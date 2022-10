ITA Airways participa en el Salón Internacional TTG Travel Experience

lunes 17 de octubre de 2022 , 08:58h

Este año, el segundo que ITA Airways participa en el Salón Internacional TTG, presenta los resultados obtenidos desde su primer vuelo, el 15 de octubre de 2021, con salida de Milán Linate a Bari, que inició el operativo de la Compañía.

ITA Airways dio sus primeros pasos con el objetivo de ser una aerolínea eficiente e innovadora y de convertirse en un referente para garantizar una conectividad de calidad en Italia, tanto con destinos internacionales, y así impulsar el turismo y el comercio exterior, como dentro de Italia. Hoy, este objetivo está firmemente establecido y su compromiso ESG es fuerte, con la finalidad de convertirse en el operador más ecológico de Europa en 2026.

El primer año de actividad de ITA Airways ha sido, sin duda, un año de desafíos y logros:

Diciembre de 2021: confirmada la orden de 28 aviones Airbus

Febrero de 2022: Mejor aerolínea en Puntualidad y Regularidad

Marzo de 2022: Introducción de dos rutas desde Roma Fiumicino (a Venecia y Barcelona) con SAF

Mayo de 2022: Tres premios en el SkyTeam “The Sustainable Flight Challenge”

Mayo de 2022: Mejor aerolínea, en corta y media distancia, para los viajeros de negocios - IMA

Mayo de 2022: Principal Socio de True Italian Experience – innovador operador de la industria del turismo

Entre junio y septiembre, la Compañía mantiene excelentes niveles de Puntualidad y Regularidad, a pesar de las dificultades en los aeropuertos europeos durante el verano.

8.248.824 pasajeros transportados desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.

Líder mundial en rendimiento operativo también en septiembre de 2022 con un índice de Regularidad del 99.8% y de Puntualidad del 81.1%

Una flota de 69 aviones. Además de los nuevos A350s y A220s que han llegado recientemente a la flota, en los próximos meses se incorporarán A220s y A330-900neo, A320neo y A321neo.

Durante la rueda de prensa, Emiliana Limosani se centró en la temporada de invierno 2022/2023. Entre el 30 de octubre de 2022 y el 25 de marzo de 2023, ITA Airways cubrirá un total de 51 destinos, de los cuales 9 son intercontinentales, 22 internacionales y 20 nacionales. En la temporada de invierno, la Compañía se centrará principalmente en su proyecto de expansión de larga distancia con nuevas e importantes rutas:

El 5 de noviembre se inaugurará una nueva ruta desde Roma FCO a Tokio Haneda, operada con un Airbus A350, avión insignia de la Compañía. El nuevo vuelo estará disponible tres veces por semana, con salida a las 15:40, martes, jueves y sábados, y llegada al aeropuerto de Tokio Haneda al día siguiente a las 11:35. El vuelo de regreso (el primero operado el 6/11) está programado desde Haneda, miércoles, viernes y domingos, a las 13:35 con llegada al aeropuerto de Roma FCO a las 20:30.

El 3 de diciembre, se inaugurará la nueva ruta de Roma Fiumicino a Nueva Delhi, operada con Airbus A330, tres veces por semana, lunes, miércoles y sábados, con salida desde el aeropuerto de Roma Fiumicino a las 14:10 y llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi a las 02:00, hora local. Los vuelos de regreso desde Nueva Delhi partirán, a partir del 4 de diciembre de 2022, martes, jueves y domingos, a las 03:50 y aterrizarán en Roma Fiumicino a las 08:10.

