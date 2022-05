Arte y gastronomía del trampantojo en Palacio de los Duques de Gran Meliá

lunes 09 de mayo de 2022 , 10:29h

Con motivo de la exposición Hiperreal. El arte del trampantojo, el artista Filip Roca presenta Hyperflow, una obra de video mapping exclusiva para Palacio de los Duques de Gran Meliá. Inspirándose en la persistencia del ilusionismo en el arte, Filip Roca reinterpreta las obras de la exposición del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y las dota de una nueva dimensión a través de distintos medios y técnicas de arte digital.

El hotel celebra este acontecimiento con una propuesta gastronómica a partir varios bocados sorpresa que exploran la cocina del trampantojo, a través de elaboraciones y sabores de lo más inesperados. Durante el mes de mayo, el jardín se transforma en un lugar mágico donde la ilusión se convierte en algo “muy real”.

El Hotel Palacio de los Duques, miembro del exclusivo sello The Leading Hotels of the World, reabre las puertas de su fascinante jardín con la pieza de video mapping Hyperflow. Durante tres semanas, cada noche la superficie de la fachada del jardín del hotel se ilumina desplegando una gran obra de animación digital en movimiento creando un llamativo escenario que podrá disfrutarse hasta el próximo 22 de mayo.

Con una dimensión de 72 metros cuadrados, la fachada construida en el s. XIX quedará cubierta cada atardecer desde las 21:30 a las 23:00 horas. Una única escena en constante transformación y movimiento con formas abstractas y generadas digitalmente con un código diseñado para el hotel, parten de la inspiración de diferentes pinturas de la exposición Hiperreal. El arte del trampantojo, que el artista ha seleccionado por el potencial de sus composiciones, texturas y volúmenes: “Se trata de una pieza creada a través de imágenes topográficas que distorsionan y remodelan la geometría real de la fachada”, explica Filip Roca.

La experiencia se condensa en un único pase de una hora y media que incluye, cada noche, luz, imagen integrada y música con un paisaje sonoro de electrónica ambiental, obra del compositor Zarko Komar. Esta creación musical a medida busca “amplificar” el espacio a través del sonido, y contribuye a remarcar sensaciones como la de profundidad. A lo largo de 90 minutos, la pared que enmarca el conocido como Palacio del Duque de Granada de Ega, cambia a través de un viaje en tonos ocre y dorados.

Así como la vida madrileña es conocida y siempre ha tenido lugar en los atardeceres bajo el sol de la primavera y sus vibrantes noches, el proyecto recrea este momento cruzando la cuarta pared del museo para pintar una imponente escena digital en un lienzo arquitectónico como es el jardín de Palacio de los Duques, rincón secreto del Madrid de los Austrias.

“Se ha elegido la sección central de la fachada como núcleo de la instalación. Este punto es el que tiene mayor visibilidad desde la mayor parte del jardín y desde fuera, lo que permitirá al transeúnte incluso apreciarlo desde la calle”, explican desde el estudio del artista.

Con acceso por la Calle de la Bola y por la entrada del hotel (Cuesta de Santo Domingo, 5), Palacio de los Duques además ha conectado todo este universo con la cocina. Llevando el arte del trampantojo a la gastronomía con un concepto basado en la sorpresa.

Tomando como punto de partida el espejismo que define las obras de la exposición, así como la pieza de Roca, y fusionándolo con alta cocina, el equipo de Coroa Lounge, restaurante de Palacio de los Duques, ha conceptualizado dos propuestas cuyo denominador común es lo inesperado.

Miguel Martín y Miguel Quintana, chef ejecutivo y jefe de barra de Coroa Lounge, han sido los encargados de dar forma a estas deliciosas delusiones, que podrán ser disfrutadas en el hotel durante los meses de mayo y junio. La primera elaboración, “Merienda exótica”, recrea ese momento de la tarde con un falso helado de nata al corte, que en cuanto el comensal empiece a degustar descubrirá que se trata de un mousse de queso al curry. A modo de acompañamiento, un aparente té con leche de innegable toque british, que en realidad es un cóctel frío a base de miel y jengibre.

Por otro lado, “Tesoro escondido”, una tapa que recrea el fondo del mar a través de diversas elaboraciones. “Hemos querido homenajear a los artistas de la exposición, con una tapa que integra diferentes elementos a modo de bodegón, y que permite, al igual que en las pinturas, descubrir todos los detalles a medida que se observa y degusta”, explica Miguel Martín, chef de Coroa Lounge.

