Gozo, destino de inspiración literaria para muchos autores

Hay lugares que inspiran a creadores de todo tipo y Gozo es uno de ellos, pues su calma, su naturaleza y su particular esencia, han sido el motor de distintos autores para sus obras literarias. Con motivo del Día del libro, seleccionamos algunas de las obras destacadas que, con los años, han encontrado en Gozo un refugio de inspiración mediterránea.

Lugares como la Ciudadela de Victoria, también conocida como Il-Kastell, han sido un punto focal en la historia de Gozo durante siglos, dominando el horizonte de la isla y siendo escenario de numerosos eventos históricos a lo largo del tiempo. Por otro lado, la Basílica de Ta' Pinu, santuario mariano de importancia religiosa, atrae a devotos y peregrinos de todo el mundo, destacándose por su impresionante arquitectura.

La Bahía de Ramla por su parte, es conocida por su arena dorada y aguas turquesas, ofrece una belleza escénica inspiradora que invita a la serenidad y la contemplación. Por último, las pintorescas callejuelas empedradas y encantadores rincones de pueblos como Xagħra, Għarb y Nadur, descritos en los libros que señalaremos a continuación, brindan a los visitantes la oportunidad de perderse en su historia y encanto, explorando sus secretos en un ambiente auténtico y acogedor.

Comienza la aventura literaria en Gozo

Algunas de las obras que mejor representan la esencia de la isla maltesa son "Gozo Through the Ages" de Joseph Bezzina o "The Story of Gozo" de Giovanni Bonello. Estas piezas logran transportar a cualquier lector a través de los siglos, explorando su rica historia a través de lugares como el recinto arqueológico de Ggantija, así como por eventos históricos como el dominio romano e incluso la influencia de la Orden de los Caballeros de Malta. Así, estas obras indagan a través del patrimonio cultural que impregna cada rincón de la isla gracias a sus iglesias barrocas, fortificaciones medievales y fiestas tradicionales, pues por sus tradiciones arraigadas, conforman la identidad de esta joya maltesa.

De igual manera "Gozo: A Guide to the History and Heritage" de George Cini y, "Gozo, Yesterday and Today", de Joseph Bezzina, indagan en momentos históricos claves en donde se aprecia la evolución cultural de la sociedad gozitana. Las palabras de estos autores sirven de guía pues narran desde los humildes orígenes de la isla hasta su contemporaneidad.

En "Gozo: A Guide to the Island" por su parte, del escritor Edward Warrington, se presta como una guía detallada que invita a explorar los tesoros naturales y culturales de la isla como La Basílica de Ta' Pinu. Su contenido es más que una mera una narrativa, pues se trata de un compañero de viaje excelente e indispensable que facilitará a cualquier explorador el descubrir los encantos ocultos de Gozo con facilidad y adentrarse en su atmósfera tranquila y acogedora.

Por otro lado, obras más contemporáneas como "Gozo" de Azahara Alonso y "El cura de Malta" de Nicholas Monsarrat ofrecen una mirada íntima de la vida en la isla, explorando temas de introspección, historia y resiliencia humana. Así como las memorias de Esther Bajo Álvarez ‘Misterios gozosos’ en donde la autora pasó cinco años en la isla maltesa, intentando reconstruir su vida con el fin de reaprender a vivir tras la muerte de dos de las personas más importantes de su vida: su madre y su marido.

Por último, cabe recordar que Gozo no solo ha sido inmortalizada en las páginas de los libros, sino también que ha sido escenario en la gran pantalla, como en la aclamada serie "Juego de Tronos". La distinción añade un atractivo adicional a la isla, invitando a los visitantes a explorar paisajes donde rodaron su serie favorita sumergiéndose en la magia de su entorno.