacar en este 2023, merece la pena pensárselo y plantearse realizara alguna escapada y disfrutar de alguno de esos actos que se van a desarrollar a lo largo de este año…

Dundreggan Rewilding Centre, marzo de 2023

Inaugurado en 2023, Dundreggan Rewilding Center será la finca de reconstrucción emblemática de Trees for Life, un lugar único, rico en patrimonio natural y cultural donde se está produciendo un cambio real, restaurando el paisaje de Escocia. El nuevo marco salvaje y sus antiguas conexiones con la cultura gaélica alentarán a las personas a "reconstruirse" conectándose con la naturaleza y explorando el patrimonio de las Highlands. Dundreggan Rewilding Center se convertirá en una puerta de entrada para que las personas experimenten la reconstrucción de la manera que mejor se adapte a ellas; desde una visita casual de paso hasta experiencias inmersivas, fomentando la idea de que podemos trabajar con la naturaleza y no contra ella.

V&A Dundee – Tartán, abril de 2023

En su quinto aniversario, V&A Dundee ofrecerá una nueva mirada radical a uno de los tejidos más conocidos del mundo a través de su exposición insignia: Tartán. Tartan, la primera gran exposición curada por V&A Dundee, con el curador consultor Jonathan Faiers de la Universidad de Southampton, celebrará la historia global de un género textil único que ha conectado comunidades en todo el mundo, expresando tradición, rebelión y diversidad, e inspirando juegos y diseños provocativos. Es una historia compleja, rica y, a veces, dolorosa, sin igual en ningún otro sitio. El tartán es un tejido adorado y ridiculizado, inspirador de grandes obras de arte y diseño, y representante de la unidad y la disidencia, la tradición y la rebelión.

Además, V&A Dundee, el primer museo V&A del mundo fuera de Londres, celebrará su quinto aniversario en septiembre de 2023. Para obtener más información y reservar, visita: www.vam.ac.uk/dundee

Centro escocés de Crannog, primavera de 2023

El Centro Escocés Crannog está construyendo actualmente un nuevo museo ubicado en el sitio de Dalerb en el lado norte de Loch Tay en Perthshire, que se inaugurará en la primavera de 2023. El objetivo del Centro Escocés Crannog en Dalerb es ser el museo más sostenible en Escocia. El nuevo centro de visitantes exhibirá colecciones arqueológicas de importancia internacional, un pueblo de demostraciones de artesanía y tecnología inspirado en la Edad del Hierro, y el primero de tres crannogs dirigidos por expertos, pero construidos por la comunidad.

Regatas de Grandes Veleros, julio de 2023

Shetland volverá a albergar las Tall Ships Races del miércoles 26 de julio al viernes 29 en Lerwick. Las Tall Ships Races son una serie anual de regatas organizada por Sail Training International desde 1956 y en el verano de 2023 la ciudad de Lerwick dará la bienvenida a la flota durante cuatro días de celebraciones, compartiendo cultura y amistades internacionales. El programa completo del evento está actualmente en desarrollo y se publicará en marzo de 2023.

Campeonato Mundial de Ciclismo UCI 2023, agosto de 2023

¡El mayor evento ciclista del mundo llega a Escocia en 2023! Los mejores del mundo se reunirán en Glasgow y en toda Escocia para competir al más alto nivel, hacer historia y mostrar al mundo el poder de la bicicleta. A lo largo de 11 días de eventos, los competidores lucharán por más de 200 colores y los campeones mundiales serán coronados en eventos que abarcan de todo, desde BMX hasta ciclismo de montaña, ciclismo indoor, ciclismo de ruta, paraciclismo y mucho, mucho más. Con los hermosos paisajes de Escocia para andar en bicicleta, los legendarios centros ciclistas y los épicos estadios listos para recibir a competidores y visitantes de todo el mundo, nunca ha habido un mejor momento para planificar un viaje en bicicleta a Escocia. Este evento es más que para ciclistas de élite, ¡es una oportunidad para que todos puedan montar en bicicleta! Para obtener más información, visita www.cyclingworldchamps.com

Ruta ciclista de costa a costa, de Stranraer a Eyemouth, verano de 2023

Una nueva y emocionante ruta ciclista en carretera de 250 millas que cubre la longitud del sur de Escocia ha recibido luz verde para avanzar a la etapa de entrega. La ruta de costa a costa se extenderá desde Stranraer hasta Eyemouth, lo que la convierte en una de las más largas del Reino Unido y en un nuevo desafío para los ciclistas experimentados. Los que quieran ponerse a prueba pueden enfrentarse a la ruta Coast to Coast Challenge durante cuatro días, pero se recomienda encarecidamente que reduzcan la velocidad, se sumerjan y disfruten más de lo que el sur de Escocia tiene para ofrecer completando la ruta Explorer durante ocho días o más. El proyecto tiene como objetivo terminar a tiempo para el Campeonato Mundial UCI 2023 en Glasgow y en toda Escocia. Tres de los 13 campeonatos se llevarán a cabo en el sur de Escocia en agosto del próximo año, lo que permitirá a los visitantes del sur probar la nueva ruta durante o después de los campeonatos.

La Galería Nacional de Escocia, verano de 2023

El proyecto transformador para ofrecer un nuevo espacio inspirador para la prestigiosa colección de arte de Escocia se completará en 2023. A partir del verano de 2023, los visitantes podrán experimentar un nuevo conjunto de galerías de clase mundial en la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo. El Proyecto de la Galería Nacional Escocesa creará un hermoso espacio para el arte de Escocia justo en el corazón histórico de Edimburgo, con impresionantes exhibiciones extraídas de la amplia colección de las Galerías Nacionales de Escocia junto con préstamos especiales de otras instituciones artísticas líderes. Grandes ventanales ofrecerán espectaculares vistas llenas de luz a través de Princes Street Gardens, invitando a los visitantes a entrar y descubrir el trabajo de artistas escoceses pioneros como Phoebe Anna Traquair, William McTaggart, Anne Redpath, Sir Henry Raeburn y Charles Rennie Mackintosh.

Scot City sabe de goles

Los Rangers abrirán pronto un nuevo museo del club en Glasgow. New Edmiston House será una instalación increíble y de última generación que albergará un museo del club largamente esperado, una nueva Rangers Store de dos pisos y un espacio para eventos para usar los días de partido y más, mejorando así la experiencia para los seguidores cuando visiten Ibrox.

Tanto para los golfistas en ciernes como para los entusiastas, Glasgow también da la bienvenida a la incorporación de Topgolf. Utiliza los palos de cortesía o trae los tuyos propios, apunta a los gigantescos objetivos del campo con pelotas de alta tecnología que marcan automáticamente la puntuación. Disfruta de bahías de entrenamiento con clima controlado para practicar durante todo el año, relájate en el bar de deportes o recarga energías en el restaurante del hotel.

Para disfrutar aún más del golf en la ciudad, Golf It! es el nuevo concepto de golf de The R&A que se inaugurará en Glasgow en el verano de 2023. La gran nueva atracción cubierta y al aire libre es una innovación y marca una importante inversión financiera por parte de The R&A hacia su propósito de hacer que el golf sea más accesible e inclusivo. La nueva instalación contará con una gama de formatos de golf introductorios que incluyen un giro en pitch and putt, golf de aventura y greens comunitarios, además de un campo de prácticas de dos pisos iluminado y un nuevo campo de nueve hoyos para que juegue toda la familia.