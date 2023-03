The New Champs: Joey De Francesco in Memoriam

miércoles 15 de marzo de 2023 , 07:24h

PAT BIANCHI - XIMO TEBAR - BYRON "WOOKIE" LANDHAM

JOEY DE FRANCESCO AND IDRIS MUHAMMAD TRIBUTE

En memoria de Joey DeFrancesco e Idris Muhammad, The New Champs, codirigidos por el guitarrista español Ximo Tebar, el organista italoamericano Pat Bianchi y el baterista estadounidense Byron "Wookie" Landham, continúan con la fantástica colección "The Jazz Guitar Trios", aclamada por la crítica especializada internacional en Down Beat, All About Jazz, Jazztimes, etc, con la participación de los grandes organistas y bateristas Dr. Lonnie Smith, Lou Bennett, Joey DeFrancesco, Billy Brooks e Idris Muhammad, que comenzó con el álbum "Hello Mr Bennet" [The Jazz Guitar Trio , vol. 1], grabado en 1992 con Lou Bennett e Idris Muhammad.

Tras la muerte de Lou Bennett en 1996, Tebar se asoció con el maestro organista de jazz Dr. Lonnie Smith y grabó el segundo y tercer volumen de la colección titulada «So What» [1997] y «Goes Blue» [2001] con los grandes bateristas Billy Brooks e Idris Muhammad respectivamente, y el saxofonista Lou Donaldson en «Goes Blue».

En 2002, Idris propuso a Tebar crear el trío «The Champs» con Joey DeFrancesco, recorriendo Europa y grabando varios álbumes, de los cuales sólo «The Champs» [2004] ha sido lanzado.

Tras el fallecimiento de Idris Muhammad en 2014 y Joey DeFrancesco en 2022, Tebar, Bianchi y Landham, buenos amigos y colaboradores habituales de Joey e Idris, se han unido para honrar la memoria y el legado de sus admirados y queridos colegas.

Pat Bianchi

Pat Bianchi, organista nominado al Grammy, ganador de la encuesta de estrellas en ascenso de DownBeat en 2016 y ganador de la encuesta de 2019 de la revista Hot House, se ha establecido como uno de los principales organistas de la escena internacional.

Ximo Tebar

Hace más de tres décadas, el guitarrista, compositor y productor de jazz Ximo Tebar comenzó a promover sus propios proyectos fusionando el jazz con la música mediterránea. El resultado de su extraordinario trabajo de investigación sobre la fusión de la música mediterránea con el jazz le ha llevado a ser reconocido como creador de «Son Mediterráneo».

Byron «Wookie» Landham

Uno de los bateristas de jazz más solicitados en la actualidad. Ha recorrido el mundo y grabado con maestros del jazz como Betty Carter, George Coleman, Bobby Hutcherson, Joey DeFrancesco, Frank Wes, Pat Martino, Cyrus Chestnut, Russell Malone, Ruth Naomi Floyd, Hannibal Lokumbe, entre otros.