Tyler Bates, compositor de Guardianes De La Galaxia y 300, estrella invitada de FIMUCITÉ

viernes 26 de mayo de 2023 , 07:38h

Su música se interpretará los días 14 y 15 de julio en los conciertos sinfónicos del 17º Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife.

El compositor de música para cine y televisión nacido en Los Ángeles Tyler Bates, quien ha dejado su impronta en algunas de las franquicias más grandes del cine y la televisión, como 'Guardianes de la Galaxia', 'John Wick', 'Halloween' o la serie 'Mentes criminales', visitará Tenerife en julio con motivo de la decimoséptima edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ).

Bates es el compositor habitual de las películas de James Gunn y Zack Snyder -los dos directores más relevantes del Universo Cinematográfico DC- y participará en los dos conciertos sinfónicos que tendrán lugar en el Auditorio de Tenerife el tercer fin de semana del festival, y que estarán dedicados al mundo de los cómics. Así, el viernes 14 de julio, en el marco del 'Concierto Excelsior: El legado de Stan Lee', la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Tenerife Film Choir y el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna interpretarán, bajo la batuta del director invitado Salvador Vázquez, las partituras de Tyler Bates para títulos como 'Guardianes de la Galaxia', volumen 1 y 2, 'Deadpool 2' o la serie de televisión 'The Punisher'.

En la gala de clausura del sábado 15 de julio, dentro del concierto 'Dioses y Detectives', dedicado al universo de DC Cómics, que dirigirá el director de FIMUCITÉ Diego Navarro, el programa incluirá la música escrita por Tyler Bates para las películas de Zack Snyder 'Watchmen' y '300', dos iconos dentro del género.

Además, también subirán al escenario de sendos conciertos el reconocido batería Greg Ellis -que participó en la grabación de las bandas sonoras de '300' y 'Guardianes De La Galaxia'-, así como las solistas invitadas Lola Bates y Sami Bates, hijas del compositor, quienes cantarán en distintas piezas.

El doble programa sinfónico que prepara FIMUCITÉ, y que contará con numerosos estrenos mundiales, abarcará otras populares bandas sonoras de los universos cinematográficos de las dos grandes editoriales de cómics Marvel y DC, así como las adaptaciones de sus historias y personajes a la televisión. Cabe destacar piezas como 'The Batman' o 'Werewolf by Night' del compositor Michael Giacchino, también director de la cinta, o 'The Killing Joke', de Lolita Ritmanis, expresamente preparadas para su estreno en FIMUCITÉ. 'Spider-Man', 'The Incredible Hulk', 'X- Men', 'Black Panther', 'The Avengers', 'Superman' o 'The Rocketeer', entre otros, también harán vibrar a la audiencia.