Entrevista con Chang Teng-Yuan, artista taiwanés, y sus extraterrestres hombres loro

Este artista de origen taiwanés vino a España, en concreto a Madrid, en febrero para presentar su obra en el Pabellón de Cristal del Palacio de Cibeles, durante la semana del arte de Taiwán en la capital y desde el 23 de mayo expone en París, en concreto en Maison Ozmen, una galería de arte contemporáneo dedicada a los jóvenes talentos de Asia.

Chang Teng-Yuan nació en Kaohsiung. Actualmente reside en Taipei, donde lleva a cabo sus creaciones artísticas.

Tras la destrucción de la Tierra, me imaginaba que unos extraterrestres llegaban a la Tierra a hacer un estudio arqueológico

Desde 2012, Chang ha creado una saga del fin del mundo, con la arqueología del fin del mundo como concepto. Con medios ficticios, utiliza pinturas, instalaciones espaciales de animación y medios mixtos como portadores de sus pensamientos.

En sus obras, Chang fusiona elementos orientales y occidentales de la pintura.

Transformándolos en signos, reconstruye y crea nuevas imágenes visuales con la fusión de oriente y occidente.

Sus obras han sido presentadas en exposiciones individuales o conjuntas en Londres, Colonia, Nueva York, Tokio, Osaka, Seúl y Taipei. Estableció el Compound Eye Art Studio donde Chang proporciona ayuda y respaldo técnico en creaciones artísticas, así como esfuerzos en colaboración cruzada, porque trabajando con otras personas, espera crear una fuerza mayor en la creación artística.

Chang cuyas pinturas están inspiradas en un mundo postapocalíptico y en la recuperación de la vida después de la pandemia, todo ello visto a través de los ojos (equivocados a veces) de sus personajes, seres con forma de loros "porque los loros copian los sonidos de los humanos, pero no saben interpretarlos adecuadamente", según la explicación del propio artista.

Chang nos cuenta la historia de los hombres loro:

¿Cuándo comenzaste con esta saga?

Hace unos diez años comencé a crear estos personajes, y por ahora voy a continuar con la historia de los hombres loro.

¿Por qué elegiste este animal para hacerlos protagonistas de este mundo postapocalíptico?

Porque los loros imitan nuestras voces, lo que decimos, y cuando nos imitan los sonidos, solo es eso, un sonido para el loro, ya que en realidad no comprenden lo que estamos diciendo.

Mis obras son un reflejo de lo que vivo en mi vida cotidiana

Por eso en este proceso hay muchos errores, malentendidos, y por eso estos extraterrestres cuando llegan a la Tierra, en su estudio de este lugar cometen muchos errores por ese mal entendimiento.

¿Cuáles son los temas que te inspiran para estas pinturas?

Muchas veces los temas que elijo son temas importantes, actuales, que están sucediendo en estos momentos y tienen mucho que ver con los problemas que vivimos.

Hablando de un mundo postapocalíptico o casi ¿Qué supuso la pandemia para ti?

Mis obras son un reflejo de lo que vivo en mi vida cotidiana, por lo tanto todo lo que he vivido en la pandemia se ve reflejado en sus obras.

Por ejemplo, cuando había que llevar mascarilla, los hombres loro también la llevaban, o cuando había que estar desinfectando continuamente, se puede ver a estos hombre loro desinfectando la Tierra, todo eso se ve reflejado en mis obras. Es como una forma de recordar todo ese proceso que hemos vivido, y tal vez dentro de diez años cuando nos hayamos olvidado de esa pandemia podremos recordar algunos de estos momentos a través de estas obras.

El año pasado cuando estuve en Madrid, mis obras estaban inspiradas en obras maestras del Prado

¿Volverás el próximo año a Madrid?

Si tengo la oportunidad, por supuesto que sí.

¿Conoces algo de esta ciudad?

Sí, hemos visitado algunos museos, como el Museo del Prado .

¿Qué opinas de ese Museo?

Demasiadas obras y no me podría decantar por algo, no podría dar una opinión general.

¿Pero cuál sería tu pintor favorito de lo que pudiste ver?

Velázquez, Rafael. El año pasado cuando estuve en Madrid, mis obras estaban inspiradas en obras maestras del Prado, sobre todo en La Meninas, que me llamaron mucho la atención.

Toda esa obra la había tenido que buscar por internet y hasta este año no había podido verlas en persona. También me impresionó mucho Los fusilamientos de Goya.

Chang seguirá con sus historias y sus mundos postapocalípticos interpretados a su manera por esos seres hombres loro, que lo mismo se toman un mojito observando una explosión nuclear, que se ponen mascarilla para ver una película en una enorme televisión de plasma, y seguirá con esa idea de crear arte fusionando Oriente y Occidente y colaborando con otros artistas para conseguir una mayor e influyente fuerza creativa.

Y quizá nos lo encontremos alguna vez más por Madrid.

A él o a sus hombres loro.