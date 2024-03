Ghostbusters X NYC amplía la emblemática franquicia cinematográfica

miércoles 27 de marzo de 2024 , 07:37h

Y PRESENTA UN CENTRO DE CONTENIDO PARA INSPIRAR A LOS FANS DE LA PELÍCULA A EXPLORAR LA CIUDAD.

New York City Tourism + Conventions anunció el lanzamiento de Ghostbusters x New York City,, una colaboración de contenido para promover la próxima película de Sony Pictures, ‘Cazafantasmas: Imperio helado', ya disponible en las salas de cine españolas. Esta iniciativa busca involucrar a los fans con formas de explorar los cinco distritos de la ciudad conectados a la película.

La alianza promocional presenta un centro de contenido, disponible en nyctourism.com/ghostbusters, que amplía la icónica franquicia cinematográfica y sirve como punto de partida para que neoyorquinos y visitantes exploren las numerosas ubicaciones en los cinco distritos que sirven como escenario para la película y dan vida a sus personajes.

"Los Cazafantasmas originales son parte del tejido cultural de Nueva York, y estamos emocionados de colaborar con Sony Pictures Entertainment para la próxima aventura con Cazafantasmas: Imperio helado", señaló Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions. "A través de nuestro centro de contenido Ghostbusters x NYC, Nueva York cobra vida como un personaje principal en la querida serie, invitando a los fans nuevos y antiguos a explorar las locaciones, temas y tours arraigados en la nostalgia de esta legendaria franquicia".

"Ghostbusters es parte del tejido cultural de Nueva York, y nos complace trabajar directamente con el Turismo de la Ciudad de Nueva York para ofrecer experiencias auténticas tanto a residentes como a visitantes", apuntó Jeffrey Godsick, EVP of Global Partnerships and Brand Management and Head of Location Based Entertainment, Sony Pictures Entertainment.

El centro de contenido Ghostbusters x NYC invita a los fans a descubrir y reconectar con las numerosas ubicaciones destacadas en la película y las actividades temáticas de Cazafantasmas en toda la ciudad, incluyendo:

Durante las dos semanas previas al lanzamiento de Cazafantasmas: Imperio helado, Sony Pictures ha decorado la sede de Ghostbusters, también conocida como Ladder Company 8, la verdadera estación de bomberos de Tribeca, para que parezca congelada como lo hace en la próxima película.

La promoción de la asociación Ghostbusters x New York City también incluye medios publicitarios en Taxi TV, pantallas LinkNYC, refugios de autobuses, anuncios en línea y contenido en redes sociales a través de @nyctourism.

La recuperación económica de la ciudad de Nueva York continuó en 2023 con aproximadamente 62 millones de viajeros llegando a la ciudad, generando $74 mil millones en impacto económico en los cinco distritos. Se estima que 64 millones de viajeros visitarán la ciudad de Nueva York para finales de 2024.