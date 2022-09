Vuelve renovado WAH Madrid

lunes 12 de septiembre de 2022 , 09:24h

Se cumple el primer aniversario desde que prohibieron la música y, WAH Madrid sigue siendo el reducto clandestino donde vivir una gran experiencia musical y también gastronómica. Más de 150.000 espectadores han disfrutado de este show, donde la música es sin duda, la gran protagonista con un elenco de más de 40 artistas.

WAH Madrid ofrece una experiencia de entertainment en tres actos, donde se incluye una propuesta gastronómica diferente: un Food Hall de 2.000m2 donde disfrutar de una performance gastronómica con actuaciones en vivo, un espectáculo al más alto nivel artístico y visual, y un after party donde poder seguir celebrando la música.

WAH Madrid es una oferta de ocio completa, disruptiva y original, pensada a lo grande, donde la diversión está garantizada y el público es parte activa del show. En esta temporada se ha renovado, mejorado e innovado toda la experiencia, conservando la esencia del espectáculo. Imposible no emocionarse con el recorrido por la historia de la música que ofrece el show y, que bien podría ser la play list de tu vida acompañada de los efectos audiovisuales únicos en Europa. Con una pantalla en nuestro teatro de más de 300m2 de led, y una capacidad de hasta 1200 personas, WAH Madrid se convierte en la experiencia más impactante del momento. Imposible no emocionarse tampoco con la puesta en escena, donde no se ha escatimado en la elección de artistas: los mejores músicos, grandes bailarines y las voces más prodigiosas del momento fluyen y se fusionan en el escenario para el deleite de todos. Sobre las tablas, un derroche de talento y energía deja al público con ganas de más y eso es, sin duda, el motivo por el que muchos de los espectadores repiten.

Y es que en WAH Madrid nada es fortuito ni casual, para el recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de la historia de la música se ha escogido a un elenco de artistas bastante difícil de reunir y disfrutar en un mismo espacio: una gran apuesta por la cantera nacional con algunos de los ganadores de La Voz, junto a cantantes y bailarines de grandes musicales como El Rey León, El fantasma de la Ópera o de grandes producciones internacionales, tenores y sopranos traídos de las principales óperas del mundo, que comparten escenario con artistas de festivales de rock y de electrónica tan destacados como Tomorrowland o Ushuaia Ibiza.

El enorme Food Hall acoge una experiencia de performance gastronómica que también se renueva en esta temporada y que propone un recorrido por una cocina en formato finger food, viajera y divertida, con esos sabores que podrías encontrar en un mercado de Hong Kong, Goa o de Tokio, como sushi, baos o tikka masala. O en una ruta por México, con sus tacos, quesadillas o guacamole. O en un paseo por Manhattan con esos hot dogs y hamburguesas hechas al momento que en nada tienen que envidiar a las originales. Sin olvidar algo más nuestro como es el jamón ibérico recién cortado, eso y mucho más se podrá degustar y saborear antes del show. Para aquellos que quieran vivir la experiencia de forma más personalizada, hay un área VIP dentro del show con atención privada donde se puede disfrutar de la gastronomía y del show de una forma única.

Para los que se queden con ganas de más, el tercer acto da lugar al Aftershow de WAH, una propuesta para quienes quieren seguir disfrutando de la noche con performances, Dj y algunos de los mejores cócteles que ofrece la capital.