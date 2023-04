116 funciones de 23 compañías protagonizan Danza a Escena 2023

viernes 14 de abril de 2023 , 07:28h

EL CIRCUITO LLEVARÁ SUS PROPUESTAS A TEATROS, AUDITORIOS Y ESPACIOS DE CALLE DE GALICIA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA, PAÍS VASCO, MURCIA, CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA-LA MANCHA, ISLAS CANARIAS, ANDALUCÍA, ISLAS BALEARES Y MADRID.

Un total de 116 funciones a cargo de 23 compañías conforman este 2023 la programación de 'Danza a Escena', el circuito de impulso a la danza promovido por el INAEM y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Las representaciones de esta decimocuarta edición se extenderán entre el 15 de abril y el 22 de diciembre y tendrán como escenario teatros, auditorios y espacios de calle repartidos en 11 comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Andalucía, Islas Baleares y Madrid.

Tras trece años de funcionamiento y después de haber permitido la circulación de 200 compañías profesionales en más de 500 espacios escénicos de todo el país, el programa afronta una nueva edición con un cartel que vuelve a dar cabida a lenguajes, disciplinas y formatos muy heterogéneos, que van desde la danza contemporánea hasta el flamenco, pasando por los montajes dirigidos al público infantil y obras de danza urbana, nuevas vanguardias, piezas para calle o conferencias bailadas.

'Danza a Escena' ha permitido durante este tiempo incrementar la visibilidad y presencia de espectáculos de danza en los espacios escénicos de titularidad pública, estimulando la producción coreográfica y la movilidad y gira de las compañías en todo el territorio nacional.

La danza contemporánea articula los códigos estéticos y coreográficos de los espectáculos que firman Osa + Mujika ('Abundance'), Jesús Rubio Gamo ('Acciones sencillas'), Isabel Vázquez ('Archipiélago de los desastres'), Cía Javier Arozena ('Double Bill'), Marcat Dance ('El bosque'), Cielo Raso ('Hâmaïkà'), Led Silhouette ('Los Perros'), Joaquín Collado ('Nereo ahogándose'), Lali Ayguadé Company ('Runa') y Paula Serrano ('Sexy suggestion').

Por su parte, las creaciones especialmente dirigidas a público infantil y familiar están representadas por la coreógrafa Roser López Espinosa y su espectáculo 'Cometa'; la formación Baal, que girará con la pieza 'Cromàtic'; Aracaladanza con 'Loop'; 'The Watching Machine', que firma la coreógrafa Macarena Recuerda Shepherd; y CreaMoviment ('Paisatges. Estudi #1'). Asimismo, el circuito acoge una propuesta en clave de flamenco contemporáneo (María del Mar Suárez 'La Chachi' y su 'Los inescalables Alpes, buscando a Currito'), una que se mueve en el terreno de las nuevas vanguardias ('We Can Dance', de Esther Rodríguez- Barbero), tres montajes para espacios de calle ('Alleo', de Colectivo Glovo; 'Coreografías dun Demente', que firma de Fran Sieira; y 'Soy todo el mundo', a cargo Laura Morales) y tres conferencias bailadas (Leonor Leal y su 'El lenguaje de las líneas'; Explica Dansa y su 'TRA TRA TRA Tradición Transmisión Traición'; y Guille Vidal-Ribas y Javi Casado y su 'Transmissions').

La decimocuarta edición del circuito llevará su programación a municipios y ciudades de 11 comunidades autónomas. El Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el Auditorio de Tenerife Adán Martín conforman la representación canaria. En el caso de Castilla-La Mancha, las representaciones tendrán como escenario Teatro Cine Sanchiz de Tarazona, el Teatro Casas Ibáñez de Casas-Ibáñez, el salón de actos de Madrigueras, el Auditorio Municipal de Fuentealbilla, el Auditorio Municipal de Caudete y el Teatro Regio de Albacete. El circuito regresa al País Vasco gracias a la participación de Donostia Kultura (en su sala Gazteszena y en la Plaza Blas de Otero), la Red Municipal de Teatros de Álava (Teatro Federico García Lorca, el Teatro Félix Petite y el Festival de calle Kaldearte) y el Teatro Barakaldo (Vizcaya). También a Galicia, concretamente al Teatro Rosalía Castro de A Coruña en el marco del festival TRC Danza, así como al Teatro Principal, el Parque de Bonaval y el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Asimismo, tendrá una marcada presencia en la Comunidad Valenciana, con actuaciones en el Festival Dansa Valencia, el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castellón y el Teatro Arniches y el Teatro Chapí de Villena (Alicante). De la misma manera, Cataluña acogerá varias representaciones que tendrán como escenario el Teatre Principal de Olot y Teatre Municipal El Jardí, en Girona; y L'Atlàntida - Centre d'Arts Escèniques d'Osona de Vic, en Barcelona.

El circuito vuelve también a Castilla y León gracias a la selección del Teatro Principal de Palencia, el Auditorio Ciudad de León y el Auditorio Municipal Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid). Los teatros gestionados por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (el Teatro Alhambra de Granada y el Teatro Cánovas de Málaga) conforman la participación andaluza.

Por su parte, las representaciones programadas en Madrid podrán verse en Pinto (Teatro Francisco Rabal) y Móstoles (Teatro del Bosque y el Teatro Villa de Móstoles). La nómina de los espacios escénicos participantes se completa con la participación de Murcia (el Teatro Circo de Murcia, el Teatro Villa de Molina de Molina de Segura y el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas) y el Teatre des Born de Menorca (Islas Baleares).

El circuito estatal, promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y coordinado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, nacía en 2010 con el objetivo de fortalecer la visibilidad de la danza y promover la gira de compañías y la diversidad de estilos y géneros escénicos.