Moda íntima para esta Navidad llena de elegancia y sofisticación

jueves 22 de diciembre de 2022 , 07:03h

La marca Selmark apuesta por tejidos brocados, encajes flocados muy trabajados y microfibras con tacto de seda en su colección más especial para brillar esta Navidad.

Selmark presenta siluetas sofisticadas con patrones que sientan bien a todas las mujeres, destacando los sujetadores moldeadores con tirantes extraíbles, los sujetadores de escote profundo, perfectos para los vestidos de fiesta, sin olvidarse de los sujetadores de capacidad o los de push up así como el body efecto camiseta o las braguitas altas, culotte, brasileña, push up o la opción tanga para las más atrevidas.

La lencería cada vez gana mayor protagonismo en los armarios femeninos de todo el mundo. En los últimos años se ha pasado de una apariencia sencilla, monocolor y funcional a una explosión de estilos, tonalidades, materiales y formas. Una evolución que conoce muy bien en Selmark, marca viguesa fundada en 1975 que va unido a la historia de la mujer.

Con presencia en más de 6.000 puntos de venta en 40 países, Selmark es el gran referente nacional en moda íntima y para esta Navidad nos propone una colección llena de elegancia y sofisticación, apostando por tejidos brocados, encajes flocados muy trabajados y microfibras con tacto de seda en una colección especialmente diseñada para brillar.

Desde su creación, Selmark ha apostado por la calidad en la elección de los materiales y ha destacado por un diseño excepcional con un patronaje que encaja a la perfección en todo tipo de cuerpos. De ahí que sus sujetadores moldeadores con tirantes extraíbles, o los sujetadores de escote profundo, perfectos para los vestidos de fiesta, se hayan convertido en un must para las mujeres de medio mundo. Además cuentan con una amplia selección de sujetadores de capacidad o push up, así como el body efecto camiseta o braguitas altas, culotte, brasileña, push up o la opción tanga para las más atrevidas.

Los colores protagonistas siguen siendo el rojo y el negro pero en esta ocasión combinados con elementos dorados para aportarle un aire más festivo. Además, Selmark rescata la tendencia de los bodys y las prendas lenceras también para lucirlos como prenda exterior.

Selmark ha logrado adaptarse a la continua evolución del mercado de lencería, en el que se han dado verdaderas revoluciones en los productos, materiales, diseños y hábitos de uso.