En este “bodegón marino”, nada es lo que parece. Desde la roca, que es calabaza osmotizada con piña, pasando por las pepitas de oro de pan gambas y las redes de pesca, hasta llegar al tesoro oculto de cremoso de gamba del interior de la tapa. Para maridar, un rebujito de coco, servido en un vaso con forma de roca y decorado con salicornia, un combinado que enlaza a la perfección con el sabor yodado de la gamba roja.

Por tercer año, Gran Meliá se une al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en una colaboración innovadora y única, que afianza de nuevo su compromiso por la promoción y por el apoyo al arte y a los artistas, así como por las instituciones que velan y son embajadas del arte a nivel internacional. “Ambas marcas representan los valores de nuestro país y la esencia mediterránea: la sensibilidad, el sentir de la belleza y el respeto por la Historia y la cultura”, explican desde Gran Meliá.

Exposición Hiperreal. El arte del trampantojo

La habilidad para engañar al espectador haciendo pasar lo pintado por real a través de las leyes de la óptica y de la perspectiva es todo un juego cuyos primeros ejemplos se conocieron a través de textos literarios griegos. Desde entonces, el trampantojo ha tenido en las artes una larga presencia, con periodos de notorio florecimiento, como el Renacimiento o el Barroco, para decaer tras el Romanticismo, pero sin llegar a desaparecer nunca del temario artístico. La exposición Hiperreal. El arte del trampantojo propone una revisión del género, a través de un conjunto de obras de alta calidad que pone en evidencia los temas más representativos de la pintura de caballete. El arco cronológico abarca desde el siglo XV hasta el XXI, pero las obras se presentan ordenadas por materias y escenarios, independientemente de su fecha de ejecución, para poder así resaltar la continuidad del género, que se prolonga hasta nuestros días.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es una pinacoteca de maestros antiguos y modernos ubicada en Madrid (España). Su existencia se debe al acuerdo de arrendamiento (1988) y a la posterior adquisición, por parte del Gobierno español (1993), del núcleo más valioso de la colección privada reunida a lo largo de siete décadas por la familia Thyssen-Bornemisza. Este fondo artístico vino a complementar el repertorio expuesto en los dos principales museos estatales, el Prado y el Reina Sofía, al aportar numerosos ejemplos de pintores extranjeros ausentes hasta entonces: primitivos italianos y flamencos de los siglos XIV y XV (Duccio, Jan van Eyck), obras clave del Renacimiento (Ghirlandaio, Carpaccio, Holbein), pintura barroca holandesa (Frans Hals, Jan Steen, Ruisdael), vedutismo italiano del siglo XVIII (Canaletto, Bellotto, Guardi), un repertorio casi completo de la época impresionista (Monet, Van Gogh, Gauguin) y diversas corrientes del arte moderno del siglo XX como expresionismo alemán (Kirchner, Grosz, Beckmann), constructivismo ruso, pintura abstracta (Kandinsky, Pollock), pop art (Tom Wesselmann, David Hockney) y figuración entre las décadas de 1930 y 1980 (Marc Chagall, Balthus, Lucian Freud, Richard Estes). La apertura del Museo Thyssen-Bornemisza en 1992 dio lugar, al unirse a los dos ya citados, al llamado Triángulo del Arte del paseo del Prado, área museística de Madrid que concentra el acervo pictórico más importante de España.

Filip Roca

Filip Roca (Montenegro, 1988) es un artista visual independiente con sede en Barcelona y proyección internacional.

Durante los últimos diez años ha trabajado en el campo de la animación, el motion graphics y la dirección de arte. Tras completar sus estudios de diseño gráfico y new media en la Universidad Metropolitana de Belgrado, comenzó a trabajar en el estudio de animación y postproducción Fried Pictures. En 2014 inicia su prolífica carrera en el videomapping arquitectónico, explorando la fusión de la imagen proyectada con diversas construcciones, el object mapping y el vídeo generativo. Su trabajo se ha presentado en todo el mundo. Durante estos años, colaboró y trabajó con estudios y artistas como The Macula, Hyperbinary, Bordos Artworks y Tigrelab.