De concierto con Riki Rivera y Las que van al paraíso

lunes 22 de mayo de 2023 , 07:24h

Sucedió en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

El artista gaditano Riki Rivera presentó en concierto su último trabajo "Las que van al paraíso", dedicado a las mujeres con las que convivio desde chiquito, su madre, sus hermanas, sus tías, sus primas.

"Yo mismo veía la vida desde ese prisma, porque en mi casa eran todo mujeres. Luchadoras, emprendedoras, echadas para delante. y que si podían, quitaban hierro al asunto para que los problemas pesaran menos", así lo confesó en uno de sus intermedios hablados que colocaba entre canción y canción.

Fueron casi dos horas de un concierto bonito, ameno, divertido, incluso se atrevió a introducir chistes -sin querer queriendo- y con música, mucha música, desde toques flamencos a salsa, pasando por rumbitas, algo de tango, y alegría que el público presente en la sala agradeció con ovaciones calurosas y exclamaciones -¡Guapo!¡Artista!¡Ole tú!- en lo que terminó por convertirse en una fiesta con los asistentes bailando y dando palmas -eso sí, peor que las acompañantes del cantante.

En resumen, música, cante, baile y un poco de monólogo.

¡Qué más se puede pedir!

"Las que van al paraíso" salió el pasado día 12 de mayo, por lo tanto estaba recién salido del horno, a la vez que presentaba "Un pequeño detalle".

Riki Rivera aparte de escribir y cantar este nuevo single por tangos con programaciones electrónicas, algo muy actual en los temas que están teniendo un gran éxito, saca a relucir su faceta como guitarrista flamenco y muestra el crecimiento de un artista completo en constante búsqueda y desarrollo artístico.

Cuando alguien se siente prejuzgado debe sacar toda la seguridad posible junto con su toque de arte luminoso y demostrar a quienes lanzan el hate que están equivocados. En el caso del amor sucede y bastante que a veces no solo tenemos que caer bien a la persona a la que queremos conquistar si no que hay que luchar con el clásico: `Ese no me gusta pa ti´. Pero claro se les olvidó `Un pequeño detalle´.

Su single titulado "La Lengua", fue elegido como canción oficial del IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró del 27 al 30 de marzo en Cádiz.

Riki Rivera se convertía así en embajador musical de la cita lingüística más importante del mundo en la que estuvieron presentes prácticamente todos los países de habla hispana y que organizó el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y el Ayuntamiento de Cádiz, ciudad natal del artista.

"La lengua" es un alegato, al más puro estilo Riki Rivera, en defensa de todos los acentos, dialectos y formas de comunicarnos. Una historia que parte de una confusión fortuita entre un gaditano y un señor lejano que enseña que a todos nos une una misma lengua que se hace más grande con la diversidad y cada forma de entenderla.

ALGUNOS DATOS SOBRE RIKI RIVERA

Cantante, músico y productor.

Dos premios Carmen por la BSO de la película "Operación Camarón".

Ganador del Premio Goya por la canción de la película "El niño" en 2015.

Gira por teatros, inclusión en festivales en Cádiz, Isla Cristina, Sevilla, o Temporada 2023 en el Teatro Falla.

Y para terminar sólo queda decir que no os perdáis en Ikea, no vaya a ser que os pase como a este gaditano, que además hace una canción con esa premisa.

Así que, a lo mejor, interesa perderse. y encontrarse.

Y todo ello a pesar del fútbol, porque hay vida más allá de eso.