La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) incorpora a cinco nuevas firmas

La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) da la bienvenida a Daniel Chong, Dolores Promesas, Félix Ramiro, Nelez y Raquel López, cumpliendo así con su objetivo de seguir uniendo y apoyando a las marcas de moda de autor españolas. Cinco firmas que representan y celebran el slow fashion nacional, que apuestan firmemente por la producción de cercanía, la transformación de las artesanías y ponen en valor los oficios de la costura.

Daniel Chong es un joven diseñador de origen chino-ecuatoriano que estudió Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo (Buenos Aires). Su amor por la moda lo hereda de su madre, una gran modista que actualmente también trabaja en esta pequeña empresa familiar en pleno crecimiento. Su objetivo es crear piezas atemporales, que no pasen desapercibidas y sean fácilmente reconocibles por el consumidor. Propuestas llamativas y de calidad, elaboradas 100% en España, a mano y usando materiales reciclados. Respecto a su participación en ACME, Daniel afirma: "Es un inmenso honor formar parte de ACME y estar rodeado de los maestros más importantes del sector. Es sin duda un verdadero placer poder aportar mi visión sobre la moda y la sostenibilidad para fomentar la marca made in Spain dentro y fuera de nuestras fronteras".

Dolores Promesas nació en 2005 con el afán de ser una firma que genere gran conexión con el público. Y, además, apostar decididamente por el diseño y la calidad con el fin de crear una firma con filosofía propia y un estilo muy personal. Dolores Promesas cuida al máximo los detalles de cada prenda, elaboradas principalmente en España y Portugal con tejidos de gran calidad (sedas, algodones y viscosas), exclusivos, con estampados personalizados y que se trasladan a distintas bases. Habitual en las principales alfombras rojas, actualmente desarrolla un total look que engloba, aparte de sus famosos vestidos de fiesta, otras categorías como calzado, marroquinería, joyería y gafas de sol bajo la dirección creativa de Maya Varín.

Jose Kalu, CEO de Dolores Promesas, resalta la importancia de compartir conocimientos y promover las colaboraciones y añade: "Deseamos con nuestra entrada apoyar firmemente el desarrollo de la "Moda en España". Aportaremos nuestra experiencia en producción y distribución nacional; y sobre todo nuestro know-how adquirido en el canal e-commerce. Consideramos que este tipo de colaboraciones generarán fortalezas en el conjunto de ACME que nos harán más competitivos".

Para Félix Ramiro sumarse a ACME supone "el reconocimiento a toda una vida dedicada a la sastrería y un orgullo poder representar y defender los intereses de la moda española". Félix Ramiro es el alma máter y esencia de esta casa con más de 35 años de sólida trayectoria, un referente de la moda masculina. Diseño, calidad y un minucioso trabajo de arquitectura hacen de la firma Félix Ramiro su sello inconfundible. En la actualidad, con la incorporación de su hijo Miguel Ángel como tercera generación de sastres, mantienen una trayectoria imparable adaptándose a los nuevos tiempos y ampliando las posibilidades de negocio de sus creaciones.

Y para Jone González, fundadora y diseñadora de Nelez, "ser miembro de ACME supone un impulso para nosotros al entrar en una plataforma con diseñadores referentes en la industria con los que compartir inquietudes, retos, sueños y celebrar victorias de la moda nacional. Es una oportunidad de incrementar el alcance de nuestras colecciones, acercándolas a un público más amplio, y aprender de los que han recorrido este camino antes que nosotros". Haber estudiado en el Istituto Marangoni Milano aportó a Jone una visión intercultural de la moda como forma de expresión que refleja en sus colecciones sostenibles y duraderas hechas a medida, tanto para el día a día como para eventos especiales, que no dejan de sumar seguidores.

La quinta y última incorporación a ACME es Raquel López, quien, aunque comenzó como estilista, su amor a la tradición, a los oficios artesanos, a la recuperación de técnicas exquisitas y el respeto que siente a todo el proceso creativo le impulsó a fundar su propia marca en continuo desarrollo. Es en su taller de Guadalajara donde diseña sus colecciones para novias e invitadas, actualmente comercializadas a nivel nacional e internacional. Sobre su integración en ACME quiere resaltar que "me hace sentir apoyada por un grupo de empresas españolas que creen en lo mismo que yo, con los que comparto valores y a los que me une una la lucha conjunta por el gran valor de la moda española. Me siento simplemente feliz y muy orgullosa".

"Son firmas muy diversas y heterogéneas, que aportan al colectivo sabiduría y juventud, experiencia y riesgo. La misión de ACME es agrupar a las firmas de moda de autor, defender sus intereses y contribuir a su notoriedad. El hecho de que crezcamos de manera sostenida nos hace pensar que estamos en la buena senda", concluye Pepa Bueno, directora de ACME.