DS-2 Chronograph automático, el nuevo cronógrafo de Certina

miércoles 29 de marzo de 2023 , 07:22h

El nuevo cronógrafo de Certina se inspira en un reloj que ha llegado a la cumbre de su época... ¡Literalmente! El precursor del DS-2 Chronograph automático puso a prueba sus calidades en una espectacular expedición al monte Everest. El nuevo modelo lleva al siglo XXI este espíritu aventurero, con tecnología de silicio y un diseño vintage deportivo a la par que elegante. Con ello, transmite con estilo el saber hacer de antaño a la siguiente generación.

El DS-2 Chronolympic era el arquetipo de la resistencia y la precisión más fiable. En 1970 causó un furor muy especial: cinco modelos acompañaron a una expedición japonesa hasta la cumbre más alta de la Tierra. Pero eso no fue todo; en la bajada, el reloj realizó un impresionante descenso de 2000 metros sobre esquís en la muñeca de Yuichiro Miura, a velocidades de hasta 160 km/h. Esta arriesgada aventura quedó consignada para la posteridad en un documental que recibió un Óscar: «The Man Who Skied Down Everest» («El hombre que descendió esquiando el Everest»).

Un digno sucesor: el nuevo DS-2 Chronograph automático

El nuevo DS-2 no tiene nada que envidiar a su célebre precursor. Su caja en forma de tonel (43,3 mm × 40,5 mm) de acero inoxidable y con revestimiento de PVD de oro amarillo, se inspira directamente en el modelo de los años 70. Un segundero pequeño en las 9h, el contador de 30 minutos en las 3h, una ventana de fecha en las 6h y una escala taquimétrica, adornan la esfera de color verde. Llamativos índices de color dorado y agujas recubiertas de Super-LumiNova® completan este diseño retro rico en contrastes. El reloj incorpora una correa marrón de cuero de vaca con estampado de cocodrilo. Como alternativa hay disponible un modelo en acero, cuya esfera azul oscuro con detalles en blanco, amarillo y rojo, aportan aún más color al conjunto.

Una mecánica vanguardista: cuerda automática y espiral de silicio

En el corazón del reloj late un movimiento que aúna la tradición mecánica con las más modernas tecnologías. El calibre automático dispone de una contemporánea reserva de marcha de 68 horas y una espiral de silicio. Este innovador material de alta tecnología no solo es ligero y antimagnético, sino que también es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Así, el movimiento ofrece una precisión inquebrantable y fiabilidad a largo plazo, para la generación del futuro.

El nuevo DS-2 Chronograph automático estará disponible a partir de abril de 2023 en todos los distribuidores oficiales de Certina en el mundo.