Desde el 17 de diciembre hasta el 25 de marzo de 2023, el nuevo vuelo directo de Roma Fiumicino a Malé, Maldivas, se realizará con aviones Airbus A350 y/o A330, con frecuencias semanales variables durante la temporada, para satisfacer la demanda prevista: dos frecuencias semanales, sábados y domingos, el 17, 18 de diciembre y del 28 de enero al 25 de marzo; tres vuelos semanales del 21 de diciembre al 25 de diciembre y del 19 al 22 de enero; cuatro frecuencias semanales del 26 de diciembre al 1 de enero y del 11 al 15 de enero, y cinco veces por semana del 2 de enero al 8 de enero, con salida desde el Aeropuerto de Roma Fiumicino a las 22:10 y llegada al Aeropuerto Internacional de Velana – Malé a las 11:20, hora local. Los servicios desde Malé están programados del 18 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, con salida a las 13:25 hora local y aterrizaje en Roma Fiumicino a las 19:30/19:45

"Con la apertura de estas tres nuevas rutas, ITA Airways persigue con determinación su compromiso de expandir su red intercontinental para satisfacer mejor las necesidades de los viajeros", declaró Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer of ITA Airways and CEO of Volare. Con la expansión en el mercado asiático, pretendemos fortalecer nuestra capacidad para atraer clientes de conexión, aprovechando los flujos entre la India y América del Norte, Alemania, España y Francia. En ITA Airways confiamos mucho en los agentes de viajes ", agregó la CCO, "ya que realizan la mayor parte de nuestras ventas. Consideramos a las Agencias de Viajes verdaderos socios comerciales, y colaboramos para desarrollar una oferta cada vez más personalizada y completa".

Los nuevos destinos intercontinentales se suman a los vuelos de ITA Airways a Nueva York, operados desde Roma Fiumicino y Milán Malpensa, y a Boston, Miami, Los Ángeles, Sao Paulo y Buenos Aires, operados desde Roma Fiumicino.

Para ampliar aún más la red de ITA Airways hemos firmado 29 acuerdos de código compartido con las principales aerolíneas del mundo, lo que enriquece en gran medida la oferta de la Compañía a sus clientes. ITA Airways forma parte de la Alianza SkyTeam, un grupo de 18 aerolíneas que conecta a millones de pasajeros a través de una red global, con vuelos a más de 1000 destinos y servicios exclusivos, como SkyPriority, para sus clientes más fieles.

Operaciones internacionales: la red internacional de ITA Airways también está creciendo, con dos nuevos destinos: Stuttgart y Sofía.

La nueva ruta a Stuttgart se opera desde Milán Linate con 2 vuelos y 12 frecuencias semanales. El primer vuelo opera diariamente, excepto domingos, con salida de Linate a las 06:45 y llegada a Stuttgart a las 07:50. El vuelo de regreso está programado desde Stuttgart a las 08:35 con llegada a Linate a las 09:45. El segundo vuelo es diario, excepto sábados, con salida de Linate a las 16:35 y llegada a Stuttgart a las 17:40. El vuelo de regreso está programado desde Stuttgart a las 18:30 con llegada a Linate a las 19:40.

Sofía está operado desde Roma Fiumicino tres veces por semana, miércoles, viernes y domingos, con salida desde Roma Fiumicino a las 09:15 y llegada a Sofía a las 12:05. El vuelo de regreso está programado desde Sofía a las 12:55 con llegada a Roma Fiumicino a las 13:50.

La red internacional también está creciendo gracias al aumento de la frecuencia de vuelos en la ruta de Milán Linate a Frankfurt, de 12 a 17 veces por semana. El nuevo vuelo operará todos los días, excepto sábados y domingos, con salida a las 12:50 desde Milán Linate y llegada al aeropuerto de Frankfurt a las 14:15. El vuelo de regreso está programado desde Frankfurt a las 15:00 con llegada a Linate a las 16:20

También se incrementa la frecuencia de la conexión desde Milán Linate a París Charles de Gaulle, de 19 a 25 veces por semana. El nuevo vuelo operará diariamente, excepto el sábado, con salida a las 17:25 desde Milán Linate y llegada a París a las 18:55. El vuelo de regreso está programado desde París a las 19:40 con llegada a Linate a las 21:10.

La red nacional contará con frecuencias adicionales en la ruta Roma - Reggio Calabria (de 7 a 14 veces por semana), Roma - Milán (de 73 a 97 veces por semana), Milán - Bari (de 31 a 54 veces por semana) y Milán - Nápoles (de 32 a 52 veces por semana).

