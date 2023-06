Cathay Pacific refuerza su presencia en España con la ampliación a tres vuelos semanales

miércoles 21 de junio de 2023 , 07:57h

Cathay Pacific continúa reforzando sus operaciones en España, con el anuncio de la ampliación hasta los tres vuelos semanales entre Madrid y su ciudad natal y centro de operaciones, Hong Kong. Se trata de la única ruta sin escalas entre nuestro país y la importante metrópolis asiática, destino clave tanto para el turismo de negocios como de ocio, y puerta de entrada para muchos otros destinos de la región de Asia-Pacífico.

De esta manera, la aerolínea amplía aún más la oferta para los viajeros españoles, que podrán volar desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas todos los miércoles, viernes y domingos, a las 12:20 pm (hora local), aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong a las 6:55 am del día siguiente (hora local). La ruta de vuelta estará fijada para los mismos días, miércoles, viernes y domingos, a las 0:15 am (hora local), desde Hong Kong, aterrizando en Madrid a las 8:50 am (hora local).

“Estamos muy contentos de poder anunciar una nueva ampliación de nuestras operaciones en Madrid. El mercado español nos ha recibido muy bien desde que reanudamos nuestros vuelos al país el pasado mes de octubre y también cuando aumentamos la frecuencia hasta los dos vuelos semanales. Una tercera posibilidad hará que puedan disfrutar de mayor flexibilidad de cara al comienzo del período vacacional de verano”, declara Paul Johannes, Vicepresidente de Customer Travel & Lifestyle de Cathay Pacific en Europa. “Está claro que los españoles están deseando volver a visitar Hong Kong y la ciudad está encantada de recibirles y de poder ofrecerles una gran oferta de actividades culturales y de ocio para todo tipo de públicos”, añade.

Cathay Pacific es una aerolínea cinco estrellas que ofrece una experiencia de vuelo premium, cuidando hasta el más mínimo detalle. Por ello, la aerolínea pone a disposición de sus viajeros más de 200 horas de contenido de entretenimiento a bordo, incluyendo HBO Max, así como una cuidadosa selección de estrenos, con nuevos títulos cada mes –desde los últimos lanzamientos de Hollywood hasta los mejores clásicos del cine asiático–.

Además, Cathay Pacific cuenta con una oferta gastronómica inigualable, con una amplia variedad de sabrosos platos de todo el mundo. También es posible degustar la cocina local durante el vuelo, mediante el exclusivo menú ‘Hong Kong Flavours’, una selección de recetas tradicionales con los sabores más auténticos de la ciudad. Para los pasajeros Premium, el menú incluye una serie de platos extra, especialmente ideados en colaboración con el restaurante cantonés Duddell’s, que cuenta con una estrella Michelín.

Cathay Pacific continúa dando pasos hacia su objetivo de recuperar el 100% de su capacidad de vuelos comerciales anterior a la pandemia para finales de 2024.