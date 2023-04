El Festival Internacional de Jazz de San Javier premiará a Ximo Tebar

viernes 21 de abril de 2023 , 08:05h

Y DEDICARÁ UNA NOCHE ESPECIAL AL GUITARRISTA CON UN CONCIERTO DOBLE

Djavan, Dianne Reeves, Scott Hamilton, Samara Joy, Steve Turre, Paolo Fresu, Niels Lan Doky, The Waterboys, Antonio Serrano, Paolo Fresu, Matthieu Saglio, Chano Dominguez, y The Anthony Paule Soul Orchestra son algunos de los artistas que participarán en el Festival Jazz San Javier 2023, que este año cumple su 25 Aniversario y se celebrará del 30 de junio al 23 de julio.

Como es habitual, Jazz San Javier llevará tres conciertos gratuitos a espacios abiertos en San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

El premio del Festival lo recibirá el guitarrista Ximo Tebar el 19 de julio, uno de los artistas que más ha visitado el Festival desde su primera edición.

Este premio lo han recibido en años anteriores artistas como: Michel Camilo, Herbie Hancock, Wynton Marsalis, George Benson, Dianne Reeves, Chick Corea, Ron Carter....

El músico valenciano llega con dos nuevos discos recién editados por la prestigiosa discográfica estadounidense Sunnyside Records, 'A Free Kan Jazz Dance Big Band' (2022), un canto a la libertad y la hermandad de los pueblos, y "Celebrating Erik Satie", un trabajo basado en la música del genial Erik Satie, precursor de la música minimalista, en clave de jazz progresivo contemporáneo, aunque la presentación de su noche especial en el festival será con un concierto doble el miércoles 19 de julio.

El primer concierto será con el guitarrista y cantante brasileño Gladston Galiza presentando el "Brazilian Jazz Project", un nuevo proyecto de gran calidad con acentos brasileños y mediterráneos que verá la luz en los próximos meses y que comparte con el pianista Will Martz, el bajo Juan San Martín, y el batería Valentín Iturat.

El segundo concierto será en formato tradicional de trio con The New Champs "In memoriam Joey DeFrancesco", un homenaje al genial organista, trompeta y saxofonista, impulsado por el músico español Ximo Tébar que formó parte del grupo original "The Champs", junto al propio Joey DeFrancesco e Idris Muhammad. The New Champs, se completa con dos grandes maestros, el baterista Byron Landham y el teclista Pat Bianchi, maestro del Hammond. Además contará con el saxofonista Josvi Muñoz como invitado especial.

El guitarrista Ximo Tébar, que es uno de los viejos amigos del Festival desde su primera edición, es un reconocido guitarrista, profesor, compositor y productor que ofrece una sabrosa fusión influenciada por los clásicos, el arte del virtuosismo metódico y la atrevida innovación jazzística. Hace más de tres décadas comenzó a promover sus propios proyectos fusionando el jazz con la música mediterránea. El resultado de su extraordinario trabajo de investigación sobre la fusión de la música mediterránea con el jazz lo ha llevado a ser distinguido como creador del «Son Mediterráneo», un sonido jazz con sabor y fragancia flamenco-mediterránea; «Jazz con sabor a mar».

Ximo es un gran conocedor de la tradición jazzística y su forma de tocar la guitarra ha sido respaldada públicamente por destacados maestros de jazz como Benny Golson y George Benson. Nunca dejó de tocar con los gigantes del jazz como Johnny Griffin, Benny Golson, Lou Donaldson, Joey DeFrancesco, Dr. Lonnie Smith, Joe Lovano, Arturo O'Farrill, Tom Harrel, Dave Schnitter, Idris Muhammad, etc.

El gran organista de jazz Lou Bennett lo presentó en Francia como un «nuevo talento de guitarra», George Benson definió su estilo como «una nueva voz de la guitarra», Benny Golson dijo sobre él «es asombroso», y las revistas de jazz más prestigiosas del mundo lo destacan como: «Le jazzman espagnol . un improvisateur de aute volée» [Revista Jazz]; «Sonido de sorpresa» [All About Jazz New York]; «El guitarrista de jazz español Ximo Tebar, es todo mágico, sofisticado y sorprendente» [Revista JazzTimes]. Su extensa discografía (20 álbumes como líder), los numerosos premios que ha recibido (2 veces consecutivas premio Mejor Solista de Jazz Nacional del Ministerio de Cultura 1989-90.

Dos premios «Dexter Gordon's Award» por RTVE «Jazz Entre Amigos» 1991. IAJE New York Education Academy Jazz Award 2007, por su extraordinaria aportación a las enseñanzas del jazz, etc.), las excelentes críticas que ha recibido, y especialmente la modernidad y el eclecticismo de su música lo han llevado a ocupar un lugar especial en el mundo del jazz contemporáneo. Actualmente es coordinador del Departamento de Jazz y Música Moderna del Conservatorio Superior ESMAR Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento.

El Festival, que mira atrás en su primer cuarto de siglo de vida, aparte de conceder el premio de esta edición a Ximo Tebar, que estuvo en la primera noche del Festival hace 25 años, recordará especialmente a tres grandes músicos, recientemente fallecidos, que también pasaron por el escenario del auditorio del Parque Almansa, Joey DeFrancesco, el pianista Ramsey Lewis y el saxofonista Wayne Shorter.

El director del Festival David Martínez señaló que la 25 edición, "apuesta por el presente y el futuro aunque aprovecha para mirar atrás y recordar a los músicos que ya han pasado por aquí y lo han hecho grande". Martínez también tuvo palabras de reconocimiento al que fue su creador y director, Alberto Nieto, presente en el acto, al que agradeció que siga colaborando con el Festival. Martínez, que presentó a todos los artistas que pasarán por el Festival, anunció que el teatro de invierno, recién inaugurado, se estrena este año como sede alternativa del Festival acogiendo el concierto de Scott Hamilton Quartet. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, destacó la calidad del programa y se mostró convencido de que "este año volverá a ser de récord como lo fue la edición anterior". Luengo elogió la labor de la dirección y del equipo municipal que gestiona el Festival y agradeció el apoyo de las empresas patrocinadoras que también asistieron al acto.