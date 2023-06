ITA Airways, Washington y Leonardo da Vinci

jueves 22 de junio de 2023 , 09:06h

ITA Airways es Transportista Oficial del proyecto "Imagining the Future. Leonardo da Vinci: In the Mind of an Italian Genius”, la exposición monográfica organizada por “Confindustria”, Asociación de Industria de Italia, para el evento de inauguración de su nueva sede en Washington. El proyecto, desarrollado en colaboración con Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fue presentado durante una conferencia de prensa internacional celebrada en el Martin Luther King JR Memorial Library Auditorium en Washington D.C.

En su papel de embajadora de la excelencia italiana en el mundo, ITA Airways ha apoyado la iniciativa - que cuenta con el patrocinio de la Embajada de Italia y del Instituto de Cultura Italiano en Washington D.C. – transportando, desde el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma Fiumicino a Washington Dulles, a la delegación de Confindustria y una selección de 12 páginas autógrafas pertenecientes al Codex Atlanticus de Leonardo, obras de incalculable valor artístico e histórico, que estarán expuestas hasta el 20 de agosto en la Martin Luther King JR Memorial Library.

Como especialista en la gestión de envíos sensibles, el equipo de ITA Airways Cargo llevó a cabo esta excepcional operación, ocupándose del transporte, bajo la máxima seguridad, de las fases críticas de paletización, custodia y traslado, en un ambiente a temperatura controlada, asegurando el cumplimiento de los requisitos particulares para preservar la integridad de esta excepcional obra de arte.

"ITA Airways tiene el honor de ser embajador mundial de Made in Italy. Estamos comprometidos, desde nuestro nacimiento, a representar y mostrar lo mejor de la excelencia italiana, ayudando a exportar el estilo y la imagen de Italia, reconocida internacionalmente como cuna de cultura y arte. En virtud de esta inclinación natural y misión nuestra, nos enorgullece haber sido elegidos por Confindustria como Transportista Oficial del evento realizado con motivo de la inauguración de su nueva sede en Washington – dijo Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer de ITA Airways y CEO de Volare, que añadió: Nuestra Compañía se siente privilegiada de ser parte de este evento histórico. Además, deseo resaltar que nuestro principal aeropuerto lleva el nombre de Leonardo Da Vinci, un genio reconocido a nivel mundial".

ITA Airways y la capital estadounidense también están conectadas en términos operativos: el pasado 2 de junio se inauguró el nuevo vuelo directo entre Washington y Roma, que cuenta inicialmente con cinco frecuencias semanales y pasará a ser diario a partir del 1 de agosto para cubrir la alta estación. Washington es un destino muy deseado, tanto para viajeros de ocio como de negocios, gracias a la presencia de la comunidad empresarial local e internacional que utilizará la nueva conexión como acceso directo a Italia, Europa y toda el área del Mediterráneo. La nueva ruta está teniendo mucho éxito, con un alto factor de ocupación tanto en el vuelo de ida como de vuelta.

Washington es solo el primer paso en la expansión de la red de ITA Airways: 2023 será un año de gran inversión en el mercado intercontinental, con 3 nuevos destinos vía Roma Fiumicino: Además de Washington, San Francisco a partir del 1 de julio y Río de Janeiro a partir del 29 de octubre. Los nuevos vuelos de larga distancia son un pilar clave en la estrategia global de la compañía, además de generar ingresos también incrementan las operaciones de corta distancia, contribuyendo a duplicar la capacidad de la red intercontinental.

Estados Unidos es el mercado internacional número uno de ITA Airways y el más estratégico, después de Italia, así como el país con mayor número de ciudadanos de origen italiano. Por lo tanto, los vuelos directos desde América del Norte a Italia no son solo itinerarios para viajar por placer o negocios, sino también un medio para llegar y conectarse con la comunidad italiana de EE. UU. Con vuelos a Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles, Washington y San Francisco, ITA Airways operará 122 vuelos semanales, de ida y vuelta, entre América del Norte e Italia en el apogeo de la temporada de verano. Gracias al acuerdo de código compartido con Delta, los clientes de ITA Airways podrán acceder a más de 100 destinos en EE.UU a través de los aeropuertos nacionales de la aerolínea estadounidense, con 40 destinos servidos a través de Nueva York JFK y un número igualmente significativo de conexiones desde Boston, Miami, Los Ángeles, Washington y San Francisco, que satisfarán las necesidades de la mayoría de los viajeros tanto de negocios como de placer.