Libro de Kells y First Folio de Shakespeare, dos joyas para ver antes del cierre temporal

EN IRLANDA: La biblioteca del Trinity College y su Long Room cerrarán sus puertas en otoño para someterse a una remodelación.

El momento de admirar 'el mayor tesoro del mundo occidental' en su mausoleo literario es ahora, que además se celebra el cuarto centenario de la publicación de la primera edición de las obras completas del dramaturgo inglés, cuya copia, una de las 235 localizadas en todo el mundo, custodia la Old Library.

Aprovecha tu escapada literaria para reservar habitación en la Printing House del campus más antiguo de Irlanda y pasa la noche entre las paredes que inspiraron a grandes como Oscar Wilde.

Tras los muros de la universidad más antigua de Irlanda se esconde "el mayor tesoro del mundo occidental": el Libro de Kells. Descrito así en la crónica medieval 'Los anales del Ulster', la joya más preciada del patrimonio cultural de Irlanda descansa en la mejor cámara acorazada del Arte y la Literatura de todos los tiempos: la Old Library del Trinity College de Dublín.

Esta biblioteca, considerada una de las más bellas del mundo, custodia además una de las copias del First Folio de Shakespeare, uno de los libros más buscados que cumple ahora 400 años desde su publicación. Una oportunidad única para admirar estas dos grandes piezas en su particular mausoleo literario, antes de que la Old Library cierre sus puertas temporalmente en otoño para someterse a una renovación.

Un viaje a través de los siglos que detiene el tiempo en la fascinante atmósfera de la Long Room y que hará de tu escapada una experiencia irrepetible, pues desde mayo podrás alojarte en el nuevo hotel que el Trinity College abrirá en su histórico edificio de la Imprenta. Una ocasión única para pasar la noche en este campus universitario por cuyas aulas han pasado personalidades como Oscar Wilde, Samuel Beckett o Bram Stoker, la pluma que dio vida a Drácula, el vampiro más famoso de la literatura universal. ¡No volverás a vivir nada igual!

Últimos meses para ver el Libro de Kells en su mausoleo: la Old Library

El Libro de Kells es uno de los manuscritos más famosos de la historia. 680 páginas fechadas hacia el 800 d.C. Una pieza de arte medieval única en el mundo por las ilustraciones de criaturas mitológicas y su iconografía cristiana y simbología celta. Todo un registro que trasciende lo puramente histórico, y que acompaña a los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, en latín.

Esta joya literaria no podía exhibirse en mejor lugar que la Old Library, aunque no será por mucho tiempo. Esta biblioteca, una de las más impresionantes del mundo, cerrará sus puertas en otoño durante tres años. Su majestuosa Long Room, con la sobrecogedora atmósfera que se respira bajo su bóveda de cañón y las vigas que vigilan sus 200.000 libros antiguos y manuscritos, apagará las luces. El objetivo es llevar a cabo una obra de remodelación a fin de modernizar el control ambiental del edificio para así proteger a sus colecciones de amenazas como el polvo o la contaminación. El momento de admirar, por lo tanto, esta pieza de valor incalculable en un espacio único en el mundo, como lo es el Trinity College de Dublín, es ahora.

400 años del First Folio de Shakespeare

Otro motivo para visitar la Old Library es el First Folio de William Shakespeare. La única copia de Irlanda de la primera edición de las obras completas del famoso dramaturgo descansa en el Trinity College de Dublín. Esta recopilación póstuma, publicada en 1623, cumple 400 años y la Old Library le rinde homenaje con una exposición titulada 'Shakespeare the Irishman'.

Este volumen, considerado una de las grandes maravillas del mundo literario, es la pieza central de una muestra que se puede visitar en la Old Library hasta junio. Una ocasión ideal para explorar la influencia de Shakespeare en los nacionalistas irlandeses del siglo XIX y apreciar las manchas y anotaciones que tiene, consecuencia del uso que durante décadas se le dio a la pieza.

Andy Murphy, responsable de la exposición, asegura que el First Folio "es una de las joyas de la corona de la colección de la Old Library" cuyo aspecto más intrigante es un conjunto de inscripciones que aún están por descifrar. Un misterio que se suma a la búsqueda incesante de ejemplares de esa primera edición de la que se publicaron unas 750 copias, de las que solo se tienen localizadas 235 en todo el mundo. Una de ellas, en el Trinity College de Dublín.

Alojarte en el Trinity College, el campus más antiguo de Irlanda

Sobre el solar de un monasterio agustino, en pleno corazón de la capital irlandesa, se alza desde hace más de cuatro siglos el Trinity College de Dublín, fundado en 1592 por la Reina Isabel I. Aquí, entre los muros que custodian miles de manuscritos y colecciones antiguas desde hace 400 años, puedes desde el próximo mes de mayo pasar la noche.

El Printing House o, lo que es lo mismo, el histórico edificio de la Imprenta de la prestigiosa Trinity College de Dublín abre sus puertas reconvertido en un hotel. 249 dormitorios diseñados por el estudio de arquitectura irlandés McCullough Mulvin, que ha impreso su sello en detalles como el diseño de los techos de las estancias, que imitan en ocasiones el perfil de las montañas dublinesas; habitaciones algunas con vistas a las rúbricas históricas y otras al Mar de Irlanda, que se pueden reservar ya para alojarse a partir de mediados de mayo.

Una vez finalizado el periodo lectivo, el Trinity College también pone las estancias estudiantiles a disposición de los turistas más originales, que pueden pasar la noche entre las paredes en las que descansó el mismísimo Oscar Wilde. Un alojamiento al que solo podrás entrar de noche golpeando la puerta histórica de la plaza principal; tal y como se lleva haciendo desde hace siglos.

Una experiencia que se completa con la agenda de conciertos que del 26 de junio al 2 de julio se celebra dentro del recinto universitario. Este año actuarán, entre otros, bandas de prestigio internacional como Texas, The War on Drugs o Madness. Una manera de irse de concierto que adquiere otro nivel, si al terminar, te alojas en uno de los edificios con más historia de Irlanda. Sin duda alguna, en el Top Tendencias de alojamientos en Irlanda 2023.

Book of Kells Experience

El día siguiente al cierre de la Old Library comenzará, en el edificio de la Imprenta, la Book of Kells Experience. Una visita en la que el visitante podrá admirar de cerca los detalles del Libro de Kells, al tiempo que se disfruta de una experiencia digital inmersiva 360 en la que seguir los pasos del Libro de Kells en su huida de los saqueadores vikingos; un periplo que llevó a esta pieza desde la isla escocesa de Iona, donde empezó a redactarse, al monasterio de Kells (condado de Meath), permaneciendo hasta su llegada a Dublín alrededor de 1650. El visitante podrá además recorrer virtualmente la famosa Long Room o descubrir el hermoso espacio de la imprenta en el pabellón New Square.