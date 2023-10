Rituales, artes marciales y ópera, en las coreografías de Taiwán del Festival Masdanza

viernes 27 de octubre de 2023 , 07:52h

Para el programa “Masdanza Taiwan” se han seleccionado cuidadosamente cinco obras que representan la diversidad y la profundidad de la danza contemporánea taiwanesa.

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en colaboración con el Festival Internacional de Danza Contemporánea Masdanza, presentan una muestra de cinco piezas creadas por los coreógrafos taiwaneses Lin Ting-Syu, Ting–Yu Chen, Po-Cheng Tsai, Kuo Chueh-Kai y Hung-Chung Lai, que serán interpretadas por una delegación de los más talentosos bailarines, el próximo 28 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

La primera en subir al escenario será “Somewhere Over The Rainbow” que muestra los conceptos temporales de presente, pasado y futuro. Desde la ciudad de Kaohsiung se presenta “The Body That Does Not Exist”, que combina los conceptos de dioses y fantasmas taiwaneses, rituales y elementos que crean una atmosfera taiwanesa única. “Flow” recurre a las artes marciales como una imagen de moderación y restricción. “Birdy” utiliza un accesorio tradicional de ópera con largas plumas que representa el estatus y cuenta la historia de la libertad y las restricciones humanas y la situación internacional de Taiwán. Y “Formless Erosion” reproduce acciones de la vida diaria para interpretar cómo se forma el paisaje de las montañas y la sociedad de Taiwán.

Como parte de las actividades se llevará a cabo un “Taller de Danza Contemporánea” en la sede de la Escuela de danza de Natalia Medina. Impartido por destacados coreógrafos taiwaneses y dirigido a bailarines principiantes y avanzados, en el taller se descubrirán nuevas formas de comprender, practicar y disfrutar del movimiento como principio para acercarse a la danza contemporánea.

Este tipo de intercambios artísticos y culturales permite a las plataformas de danza contemporánea de Taiwán continuar con la promoción del arte y la tradición de la danza contemporánea taiwanesas en el exterior, mostrando los nuevos talentos y las más recientes investigaciones desarrolladas en la isla en materia de cuerpo y movimiento. Al mismo tiempo, se pretende invitar a los profesionales de la danza de España a viajar a Taiwán y presentar los resultados a las grandes audiencias internacionales.

Dirigido por la coreógrafa y bailarina Natalia Medina, el Festival Internacional de Danza Contemporánea Masdanza, en Las Palmas de Gran Canaria, a lo largo de sus múltiples ediciones se ha convertido en todo un referente de la creación y difusión de la danza contemporánea en la escena internacional. El festival se llevará a cabo desde el 29 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2023.