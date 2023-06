La danza toma en junio el Teatro Fernán Gómez

martes 13 de junio de 2023 , 08:08h

DANZAD, DANZAD, MALDITOS…

11 representaciones con 8 compañías de contemporánea, clásica, moderna, tradicional…

Y todo con la finalidad de despertar emociones, tanto en los intérpretes como en el público…

Del 15 al 25 de junio

Se presentó en rueda de prensa la tercera edición de Danza en la Villa, con la directora del centro Laila Ripoll, acompañada por representantes de algunas de las compañías que intervendrán, Sara Cano, Joaquín de Luz, Daniel Abreu, Elías Aguirre y Alberto Delgado…

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge durante el mes de junio Danza en la Villa, ciclo que se consolida sobre los escenarios de este teatro.

Laila Ripoll, directora artística del centro, ha programado una tercera edición repleta de grandes nombres. El objetivo de Laila Ripoll es conseguir consolidar este ciclo de danza que contará con la Sala Guirau como escenario principal, donde se mostrarán las propuestas de mayor formato.

El pistoletazo de salida al ciclo lo darán Lucía Lacarra junto a Matthew Golding que presentarán en Madrid, su montaje ‘In the still of the night’.

Le seguirá la Compañía Nacional de Danza con ‘Carmen’ de Johan Inger, y terminará la Cía. Daniel Abreu y ‘La Desnudez’.

La Sala Jardiel Poncela acogerá los espectáculos de Alberto Velasco (22 y 23 junio) y ‘La finitud’ de Sara Calero el 25 de junio.

Y, por tercer año consecutivo, la Sala III del teatro se une a Danza en la Villa y ofrecerá los espectáculos de las compañías: Led Silhoutte + Marco Morau, Elías Aguirre y Sara Cano.

Raúl Arias ha sido el encargado de realizar el cartel de Danza en la Villa, siguiendo la línea de la imagen que ya realizó en la pasada edición. El significado del cartel nos lo explica el ilustrador con sus propias palabras: “Enraizarse, crecer, florecer… ese es el reto. Por eso me atraen esos videos sobre el crecimiento de plantas y bichos, filmados con un macro y a cámara rápida, me gustaría haber expresado algo parecido con este el cartel: la maestría de la danza que imita la naturaleza, despertando nuestra conciencia vegetal y animal… Me fascina la disciplina de la danza, el uso del cuerpo como herramienta de expresión, de control sobre el espacio y el tiempo. Nos invitáis a sentir, a emocionarnos, a respirar y a vivir… De alguna manera trazáis figuras y significados sobre un escenario, al igual que nosotros, sobre un papel en blanco”.

PROGRAMA:

Sala Guirau

Lucía Lacarra & Matthew Golding: In the still of the night

15 de junio de 2023

Este espectáculo es una historia de amor eterno por cuya interpretación Lucía Lacarra obtuvo el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en 2022. La obra, que llega a Madrid, cuenta una historia a dos tiempos, entremezclando la realidad con los recuerdos y ensoñaciones del protagonista. La danza más virtuosa y la visión cinematográfica se unen en una historia de amor eterno que emocionará al espectador sentado en su butaca. Banda sonora de los 50-60: no es casual que el espectáculo tome su título de la canción In ‘The Still Of The Night’ (1956) del grupo The Five Satins, porque la atmósfera de aquellas décadas contagia a toda la producción.

Compañía Nacional de Danza. Carmen (de Johan Inger)

17 y 18 de junio de 2023

Johan Inger ha sido galardonado con el Benois de la Danse 2016 por su coreografía Carmen, originalmente creada para la CND. Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND de montar una nueva versión de Carmen, siendo él sueco y Carmen una obra con un marcado carácter español, se encontró ante un enorme reto, pero también una gran oportunidad. Su aproximación a este mito universal tendría que aportar algo nuevo. Para ello, Inger decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de una mirada pura y no contaminada… la de un niño. Partiendo de este enfoque, Inger crea un personaje, que propicia que seamos testigos de todo lo que pasa, a través de sus ojos inocentes, a la vez que contemplamos su propia transformación.

