La estadounidense Sharon Olds, ganadora del Premio de Poesía Joan Margarit

lunes 22 de mayo de 2023 , 07:27h

La autora estadounidense Sharon Olds, reconocida, entre otros, con los premios Pulitzer y National Book Critics Circle Award, es la ganadora de la primera edición del Premio Internacional Joan Margarit de Poesía, galardón impulsado por el Instituto Cervantes y la editorial La Cama Sol, con el respaldo de la familia del poeta Joan Margarit (1938 - 2021), con el fin de difundir internacionalmente la obra del poeta, premio Cervantes y premio Reina Sofía de Poesía.

El jurado, formado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el fundador de la editorial La Cama Sol, Javier Santiso; el profesor de la Universidad de Calabria y reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Nuccio Ordine; la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos; y la hija del poeta, Mònica Margarit; reunido ayer 17 de mayo en Madrid, decidió por unanimidad otorgar el reconocimiento a la poeta «por ser un referente dentro de la poesía norteamericana», además de por «su escritura no conformista y genuina».

En su veredicto, el jurado destaca el «compromiso de Olds con la verdad y la presencia despiadada de la vida en su poesía, algo que adquiere especial relevancia en tiempos de la cultura de la cancelación y en una época en la que muchos piensan que una máquina puede escribir los mismos poemas que produce el desgarro de lo humano».

De periodicidad anual, este galardón tiene por objetivo premiar la obra de poetas extranjeros con una trayectoria consolidada y reconocida internacionalmente, respondiendo al interés que siempre tuvo Margarit por dar a conocer en sus dos lenguas, el catalán y el castellano, a sus escritores preferidos de otras lenguas y países -tradujo a Thomas Hardy, Rainer Maria RIlke o Elizabeth Bishop, entre otros-.

Tras conocer el fallo, la poeta afincada en Nueva York recordó la impresión que la poesía de Margarit tuvo en ella la primera vez que lo escuchó, en el Festival Literario de Aldeburgh (Gran Bretaña) hace más de 15 años. «Es poco habitual que, al conocer la obra de un artista por primera vez, me sienta tan impactada». «Estoy en deuda con él por su resplandor, su inspiración con los pies en la tierra, y estoy agradecida a la familia Margarit, al Instituto Cervantes y a la editorial La Cama Sol por unir su nombre al mío, tan afortunado», añadió.

El Instituto Cervantes de Nueva York acogerá el próximo otoño la ceremonia de entrega del premio. Por su parte, la editorial La Cama Sol publicará el discurso que pronunciará la autora galardonada, para difundirlo tanto en España como en el extranjero, con sendas traducciones al español, inglés y francés, en una edición limitada, que incluirá poemas y obras de arte.

Poeta genuina e inconformista

Sharon Olds (San Francisco, Estados Unidos, 1942) creció en Berkeley (California), estudió en la Universidad de Stanford y se doctoró en Columbia en 1972. En 1980 publicó su primer libro de poemas, Satan Says, al que siguió The Dead and the Living (1984), poemario dividido en dos secciones -Poems for the Dead y Poems for the Living- con el que obtuvo el National Book Critics Circle Award y del cual se han vendido más de 50.000 ejemplares, convirtiéndose en uno de los volúmenes de poesía contemporánea más vendidos.

Conocida por escribir una poesía intensamente personal y emocionalmente mordaz que describe gráficamente tanto la vida familiar como los acontecimientos políticos mundiales, entre sus obras destacan Stag's Leap (2012), con poemas que exploraban detalles de su divorcio, y por la que recibió el Premio Pulitzer en Estados Unidos y el Premio T. S. Eliot en Inglaterra; y el poemario «Arias» (2019), preseleccionado para el Premio Griffin de Poesía 2020. Autora de doce libros de poesía, en 2022, ganó el Premio de Poesía Ruth Lilly. Publicado en 2022, Balladz es su libro más reciente.

De 1998 a 2000 Olds fue poeta del Estado de Nueva York. Actualmente es profesora Erich Maria Remarque de Escritura Creativa en el Programa de Posgrado de Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York, donde ayudó a fundar programas de talleres para residentes del Hospital Coler y para veteranos de Irak y Afganistán.

Joan Margarit y Sharon Olds se encontraron en un par de ocasiones en festivales de poesía, y en 2018 se publicó la versión en castellano de Stag's Leap (El salto del ciervo), que Margarit realizó junto a su nieto Eduard Lezcano. En el prólogo, Margarit afirma: «Sé que Sharon Olds es una gran poeta desde hace mucho tiempo, cuando leí por vez primera Satán dice, pero realizar estas versiones ha significado además de leer un buen libro de poemas, un nivel de aprendizaje importante para mi propio oficio de poeta».