Romeo y Julieta despiertan. en el Teatro Español

¿QUÉ HUBIERA PASADO SI EN LUGAR DE MORIR ENVENENADOS ROMEO Y JULIETA, EN EL DRAMA DE SHAKESPEARE, HUBIESEN ESTADO DORMIDO Y DESPERTASEN TRAS UN LETARGO DE 50 AÑOS? .

Esa es la premisa que sirve para que "Romeo y Julieta despiertan" cobre vida en los escenarios de la mano de José Luis Gómez y Ana Belén .

¿El amor tiene edad? ¿El amor tiene fecha de caducidad?

Esas preguntas y algunas más son las que se plantean en la obra escrita por el dramaturgo austriaco E.L. Petschinka, y dirigida por Rafael Sánchez, que se va a representar en el Teatro Español, de Madrid, a partir del 15 de abril y hasta el 4 de junio.

La obra está protagonizada por Ana Belén, José Luis Gómez (del 15 de abril al 28 de mayo) y Jesús Noguero (del 30 de mayo al 4 de junio) en los papeles de los amantes de Verona, además de por José Luis Torrijo, Irene Rouco y David San José, que interpretan música en directo bajo la dirección musical de este último.

Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño, pero no se reconocen. Julieta solo ve a un caballero ochentón y Romeo a una dama muy bien conservada. Los dos se creen que aún son un par de adolescentes. Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y espera ansiosamente a su eterno amado. Romeo, en cambio, no se acuerda de nada. Y así, lo que siempre creímos que era el final de la tragedia es el comienzo de la verdadera historia de los amantes más famosos del mundo. Entre la felicidad de por fin poder estar juntos y la enorme tristeza de no haber podido vivir una vida entera juntos, los dos intentan averiguar cómo llegaron hasta aquí y qué es lo que todavía les une.

"Mientras en la tragedia de Shakespeare vemos a dos adolescentes de 13 y 14 años que acaban con sus vidas porque la sociedad no les permite amarse, en nuestra propuesta son dos mayores que intentan redescubrir el amor y se topan con una sociedad que no se lo permite", cuenta el director Rafael Sánchez. ¿Por qué el amor apasionado solo está reservado para la juventud? ¿Quién o qué nos prohíbe vivir nuestras emociones más allá de los 50? ¿Uno se puede enamorar con 70 años o solo le queda la opción de cuidar a sus nietos? Son algunas de las preguntas que la función lanza al público.

Ana Belén es Julieta y José Luis Gómez/Jesús Noguero interpretan a Romeo. A veces son los jóvenes enamorados y a veces los carismáticos artistas que son en la vida real. Una banda de músicos y actores los acompañan por si a ella le hace falta una canción para explicarnos algo que solo se entiende a través de la música o por si a él le hace falta un caballero para enfrentarse a un duelo a vida o muerte. Los dos se enamoran, se enfrentan en duelo, se fugan, se casan, cantan, bailan y se envenenan para demostrar a Shakespeare que la muerte no es el final.

es una producción de Entrecajas Producciones Teatrales y Teatro Español con la colaboración del Teatro Calderón de Valladolid, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el patrocinio de SohoBoutique Hotels, con texto de E.L. Petschinka, traducción de Luis Carlos Mateo Ruiz, dirección de Rafael Sánchez, ayudantía de dirección de Roberto Mori, interpretada por Ana Belén, José Luis Gómez (del 15 de abril al 28 de mayo), Jesús Noguero (del 30 de mayo al 4 de junio), José Luis Torrijo, Irene Rouco y David San José, con diseño de espacio escénico y vestuario de Ikerne Giménez, diseño de iluminación de Carlos Marquerie y dirección musical de David San José.