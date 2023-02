De Ballenas por Wu Tsang

martes 21 de febrero de 2023 , 17:12h

EN EL MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE JUNIO DE 2023

“Somos ballenas, pero las ballenas están muy lejos de nosotros”

Partiendo de que Moby Dick, de Herman Melville, es el Quijote de la literatura estadounidense, según se comentó durante la presentación de esa muestra, en la que estuvo presente la propia artista, Tsang ha llevado a cabo la videoinstalación ‘De ballenas’ (2022), una obra en la que la artista estadounidense evoca un entorno oceánico psicodélico generado a partir de tecnologías de realidad expandida.

Tras la presentación, se pudo asistir a un pase de la video instalación “OF WHALES” (De Ballenas).

Son imágenes hipnóticas, oníricas, repetitivas, que terminan por conseguir que, a poco que nos descuidemos, entremos en un ¿mundo? Abismal, porque Tsang reinterpreta el “cosmos oceánico” a través del punto de vista del cachalote, que se puede sumergir a unos 2.000 metros de profundidad, aguantando la respiración durante más de una hora …

Pero hay que salir a respirar, o nos quedaremos para siempre en el territorio de Moby Dick …

Encargada por TBA21 y estrenada en la pasada edición de la Bienal de Venecia, la pieza recoge la investigación de la creadora en torno a la novela clásica americana Moby-Dick (1851). Para su exhibición en Madrid, Tsang ha adaptado ‘De ballenas’ a la arquitectura del espacio expositivo, convirtiéndola en una instalación inmersiva. La exposición cuenta con la colaboración de la Fundación Ecolec.

De ballenas está concebida desde la perspectiva de la ballena y la tripulación de marineros que navega a bordo del Pequod y sitúa el relato de Melville en el contexto de la historia marítima de mediados del siglo XIX, junto al nacimiento transatlántico del capitalismo moderno y los conflictos sociales de la época.

Soledad Gutiérrez, comisaria de la exposición, la describe como "una invitación a experimentar una cosmología alternativa construida a partir de una de las narraciones míticas de nuestro tiempo, y a vivirla a través de los ojos de la ballena. Es una exploración sobre cómo una obra de arte puede habitar el pensamiento crítico y cómo, a partir de esa experimentación, se puede contribuir a la transformación de las instituciones culturales en espacios abiertos”.

MOBY DICK; or, The Whale

Coincidiendo con la inauguración de la exposición, TBA21 presentará en España MOBY DICK; or, The Whale, un largometraje mudo de 75 minutos de duración que adapta la novela Moby-Dick. Escrito por la artista y cineasta catarí-estadounidense Sophia Al Maria (1983), dirigido por Wu Tsang y producido por Moved by the Motion y Schauspielhaus Zürich, teatro suizo donde se estrenó el 12 de marzo de 2022, el vídeo sigue a la ballena blanca en su recorrido por el océano, describiendo una cosmología visual que se resiste a la exploración y explotación de la tierra bajo el colonialismo imperial.

La película se proyecta en su versión teatral en dos sesiones únicas que han tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los días 20 y 21 de febrero, con música en directo de la Orquesta Clásica Santa Cecilia. La versión cinematográfica de esta pieza, producida por Schauspielhaus Zürich en colaboración con Zürcher Kammerorchester (ZKO), podrá verse en el salón de actos del Museo Thyssen durante los meses de apertura de la exposición.

"Me sentí inusualmente libre al abordar Moby-Dick porque es un libro tan omnipresente, que se ha adaptado e interpretado tantas veces, que no había presión para ser original, lo que al final nos dio la oportunidad de jugar con la narrativa y ser inventivos", explica Wu Tsang. La artista afirma: "Es una historia muy conocida, pero también desconocida. El libro es muy jugoso y está repleto de conflictos y reflexiones de su época, pero que también son relevantes en el presente".

Esta pieza audiovisual es un encargo de TBA21-Academy junto a LUMA Foundation, Superblue, Hartwig Art Foundation, The Shed, DE SINGEL y The Whitney Museum of American Art. Cuenta con música orquestal original compuesta por Caroline Shaw y Andrew Yee con Asma Maroof y con vestuario diseñado por TELFAR, la firma del estadounidense Telfar Clemens.

Sobre Wu Tsang

Wu Tsang es una cineasta y artista visual que ha recibido múltiples premios y reconocimientos a su trabajo. Su obra abarca diversos géneros y disciplinas, desde películas narrativas y documentales hasta performances en directo y videoinstalaciones. Tsang es becaria MacArthur "Genius" y sus proyectos se han presentado en museos, bienales y festivales de cine de todo el mundo. Ha obtenido la Beca Guggenheim 2016 (cine/vídeo), la nominación al Premio Hugo Boss 2018 y los premios Creative Capital, Rockefeller Foundation, Louis Comfort Tiffany Foundation y Warhol Foundation. Tsang cursó la licenciatura en Bellas Artes (2004) en el Instituto de Arte de Chicago (SAIC) y el máster en Bellas Artes (2010) en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Actualmente trabaja como residente en el Schauspielhaus Zürich, como directora de teatro con el colectivo Moved by the Motion.