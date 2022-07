Presentación de Galicia destino sostenible

martes 12 de julio de 2022 , 08:53h

El Clúster Turismo de Galicia ha presentado esta mañana una nueva iniciativa para impulsar el turismo sostenible en Galicia y convertir al destino en un referente en este ámbito a nivel nacional e internacional. Con este objetivo, y con la financiación y el apoyo de la Xunta de Galicia a través de un convenio firmado entre la Agencia Turismo de Galicia y el cluster, se ha creado un nuevo club de producto turístico con el nombre de Galicia destino sostenible y con el fin de actuar como un hub que integre toda la oferta turística sostenible de la comunidad autónoma. El nuevo club de producto Galicia destino sostenible nace, además, vinculado a un programa de patrocinios que pone a disposición del sector turístico gallego 312.000 euros en ayudas para compensar los esfuerzos realizados hasta ahora en este ámbito e incentivar a las empresas para la creación de nuevo producto turístico sostenible.

Con una orientación internacional, Galicia destino sostenible conectará a través de su web a turistas y empresas, facilitando el acceso a toda la oferta turística sostenible de Galicia y actuando como aval o garantía, no solo de sostenibilidad, sino también de calidad.

Al nuevo club de producto podrá adherirse cualquier empresa gallega perteneciente a los subsectores categorizados como alojamientos, restaurantes, agencias de viaje y proveedores de oferta turística complementaria que cumplan con los requisitos exigidos. Las empresas que ya tengan alguna certificación oficial de sostenibilidad (S del ICTE, Biosphere, Green Key, Eu Ecolabel, Green Globe21, Travellife, Rainforest Alliance Certified, Estrella Verde da Guía MICHELIN, etc.) o una certificación ambiental (ISO 14000, EMAS, etc.) podrán adherirse directamente al club, pues estos son considerados requisitos habilitantes. Las empresas que no tengan alguna de estas certificaciones podrán igualmente adherirse al club siempre y cuando cumplan con el 100% de los requisitos obligatorios y, al menos, el 33% de los considerados valorables.

Entre las ventajas de pertenecer al nuevo club de producto, además de otras como la promoción, la formación o el networking, destaca el acceso a financiación orientada a impulsar la creación de nuevo producto turístico sostenible en Galicia. Estas ayudas económicas serán otorgadas por el cluster a las primeras empresas que se adhieran al club Galicia destino sostenible, ya que las peticiones se atenderán por riguroso orden de solicitud y se formalizarán mediante la firma de un contrato de patrocinio.

Las agencias de viaje mayoristas podrán optar a una ayuda de hasta 135.000 euros, que se repartirán entre 15 agencias como máximo con un importe de 3.000 euros para cada nuevo producto sostenible creado, limitando a un máximo de 3 los productos financiados de cada agencia a fin de repartir la dotación entre el mayor número posible de empresas. Del mismo modo, 28 agencias de viaje minoristas podrán optar a 112.000 euros, 2.000 euros por cada nuevo producto sostenible creado, limitando a un máximo de 2 los productos creados por cada agencia. Las ayudas destinadas a los otros subsectores -alojamientos, restaurantes y proveedores de oferta complementaria- serán de hasta 65.000 euros y se repartirán entre un máximo de 50 empresas que optarán a 1.300 euros de financiación por cada nuevo producto sostenible creado, con un límite de un producto por empresa. El plazo para solicitar las ayudas se establece entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2022 y, en el caso de que no se cubra el máximo establecido para alguna de las categorías, los importes se redistribuirán entra los otros subsectores.

Galicia destino sostenible ayudará al sector turístico gallego a avanzar hacia un nuevo modelo turístico más alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a poner en valor su compromiso con Galicia, impulsando el desarrollo social y económico de la región y respetando e incentivando la cultura y tradición de la zona y sus gentes; su compromiso con el medio ambiente, protegiendo la biodiversidad del territorio, luchando contra el cambio climático y minimizando el impacto de la actividad; y su compromiso con el buen gobierno, adoptando buenas prácticas que garanticen la inclusión, la transparencia y la competitividad en las empresas.

El acto de presentación de Galicia destino sostenible tuvo lugar en O Grove, en el restaurante Culler de Pau, poseedor de dos Estrellas Michelín y una Estrella Verde -también otorgada por la Guía Michelín-. Ha estado conducido por Mar Rodríguez, directora de la agencia Tee Travel y vocal del consejo asesor del Clúster Turismo de Galicia, y ha contado con la participación del chef Javier Olleros, propietario del restaurante, José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove, Cesáreo Pardal, presidente del Cluster Turismo de Galicia, José Ramón Bauzá, eurodiputado y miembro de la Comisión de Transportes y Turismo en el Parlamento Europeo, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, entre otras autoridades y agentes relevantes en el sector.

“Los turistas, cada vez más preocupados por el cambio climático y la huella de sus acciones en el planeta, demandan un nuevo modelo de turismo más sostenible y como sector debemos avanzar en esta dirección para poder dar respuesta a estas exigencias. Es la única manera, además, de garantizar el futuro del turismo y del sector”, explica Cesáreo Pardal, presidente del Cluster de Turismo de Galicia. “Nuestra oferta turística encaja orgánicamente con los atributos de sostenibilidad que demandan los viajeros. La apuesta de Galicia por la sostenibilidad no es algo nuevo, y, ahora, con la creación de Galicia destino sostenible reforzamos, desde la colaboración público-privada, la sostenibilidad como eje central de la estrategia turística para Galicia”, añade Cesáreo Pardal.