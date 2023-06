Psicosis 4.48, la obra póstuma de Sarah Kane, en el Teatro Español

miércoles 07 de junio de 2023 , 08:13h

SUPONE LA PRIMERA INCURSIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO DE LA DIRECTORA LUZ ARCAS, FUNDADORA DE LA COMPAÑÍA DE DANZA LA PHÁRMACO

La directora artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Natalia Menéndez, ha presentado el estreno de Psicosis 4.48, de Sarah Kane, dirigida por Luz Arcas (La Phármaco) y protagonizada por Natalia Huarte, que podrá verse desde el 7 de junio al 2 de julio en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, de Madrid.

La dramaturga británica Sarah Kane se quitó la vida en febrero de 1999 a la edad de 28 años y no pudo presenciar el estreno de su última obra, representada por primera vez en el Royal Court Theatre de Londres en junio de 2000. En ‘Psicosis 4.48’, Kane concentró toda su lucidez, angustia, sufrimiento y desesperación para confrontar al espectador con la realidad de la depresión, el estado psicótico, el desamor, la inadaptación social, la culpa y el autocastigo, en una exploración formal y poética que ha llegado a nuestros días como una obra de culto que trasciende los límites dramáticos. Psicosis 4.48 es una despedida, un texto que presagia la desaparición de la autora.

La directora Luz Arcas, fundadora de la compañía de danza La Phármaco, firma con este montaje su primer trabajo puramente teatral. Un monólogo, interpretado por la actriz Natalia Huarte, que supone una reflexión profunda sobre el mal como parte esencial de la condición humana.

El montaje tiene la intención de potenciar la actualidad y atemporalidad de la obra de Kane, ahora que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Pero también desvela temas transversales como la adicción a los fármacos en una sociedad que asiste con indiferencia a la multiplicación de las patologías.

Para la directora, el texto tiene unas resonancias muy directas con el momento en el que vivimos. “Sarah Kane lleva a cabo un acto absolutamente generoso al compartir su tránsito hacia la muerte, un tabú absoluto de nuestro tiempo. La protagonista sufre una tristeza que tiene que ver con el abandono amoroso, con una sensación de profunda soledad, con su estado mental y con la tristeza social que la propia Kane vive en la Inglaterra de los 90”, explica Luz Arcas. “Para mí, la puesta en escena está totalmente enfocada en el cuerpo. El texto tiene una dimensión corporal muy fuerte por el estado mental de Kane en el momento en el que lo escribe. El efecto de la medicación y de la depresión tiene consecuencias corporales muy determinadas que marcan su obra tanto estilísticamente como en el fondo”.

Para Natalia Huarte supone un reto enfrentarse por primera vez a un monólogo de estas características. “Es un texto arriesgado y complejo, pero es como si esta pieza me hubiese llegado como un regalo personal para mí. Me lo estoy tomando como un proceso muy íntimo”, cuenta. “Hay momentos muy intensos en los que el cuerpo revela una verdad que la palabra no tiene. Y al revés, a veces la palabra revela unas verdades que el cuerpo no consigue transmitir”.

‘Psicosis 4.48’, es una producción de Teatro Español y La Phármaco, con texto de Sarah Kane, traducción de Eva Varela Lasheras, dirigida por Luz Arcas (La Phármaco) y protagonizada por Natalia Huarte, con diseño de iluminación de Jorge Colomer, diseño de escenografía de Pablo Chaves y música original de Adrián Foulkes.