VOLARE

VOLARE, el programa de fidelización de ITA Airways está en constante crecimiento y ya ha llegado a los inscritos, con nuevas asociaciones comerciales para mejorar la experiencia de viaje. Buscando ofrecer opciones y flexibilidad más amplias, VOLARE tiene como objetivo personalizar los viajes y está forjando acuerdos comerciales con empresas líderes no solo en el sector turístico. Tras el lanzamiento, en agosto, de la sección "Nuestros Socios" en la página web oficial ita-airways.com, VOLARE ahora da la bienvenida a varias marcas que ofrecen a los miembros no solo descuentos y beneficios exclusivos, sino también la oportunidad de ganar puntos Volare en cada compra:

AVIS, BUDGET y MAGGIORE, empresas de alquiler de vehículos que operan en más de 170 países en todo el mundo.

Aeroporti di Roma con el servicio easy Parking, el único aparcamiento oficial a poca distancia de las terminales del aeropuerto.

Best Western Group con 180 hoteles en más de 120 puntos de toda Italia

¡Y no solo oportunidades de ganar puntos Volare! Desde septiembre, los socios del programa VOLARE también pueden convertir los puntos que hayan obtenido en los servicios de las empresas asociadas.

Para los viajes de negocios, el nuevo programa Corporativo de Volare otorga ahora beneficios a los empleados de las empresas que han formalizado acuerdos comerciales con ITA Airways y eligen las ofertas más flexibles.

NOVEDADES PARA LAS AGENCIAS

ITA Airways ha lanzado, y actualmente está desarrollando, muchas funcionalidades y programas nuevos e interesantes para la próxima temporada de invierno, con el objetivo de adaptar cada vez más sus servicios a las necesidades específicas de los diferentes tipos y segmentos de clientes:

ITA Airways Connect ya cuenta con más de 9.000 usuarios registrados en todo el mundo, de ellos casi 5.000 en mercados internacionales. ITA Airways Connect es una plataforma que ofrece actualizaciones constantes sobre las novedades de ITA Airways, con un archivo de noticias fácil de usar y vinculado a Marketing Cloud para desarrollar relaciones y comunicaciones personalizadas con los usuarios individuales. El portal da acceso a un motor de reservas, para agencias no IATA, así como a la herramienta Smart Group para una gestión y cotización de grupos rápida y eficaz: obtener una cotización en tiempo real, elegir la mejor opción de vuelo y tarifa entre las ofertas, guardar la opción seleccionada y reservar, gestionar reservas, consultar y descargar el contrato, recibir notificaciones cuando caduquen las opciones previstas en el contrato (p. ej.: introducir nombres y emitir billetes). La herramienta de reserva de billetes individuales, recientemente agregada a la página web en lengua inglesa, es muy apreciada por la comunidad internacional y está creciendo con la Compañía. Asimismo se ha actualizado recientemente la página web que ahora luce el look and feel de ITA Airways. La Compañía planea dotar a ITA Airways Connect de más funcionalidades como tarifas de viajes personales dedicadas al personal de la agencia, disponibles en estos días en www.ita- airways-connect.com/.

Una nueva oferta dirigida al tráfico MICE con un equipo dedicado de ITA Airways y condiciones personalizadas para este segmento específico con una gran perspectiva de crecimiento. Ya se trate de pequeñas reuniones corporativas o grandes eventos con más de 40 participantes, ferias o congresos, ITA Airways permite a los participantes viajar individualmente, disfrutando de una oferta preferencial adaptada a sus necesidades de viaje. El objetivo de ITA Airways es hacer que viajar sea lo más fácil, relajante y sostenible posible. Para las necesidades MICE relacionadas con viajes Individuales, ofrecemos tarifas aéreas exclusivas en clases Business, Premium y Economy para viajar en los siete días anteriores y posteriores al evento, planificación y gestión de todas las solicitudes a través de un único punto de contacto y un servicio de atención al cliente completo que responde a las solicitudes enviadas a [email protected] .

