Alicante acoge la gala de entrega de los Soles Guía Repsol 2023

martes 21 de febrero de 2023 , 08:22h

La ciudad de Alicante vivirá durante tres días la mayor fiesta gastronómica de Guía Repsol. A lo largo de todo un fin de semana las calles de la capital acogerán distintas actividades que se han organizado como preámbulo a la entrega de los Soles Guía Repsol 2023 que culminarán con la celebración de la Gala de los Soles el 27 de febrero en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la directora de Guía Repsol, María Ritter, han presentado esta mañana el programa de actividades del fin de semana de los Soles Guía Repsol junto con el secretario autonómico de Turismo Comunidad Valenciana, Francesc Colomer, con el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo y la vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Mari Carmen Sánchez. Un fin de semana donde los protagonistas serán los alicantinos y los visitantes que podrán vivir y disfrutar en primera persona del talento gastronómico de la cocina española.

El sábado 25 de febrero, el Mercado Central de Alicante acogerá la celebración de un showcooking. Cuatro restaurantes alicantinos serán los encargados de elaborar los platos que darán a probar a los asistentes: Nou Manolín (2 Soles Guía Repsol), El Portal (1 Sol Guía Repsol), Estiu (Solete Guía Repsol) y Moments (Solete Guía Repsol) estarán desde las 10:30 hasta las 14:00 horas en el aula central del mercado preparando varias recetas con productos de temporada. Con este showcooking, Guía Repsol quiere resaltar y reivindicar el papel de los mercados en la vida diaria de las personas.

El domingo 26 de febrero se elaborará un arroz tradicional para 1.500 personas en la plaza del Ayuntamiento. El cocinero Moncho Riquelme y su equipo, especialistas en arroces, serán los encargados de elaborar este plato a base de pollo, conejo y verdura.

Además, 20 figurantes repartirán durante todo el sábado y el domingo globos de helio de 40 centímetros para los más pequeños de la casa, además de cucharas de madera y sobres de paellero marinera alicantino para preparar arroz, un guiño a la gastronomía alicantina. Y desde hoy y hasta el próximo 28 de febrero, un ninot de tres metros de altura, elaborado por un artesano alicantino en fibra de vidrio, que representa el galardón del Sol Guía Repsol estará la Explanada de España para hacer las delicias de los viandantes.

El alcalde, Luis Barcala, ha animado “a todos los alicantinos a sumarse a esta fiesta de la mejor gastronomía de España, lo que equivale a decir la mejor del mundo, que se va a celebrar en nuestra ciudad”. “Queremos que se sientan orgullosos del hecho de que Alicante se va a convertir en la capital de la alta cocina al acoger la gala de entrega de los Soles Repsol el próximo día 27 y que puedan participar en las actividades organizadas para la ciudadanía”, ha añadido. El alcalde ha señalado que esta celebración “supone un salto cualitativo”. “Durante años turísticamente se persiguieron objetivos cuantitativos, ahora apostamos por dar este salto cualitativo de atraer turismo de calidad que revierta en beneficio de todos”, ha explicado. Además, Barcala ha incidido en “la profesionalidad y el esfuerzo del sector hostelero, así como en la calidad del producto local gracias a los cuales Alicante se ha posicionado como un destino gastronómico de primer orden generando empleo y riqueza para la ciudad”.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, ha resaltado durante la presentación que “Guía Repsol quiere compartir con los alicantinos y con todos los visitantes de la ciudad la celebración de la fiesta más importante de la gastronomía española. Queremos que vivan junto con nosotros uno de los momentos más importantes para todos los cocineros y cocineras de este país, que este año verán reconocido su esfuerzo y su talento y que se suman a la familia de los Soles Guía Repsol”.

El secretario de Turismo Comunidad Valenciana, Francesc Colomer ha afirmado que “las cosas suceden porque hay un sector que nos ayuda cada día a interceptar la importancia de eventos como este, que nos ayuda a posicionar nuestra gastronomía. Esto no va a ser un acto puntual, ya de por sí importante, sino que además se abre un conjunto de oportunidades para mucha gente. La entrega de los Soles Guía Repsol no es sólo una gala, ha hecho posible que el valor de la gastronomía se pueda aprovechar para posicionar la profesión, su dignificación. Este oficio tiene un valor extraordinario. Aquí reconocemos a grandes profesionales pero también el esfuerzo de los más modestos. Sin principios y valores no llegaremos lejos. El sector turístico y la gastronomía están cargados de ellos, ahora nos debemos encargar de reconocerlos y remarcarlos”.

El director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo ha señalado que la gastronomía “es uno de los mayores reclamos turísticos de nuestra provincia, porque nuestros cocineros y cocineras saben, como pocos, combinar en sus platos la tradición con la vanguardia y elaborar sus creaciones con productos autóctonos de nuestra tierra, de gran calidad y reconocimiento”. “La Costa Blanca se ha convertido, por derecho propio, en un destino gastronómico de primer nivel, gracias a la incansable labor de personas, empresas e instituciones que trabajan para convertir la cocina y el sector agroalimentario de la provincia de uno de nuestros mayores potenciales”, ha recalcado Mazón, quien ha recordado que, desde hace unos años, “somos el epicentro de la dieta mediterránea, pero, además, somos referencia nacional e internacional por la profesionalidad de un sector que durante los momentos más duros de la pandemia ha sabido resistir y reinventarse, optimizar sus procesos y mejorar la prestación de sus servicios”. Finalmente, el responsable institucional ha manifestado que la provincia de Alicante “además de tener un clima privilegiado, destaca también por la capacidad de superación, ilusión, humildad y ambición, ejes que simbolizan muy bien cómo hacemos las cosas y por los que nos hemos convertido en un referente culinario mundial”, ha concluido.

La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha coincidido con el alcalde en “la importancia de acercar la gastronomía a todos los ciudadanos y en su peso a la hora de escoger un destino turístico”. En este sentido, ha explicado que “Alicante se ha posicionado entre las mejores ciudades para realizar una escapada y disfrutar de su cocina con el arroz como buque insignia, un producto que impulsamos desde el Patronato de Turismo en las promociones de destino tanto dentro como fuera de España”.

El lunes 27 de febrero, la ciudad de Alicante estará llena de cocineros y cocineras de todo el país. El talento gastronómico nacional llenará las calles de la ciudad en una fiesta que culminará en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Este año la entrega de los Soles 2023 tiene como lema “La cocina nos llena” con el que Guía Repsol y la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante quieren reivindicar la importancia de la gastronomía en las vidas de las personas. La Comunitat Valenciana en los últimos años se ha revelado como uno de los territorios con mayor interés gastronómico de España. Este estimulante panorama resulta muy atractivo para la apertura de nuevos proyectos, que sirven para impulsar la cocina tradicional puesta al día y generan un laboratorio de ideas colectivo.