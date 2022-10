ITA Airways, mejor compañía aérea en los EMA (European Mission Awards)

viernes 14 de octubre de 2022 , 08:35h

ITA Airways fue galardonada con el prestigioso premio 'Best Airline for Business Travelers – Short and Medium Haul' durante la ceremonia de los premios EMA - European Mission Awards. Este año, en su primera edición, el evento tuvo lugar en el Hotel St. Regis de Roma.

EMA, un evento importante para los actores clave en el mundo de los viajes de negocios internacionales, tiene como objetivo reconocer la excelencia en todos los aspectos de este sector empresarial. Las ocho categorías que compiten, sus subcategorías y los requisitos están definidos por un equipo de expertos, compuesto por representantes de los principales socios comerciales y proveedores de viajes europeos.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer de ITA Airways y CEO de Volare, y Pierfrancesco Carino, ITA Airways Vice President International Sales, recibieron el premio en la ceremonia que tuvo lugar ayer.

" Estamos orgullosos de recibir este primer reconocimiento europeo, que confirma el fuerte compromiso de ITA Airways para desarrollar su presencia en los mercados internacionales”, dijo Emiliana Limosani. "Este premio nos anima a seguir invirtiendo en viajes de negocios, un segmento estratégico para ITA Airways”.