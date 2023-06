OTRAS NOTICIAS Ampliar El Festival Enclave de Agua celebra su décimo sexta edición Redacción Más artículos de este autor Por martes 13 de junio de 2023 , 08:14h Tweet se celebrará los días 27, 28 y 29 de julio a la orilla del rio Duero Los cabezas de cartel de este año son: The Fuzillis, procedentes de Inglaterra (día 27 de julio), los cubanos Cimafunk, nominado a los premios Grammy 2023 (día 28 de julio) y los franceses Lehmanns Brothers (día 29 de julio) . En esta edición el festival hace una apertura a la música latina en su programación. El cartel hace un cambio e incorpora a Steffen Morrison, uno de los artistas más indispensables de la música Soul, en lugar de Mr. Sipp. Enclave de Agua es el festival referente de música Afroamericana de España que se celebra cada año, desde el 2008, en la ciudad de Soria coincidiendo con el último fin de semana del mes de julio. Un festival gratuito con un excepcional marco natural que se ubica a las orillas del Duero, en lo que fueron lavaderos de lanas de la ciudad. Un evento que ha trascendido las fronteras culturales, en el que música y naturaleza se dan la mano.



El festival empezara al medio día en su ya famoso “Enclave Vermut”, con varios escenarios distribuidos por el centro de la ciudad, en los que la música afroamericana sigue siendo protagonista. AFROAMERICAN MUSIC FESTIVAL. En un marco natural inigualable a orillas del Duero, esta cita ofrece todos los años un programa de gran calidad y reúne a primeras figuras además de ofrecer multitud de actividades complementarias entre las que destaca el mercado de artesanía, distintos talleres y jam sessions. Un festival único en el que poder disfrutar de la mejor música en directo que edición tras edición va superando las cifras de asistentes y que se ha consolidado como una cita indispensable en la agenda del verano. Dedicado a la música afroamericana desde el Blues del Delta del Mississippi al Hip Hop, pasando a través del Soul, Funk, Rhythm & Blues, Afrobeat, Reggae en definitiva, un espectáculo de calidad con mezcla de estilos. Además, el festival es de entrada libre y tiene un cartel con gran nivel e internacionalidad, cerca del 90% de los grupos que actúan son de fuera de España. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

