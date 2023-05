Europa, de Sharon Fridman y Luis Luque, en Matadero Naves del Español

miércoles 24 de mayo de 2023 , 07:50h

Lo que empezó siendo El Rapto de Europa termina con la guerra que asola Ucrania.

Siempre la violencia, sobre los pueblos, sobre los niños, sobre los mayores, sobre las mujeres.

Hemos asistido a un pase especial para los medios y tengo que decir, mejor escribir, que ha sido una experiencia bella, en algunos momentos extremadamente hermosa, pero también dolorosa, terrible, sin esperanza.

El cuerpo de baile transmite esa lucha, esa crueldad, esa agonía.

La luz es, sin duda, un elemento básico en esta pieza, tal como ha destacado Sharon Fridman, porque la luz (y la niebla continua) deja intuir, a veces deja ver, a veces engaña, a veces mutila, a veces ciega, y a veces deja a oscuras, perdidos en unos sonidos, unas músicas, electrónicas en su mayor parte, gritos, chirridos, silencios, que forman un conjunto ¿luminoso? ¿angustioso? ¿repetitivo? ¿hiriente a los oídos?

Todo y nada.

Y danza, danza al ralentí, danza inmóvil, espasmódica, febril, sangrante, sangrienta, hiriente, muriente.

Así lo hemos sentido, así lo hemos visto, así lo hemos vivido.

Podría seguir, mucho ato, mucho texto, pero mejor verlo, desde el día 24 de mayo.

Y es que EUROPA ES .

. un rapto. Europa es una forma de asumir el poder y la proyección hacia fuera. Europa no es (solo) un continente. Europa no es (solo) danza. Europa no es una alegoría política. Europa es extranjera. Europa se siente trasplantada en este huerto. Europa es algo que se repite una y otra vez hasta que se revela, un invernadero de símbolos. Europa no es una certeza. Europa es el punto en el que varios relatos convergen y se separan, o una pregunta sobre lo que nos une y nos separa, o nada de eso. Europa es un poema escénico a partir de una pérdida tan honda que solo puede rondarse. Europa es un paradigma de luz; por tanto, también es un paradigma de sombra.

El director Luis Luque (Todas las noches de un día, Marat Sade o Las criadas) y el coreógrafo israelí Sharon Fridman crean un espectáculo de danza moderna que reflexiona sobre el encuentro y la reunión de diferentes pueblos y culturas.

Con la dramaturgia de Sergio Martínez Vila (Lecciones de vuelo, Juegos para toda la familia o Tribu), la función se inspira en la leyenda del nacimiento de Europa para hablar de asuntos esenciales de la sociedad moderna y vislumbrar todas aquellas cosas que unen y separan a los seres humanos. Para ello se ha generado un montaje en el que confluyen el teatro, las artes visuales, el baile moderno y antiguas danzas tradicionales de Europa y del pueblo de Israel para formar una escena plástica llena de simbolismo y belleza.

Ficha artística:

Ubicación: Naves del Español en Matadero - Sala Max Aub (Nave 10)

Creación - Sharon Fridman y Luis Luque

Dramaturgia - Sergio Martínez Vila

Reparto - ANNA BENEDICTE, JOAN FERRÉ, CRISTIAN GONZÁLEZ, JULIA KAYSER, MELANIA OLCINA Y BEATRIZ DE PAZ

Diseño de iluminación - Felipe Ramos

Composición música original - Luis Miguel Cobo

Diseño de espacio escénico - Monica Boromello

Diseño de vestuario - Raúl Marina

Coproducción - Compañía Sharon Fridman y Teatro Español

del 24 de mayo al 11 de junio, con funciones de martes a domingos, en Sala Max Aub, Nave 10, de Naves del Español en Matadero.