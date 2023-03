Alta corsetería española para novias

lunes 13 de marzo de 2023 , 08:42h

‘Hecho por mujeres para mujeres’, con ese mensaje tan potente ha presentado Selmark, la marca gallega, su nueva colección de lencería para novias 2023, una sofisticada propuesta que combina lo mejor de la costura artesanal con la tecnología más vanguardista del sector.

Diseños clásicos, románticos, sensuales y atrevidos se encuentran en la nueva colección de novias de Selmark que, esta temporada, opta por una estética dulce y femenina donde prima el uso del encaje con motivos geométricos que mezcla de forma magistral con el jacquard de plumeti. La marca gallega se decanta por tonos blancos y marfil y gama de nude, rosas y azul pastel para la fecha más especial de las novias.

Desde su creación en 1975, Selmark ha apostado por la calidad en la elección de los materiales y ha destacado por un diseño excepcional con un patronaje que encaja a la perfección en todo tipo de cuerpos. De ahí que sus sujetadores moldeadores con tirantes extraíbles, o los sujetadores de escote profundo se hayan convertido en un must para las mujeres de medio mundo. Además cuentan con una amplia selección de sujetadores de capacidad o push up y este año han incorporado el sujetador bralette sin aro, perfecto para las mujeres que usan tallas más grandes. Cuentan con una amplia selección de braguitas altas, culotte, brasileña, push up o la opción tanga para las más atrevidas.

Conjuntos lenceros ideales, femeninos y confeccionados con los mejores y más delicados tejidos para llevar durante el día y también en la noche de bodas. Para ello, existen combinaciones muy femeninas en tul y satén, delicados encajes, corsés y bodys sugerentes, sujetadores con escote balconette, lazos y pequeños detalles bordados maravillosos para que las novias se sientan muy especiales.

Para Virginia M Rovelli, directora creativa de Selmark, “la lencería, como en cada ocasión, pero especialmente para una novia, es fundamental. Ayuda a que el vestido siente mucho mejor, realzando la figura de la mujer y ayuda a estar mucho más segura en un día tan importante. Es fundamental que la novia se sienta cómoda con lo que lleva puesto; no por elegir algo sexy y sugerente hay que renunciar a la comodidad. En Selmark tenemos un patronaje que sienta bien a cada mujer, gracias al trabajo de casi 50 años en el sector”.

Hay otras prendas y accesorios que son fundamentales para el día de la boda, como la liga, la media o el liguero. Las batas, en su versión larga y media, vuelven a ser tendencia y son fundamentales para lucir en el momento de la preparación. La nueva colección de Selmark apuesta por tejido sugerente, plumeti y crepe que ofrece una excelente caída. La combinación lencera o babydoll vuelve también con fuerza. “Muchas novias Selmark se decantan por la combinación moldeadora para la celebración, es una opción perfecta para vestidos ajustados donde lo más importante es la figura de la mujer. Y para la noche de bodas eligen un conjunto más sexy”, asegura Virginia M Rovelli.

La marca gallega, referente nacional en moda íntima, lleva años desarrollando nuevos tejidos y patrones que se adapten a todo tipo de mujeres con su innovador departamento propio de I+D+i. Gracias a su patronaje, todos sus diseños se adaptan perfectamente a la silueta de la mujer a la vez que ofrecen comodidad.