VUELOS CHÁRTER: además de una extensa red de vuelos regulares, ITA Airways ofrece la oportunidad de reservar y organizar vuelos chárteres en función de cualquier requisito de viaje. En particular, los clientes tienen acceso a un equipo especializado que puede cotizar, organizar, personalizar vuelos y volar a cualquier destino del mundo, decidiendo la fecha y hora de salida, y reservar un avión completo con servicios personalizados que incluyen áreas de facturación dedicadas y personal de aeropuerto.

TIE _ TRUE ITALIAN EXPERIENCE: La digitalización, la atención al cliente, la innovación y la sostenibilidad del turismo son los pilares de la asociación entre ITA Airways y True Italian Experience (TIE). En la temporada de invierno continúa la interacción con los principales actores de promoción turística del territorio italiano y de la excelencia con las ventajas ofrecidas por el operador TIE. Como ecosistema digital único de promoción de Italia, TIE ofrece experiencias de viaje que aseguran una nueva forma de promocionar el país. La misión fundamental de True Italian Experience es revivir y resaltar Italia, incluso las zonas más recónditas del país, a través de la producción y distribución en todo el mundo de contenido editorial dedicado. El objetivo es hacer que los viajeros elijan, la amen y la recomienden como la experiencia turística más variada y atractiva del mundo. Un proyecto de gran envergadura que representa un valor añadido para la Compañía, que se sitúa en el centro de este sistema como referente institucional y de negocio.

FLIGHT PASS: un paquete de vales de prepago que se utilizará para la emisión de billetes. Diseñado para particulares que habitualmente vuelen en rutas específicas y deseen planificar sus viajes con flexibilidad y facilidad, y para Pequeñas y Medianas Empresas, para satisfacer las necesidades de viajes de negocios de sus empleados. Los precios de los billetes se personalizan según las necesidades del viaje y se fijan en el momento de la compra. La personalización significa que cada cliente puede elegir el número de vuelos, destinos, validez, clase de viaje, o modo de identificación o número de pasajeros para los que se emitirán los billetes. Número de vuelos: 6 a 24 rutas - destinos: doméstico e internacional - vigencia: 1 a 12 meses - clase de viaje: Economy, Superior o Business - nombres de pasajeros: 1 a 24 nombres. El nombre del primer pasajero debe especificarse en el momento de la compra del Flight Pass, mientras que los demás nombres se podrán añadir más tarde, dentro del período de reserva seleccionado. Posibilidad de reservar el vuelo, sujeto a disponibilidad, entre 90 días y 4 horas antes de la salida, hasta 1 hora antes, en el caso de Clase Superior, en vuelos operados entre Roma y Milán. La compra del Flight Pass y la posterior emisión de billetes se pueden realizar en ita-airways.com.

MEET & GREET: para una experiencia de viaje personalizada en el Aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma Fiumicino. Los clientes pueden solicitar el exclusivo servicio Meet&Greet de ITA Airways, que brinda una bienvenida en el aeropuerto por parte de personal dedicado y asistencia durante todas las fases del aeropuerto relacionadas con los vuelos de salida, tránsito y/o llegada.

Hay tres paquetes a elegir, SMART, PREMIUM o EXCLUSIVE, según las necesidades del cliente, con diferentes servicios de asistencia relacionados con la salida, el tránsito y la llegada.

El servicio es vendido y organizado por el Equipo de Servicios Especiales de Operaciones Terrestres, al que se puede contactar en el siguiente enlace: https://www.ita-airways.com/it_it/fly- ita/airports/meet-and-greet.html.

Y, por último, pero no menos importante, VOGLIA DI VOLARE, el programa de ITA Airways que ayuda a los clientes a redescubrir y reavivar su entusiasmo por volar. Dirigido no sólo a personas que no han volado nunca, sino también a viajeros ocasionales o frecuentes para los que volar siempre ha supuesto cierta incomodidad. Gracias a una interesante experiencia de dos días, los participantes podrán abordar los problemas psicológicos relacionados, conocer a un capitán de ITA Airways para explorar tópicos de la aviación en profundidad, probar un simulador de vuelo, tomar un vuelo acompañado por el personal de ITA Airways y beneficiarse de una asistencia posterior al curso, durante un año, en todos los vuelos de ITA Airways.