¿Qué hacer si te sorprende una fuerte lluvia en el coche?

jueves 01 de junio de 2023 , 08:18h

Durante los últimos días, las Danas han dejando lluvias y frío en la mayor parte del país y se espera que así siga durante los próximos días. Ante esta situación, es frecuente que estas fuertes lluvias pillen a más de un conductor en el coche. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, recoge cómo reaccionar ante esta situación. Y es que las últimas lluvias torrenciales han provocado cortes de tráfico, inundaciones y muchos accidentes.

Siempre que sea previsible, no se recomienda conducir en estas situaciones de lluvias intensas. Sin embargo, esto puede ocurrir de manera imprevista o con más intensidad de lo esperado. En este caso, lo más recomendable es estacionar el vehículo en un lugar seguro y esperar a que la lluvia reduzca su fuerza.

Si todavía no se ha cogido el coche pero se observa que la lluvia está cayendo de manera intensa, hay que tener en cuenta que en cuestión de minutos buena parte de las carreteras pueden estar inundadas. Es mejor no coger el coche. Si el agua ya ha alcanzado cierta altura, no se podrá arrancar el vehículo si el tubo de escape está sumergido y mucho menos si ha llegado al motor.

Si se está circulando y no es posible estacionar el vehículo pero todavía se permite la circulación, hay que reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad respecto al vehículo de delante. Hay que sujetar el volante con firmeza y continuar conduciendo hasta que se pueda estacionar o haya dejado de llover. Por supuesto, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad.

Las últimas lluvias han provocado cortes de tráfico. En este caso, siempre se deben seguir las indicaciones de los agentes. Seguramente se establezcan rutas alternativas.

Con lluvia es importante ver y ser visto, por eso no hay que olvidar llevar encendidas las luces de posición y cruce. Las de niebla sólo si la lluvia es intensa. También hay que activar los limpiaparabrisas para que intenten eliminar toda la lluvia posible.

Desde Norauto se recomienda consultar el tiempo con frecuencia y el estado del tráfico para conocer las previsiones y el estado de las vías. Hoy en día la tecnología permite conocer esta información en tiempo real y, por supuesto, la radio sigue siendo el mejor aliado.

En este sentido, es importante no circular por charcos en los que se desconoce su profundidad y mucho menos por balsas de agua o zonas completamente inundadas. Aquí, el riesgo de aquaplaning aumenta. Se desconoce la profundidad y, por lo tanto, el neumático puede dejar de estar en contacto con el asfalto perdiendo el control del vehículo.

¿Qué hacer ante una inundación o riada? Ante cualquier situación de peligro, se debe llamar a emergencias lo antes posible, el 112. Si el agua ha llegado a los 30 centímetros aproximadamente, se recomienda no salir y llevar abrochado el cinturón de seguridad. Si el coche es arrastrado por la corriente y no se ha conseguido salir con anterioridad, seguramente no se pueda abrir la puerta. En este caso, hay que salir por la ventana. Bajo ningún concepto se debe nadar a contracorriente sino a su favor y agarrarse a algo firme. Si la corriente es muy fuerte lo más recomendable es subirse al techo del vehículo y esperar a los servicios de emergencia.

Por supuesto, nunca se debe atravesar una riada con el coche y se recomienda alejarse de ella lo máximo posible.

En cualquier caso, siempre hay que tomar decisiones racionales respecto a la conducción. La climatología puede ser, en ocasiones, imprevisible.