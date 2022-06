Blablacoche inaugura el patio del Teatro Quique San Francisco

Este año se inaugura el patio del Teatro Quique San Francisco con una comedia de Eduardo Galán dirigida por Ramón Paso. Teatro y cena al aire libre con una road theather divertidísima protagonizada por Soledad Mallol, Francesc Galcerán, David Bueno y Ania Hernández / Luciana de Nicola. ‘Blablacoche’, una road movie con mucho humor y toques de trhiller… Del 23 de junio al 16 de julio. Sinopsis: Ramiro, un militar divorciado, decide utilizar una aplicación para recoger con su coche a otros pasajeros que lo acompañen en su viaje a Cádiz, donde va a pasar unos días con sus hijas. La idea es no sólo sacarse algo de dinero extra sino que el viaje se le haga más ameno. Pero la travesía no resultará fácil. Se apuntarán al plan tres personajes excéntricos: Nat, una joven psicóloga en paro que quiere darle una sorpresa a su pareja; Max, un actor que va a grabar una película de bajo presupuesto y que se pasa el viaje ensayando el papel; y Magina, una mujer que va, emocionada, a conocer a su primer nieto. Por si fuera poco, entrará en escena un misterioso asesino en serie. Blablacoche, un viaje diferente a Ítaca Viajar con desconocidos es una de las aventuras más excitantes de estos tiempos, aunque lo habitual es que sean viajes anodinos y carentes de sobresaltos. De vez en cuando oímos relatos llamativos y experiencias muy diversas. ¿Se hacen nuevas amistades, se liga, se encuentra al hombre o a la mujer de tu vida, se

siente incomodidad o se llega a pasar miedo? ¿Puede ocurrir algo excepcional en un viaje en coche compartido? Me parecía fascinante la aventura de juntar en un coche a cuatro personajes de edades, ideas, cultura y sueños muy diferentes. Y obligarles a viajar juntos durante 600 kilómetros. El coche se convertía, por tanto, en el quinto protagonista de la obra. El público será un viajero más, que compartirá experiencias con los cuatro personajes de la comedia. Hemos asumido el reto de transitar de la risa y la diversión al miedo, a la crisis de pánico, y desde este punto regresar al humor. ¿Juzgamos a los demás por las apariencias, estamos dominados por los prejuicios de cualquier clase, caemos con facilidad en los tópicos? Vamos a verlo en Blablacoche, durante un viaje a Cádiz, metáfora del viaje clásico a Ítaca, puerto soñado como bálsamo de nuestras frustraciones. Un viaje en coche, una comedia en forma de “road movie” con toques de thriller, en donde los personajes se transforman a lo largo del camino y se abren al otro. Humor, intriga, juego, provocación, burla de los tópicos y de nuestros absurdos debates en torno al empleo del género gramatical. Una obra que refleja la condición humana actual: la inseguridad y la soledad. Envuelto todo ello en la sonrisa y en la risa, que nos hacen más soportable la existencia. Pasen, ríanse, diviértanse y véanse reflejados en el escenario. (Eduardo Galán)