The Greatest Love Of All, de Belinda Davids, un extraordinario tributo a Whitney Houston

miércoles 22 de noviembre de 2023 , 08:27h

Belinda Davids es una espectacular cantante de origen sudafricano, conocida por su asombrosa capacidad vocal y su impresionante parecido con la legendaria Whitney Houston, tal como demostró en el concierto celebrado en el Teatro La Latina de Madrid, dentro del ciclo “Banco Mediolanum Summum Concert Series”, que en su primera edición está trayendo, desde septiembre, a artistas nacionales e internacionales a distintos escenarios de la capital…

Pero a lo que estamos, Belinda Davids – Whitney Houston llevó a los asistentes a un emotivo viaje a través de los mayores éxitos de la diva del pop.

Porque posee una voz que evoca la pasión y el poder de la original, Davids cautivó y en numerosos momentos enloqueció al público en «The Greatest Love Of All» con interpretaciones magistrales de esas canciones que son ya clásicos de la música pop y de la música en general, por qué no decirlo.

Belinda Davids se ha convertido en la impersonator más reconocida en el mundo de Whitney Houston, y lo demostró durante las casi dos horas, de alegría, emoción y nostalgia, en las que desgranó esos temas, que se han convertido en himnos y en éxitos imperecederos que la imitada inimitable Houston tenía en su extraordinario repertorio, como ‘I Will Always Love You’, ‘I Wanna Dance With Somebody’, ‘How Will I Know’, ‘One Moment in Time’, ‘I Have Nothing’, ‘Run to You’, ‘Didn’t We Almost Have It All’, ‘Greatest Love of All’, ‘I’m Every Woman’, ‘Queen of the Night’, ‘Exhale (Shoop Shoop)’, ‘Million Dollar Bill’ y más ...

El legado musical de Whitney Houston cobra vida en este espectáculo – concierto - tributo aclamado por la crítica y descrito como "alucinantemente acertado", y si no que se lo pregunten a los espectadores que acudieron en La Latina a presenciarlo…

Y no nos olvidamos de ese dúo haciendo coros y haciendo las delicias de los asistentes, coreografiando y viviendo todas las canciones y permitiéndose el lujo que alborotar aún más la platea. Y los músicos, bajo, guitarra, teclados, saxo – flauta – teclados (todo en uno) y batería, demostrando una compenetración total para arropar a la estrella de la noche, Belinda - Whitney – Davids – Houston …

En definitiva un espectáculo total …

STARRING BELINDA DAVIDS

Belinda Davids, una artista que encabeza las listas de éxitos en su país natal, Sudáfrica, que ha actuado junto a artistas como Keri Hilson, Keyshia Cole y Monica y ha aparecido en 'Showtime at the Apollo' de Fox TV y 'Even Better Than the Real Thing' de BBC1 TV.

Con el acompañamiento de una banda en vivo, coristas coreografiados, además de sonido, iluminación, visión y efectos teatrales de última generación, este es un tributo bellamente elaborado a una de los cantantes más veneradas del mundo.

DATOS BIOGRÁFICOS DE BELINDA DAVIDS

Nacida en 1976, Belinda Davids comenzó su vida en la pequeña ciudad costera de Port Elizabeth en Sudáfrica, donde su familia musical de siete hijos pasaba gran parte de su tiempo en la iglesia, cantando y rodeada de música gospel.

Sobreviviendo a la juventud como una niña "de color" en una Sudáfrica difícil y asolada por el apartheid, Belinda encontró consuelo y empoderamiento en la música: fue una especie de ecualizador para alguien tan desprovisto de igualdad en su vida y su entorno, una expresión y un pasatiempo que no necesitaba recursos, ni educación especial, ni permisos, solo su propia voz dada por Dios.