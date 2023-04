martes 04 de abril de 2023 , 08:49h

EL MAYOR TRIBUTO A FREDDY MERCURY EN EL QUE SE VIAJARÁ A SU ÚLTIMA GIRA DEL AÑO 86

9 de junio de 2023 a las 19.30h podrá verse en la Sala La Riviera de Madrid el espectáculo “Remember Queen”. Una recreación exacta de la última gira que Freddy Mercury realizó con la mítica banda inglesa en el año 1986.

Éxitos inolvidables como “We are the Champions”, “Bohemian Rapsody”, "A Kind of Magic" o "I'm In Love With My Car" serán interpretados por los componentes de la banda en la que cada uno cumple a la perfección su papel: Piero Venery (Freddy Mercury), Roberto D´Amicis (Roger Taylor), Leo Giannetto (Brian May) y Julio Llorca (John Deacon).

“Remember Queen” está considerado por muchos el mejor tributo a Queen y lo avalan unas cifras difícilmente alcanzables, más de medio millón de espectadores en todo el mundo gracias a una gira continuada desde 2018.

REMEMBER QUEEN

El objetivo de este espectáculo es crear la sensación de estar viendo a Queen en vivo, gracias a que los integrantes del espectáculo ocupan la formación exacta que tenía el grupo inglés sobre el escenario, utilizando diez cambios de vestuario, además de incluir en el show un soporte visual con los vídeos que Queen nos legó a lo largo de los años y sirviéndonos para conocer la banda de Freddy Mercury y los mejores momentos de su carrera.

Los artistas de Remember Queen cuidan el más mínimo detalle del espectáculo original con una puesta en escena similar a la que estos utilizaban en la Gira del 86, siendo la última Gira de QUEEN con “Freddie Mercury” en escena. La formación original que apasionó en los escenarios de todo el mundo.

Queen era excepcional porque sus músicos eran excepcionales como su batería Roger Taylor, reconocido y destacado músico de la historia del rock, que además fue compositor de gran parte de los éxitos como "Radio Ga Ga", "A Kind of Magic". El bateria de ‘Remember Queen’ Roberto D´Amicis interpreta como nadie otros éxitos de Queen como "I'm In Love With My Car". En el papel de Brian May Leo Giannetto y como John Deacon, Julio Llorca.

Todos los éxitos de Queen como “We are the Champions” o “Bohemian Rapsody” en un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.

Siendo visto por más de 500.000 personas en pasadas temporadas y el gran éxito en la gira homenaje a Freddie Mercury cuando se cumplieron los 25 años de su desaparición y que comenzó el 24 de Noviembre en el Palacio Vista Alegre de Madrid y seguidamente se visitaron muchas de las principales ciudades, como Barcelona, Almería, Granada, Cartagena, Valencia en el Palau de la Música o Avilés, poniendo el cartel de Sold-Out prácticamente en todas las actuaciones.