Cía. Daniel Abreu. La Desnudez

23 y 24 de junio de 2023

La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse. Dos figuras en escena, apuntando una idea de polaridad y de viaje desde la muerte al amor. Donde acompaña la música, el músico, el sonido grave del viento en el metal. La desnudez responde a ese lugar de intimidad, donde ya no existen las preguntas. La belleza en la desnudez de lo que hay y lo que acontece. A veces lo de una mano que toca e intercambia calor y sudor, y a veces quiere mal. Otras el ejercicio de ejercer el amor y sostenerlo. Se construye y se destruye, como el acto de la respiración. Es una danza de lo que entra en cada universo y que trata de engullir para vomitar algo nuevo. Dos personas que provocan el impulso de estrechar los lazos, pero queriendo mantenerlos flojos para poder desanudarlos rápido.

Sala Jardiel Poncela

Alberto Velasco. Sweet Dreams

2 2 y 23 de junio de 2023

Si me dices ven: No voy.

Si me dices “te quiero”: Salgo corriendo.

Si me usas: Soy todo tuyo.

¿Porque soy así? No quiero ser así. Quiero poder ser otro y cambiar eso que condiciona mis decisiones, mi modelo de vida, mis anhelos, mis deseos y mis relaciones. Quiero vivir en otra película que no me obligue a seguir unos caminos concretos. Quiero recuperar la ilusión en el amor, la ilusión en general, y no quiero que todas las canciones hablen de ti… ¿Cómo sigues adelante si no te gusta nada en lo que te has convertido después de intentos fallidos, fracasos, lexatines, decepciones y sin que España gane Eurovisión? Ya te lo adelanto: No puedes. Es imposible cumplir expectativas y no nos merecemos ser una decepción andante.

Sara Calero. La Finitud

25 de junio de 2023

El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud. Esta condición convierte la muerte en un pacto con la vida. Y, viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría. Pero esa angustia primigenia que emerge de lo efímero alberga, sin embargo, el secreto de la felicidad. En una existencia sentenciada, la risa conecta con lo más auténtico de nuestra experiencia vital. La gestión de la desesperanza abre el camino a trascender incluso los confines del tiempo y de la vida. En la conciencia de nuestro propio destino está la libertad. Nuestra vida es finita. Nuestros sueños, ilimitados.

Sala III

Les Silhouette + Marcos Morau. Los perros

16 de junio de 2023

Los Perros propone alcanzar un estado de resistencia; como perros que deambulan, perros que se encuentran, que se reconocen vulnerables, que comparten alegría, pero también dolor, que caen y se levantan, que bailan, que se rebelan a través del amor, la generosidad y el compromiso, para encontrar en ese trayecto común el sentido de sus propias vidas, para superar juntos la violencia y el deterioro.

Cía Elías Aguirre. Flowerheads Show

22 de junio de 2023 Este montaje tuvo su origen en una pieza corta presentada en la clausura del Festival Internacional Madrid en Danza (2021). La obra ha crecido en todos los sentidos y significa una apuesta de su creador por lograr una pieza que llegue a todos los públicos a través de la danza contemporánea, música original y elementos de clown y teatro gestual.

Sara Cano Compañía de Danza. Al son

24 de junio de 2023

Al son es una pieza creada por y para mujeres, en la que pretendo hacer mi pequeña aportación para homenajear y dar visibilidad a la historia de aquellas a las que se les ha negado tener voz propia. Mujeres invisibles cuyo testimonio de vida ha sido diluido en el anonimato y también a las rebeldes, aquellas que consiguieron alcanzar sus sueños y sin embargo fueron borradas de la memoria colectiva, en muchos casos, por su simple condición de mujer.