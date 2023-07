Fascinantes rutas en tren para adentrarse en los Alpes Suizos

miércoles 05 de julio de 2023 , 07:46h

Las regiones de Jungfrau e Interlaken, en Suiza, destacan por las maravillosas rutas en tren con paisajes de sus tres impresionantes y reconocidas montañas: Eiger, Mönch y Jungfrau. Estas travesías te llevan en un paseo por la historia y naturaleza suiza: puedes avistar cientos de animales, o disfrutar del verde de los bosques y el característico azul esmeralda de los lagos Thun y Brienz. Jungfrau Railways es la empresa encargada de gestionar el transporte ferroviario en la región y ocupa un lugar de vital importancia tanto a nivel tecnológico como turístico. Trenes dentados, ferrocarriles, funiculares y hasta góndolas con wifi, crean una experiencia mágica.

Por ello, te dejamos las 3 rutas de tren más fascinantes de Interlaken y Jungfrau: Top of Interlaken, Top of Swiss Tradition, y Top of Europe.

Supera los límites de la verticalidad en un recorrido a Harder Kulm – Top of Interlaken

Desde la estación de tren, Interlaken Ost, en pleno centro de la región, comienza tu aventura en los Alpes camino a Harder Kulm. Sube la montaña hasta 1.322 metros sobre el nivel del mar en un tren de más de 100 años de antigüedad. Este recorrido hasta Top of Interlaken, de 10 minutos de duración, te hará sentir que superas los límites de la gravedad, pues su empinada e impactante subida presenta una situación muy peculiar, posicionando al ferrocarril de manera prácticamente vertical. Tanto en el viaje cómo en la cima, disfruta de unas vistas panorámicas de la región: del azul intenso lago Thun, del turquesa lago Brienz y los imponentes picos del Eiger, Mönch y Jungfrau. Además, una vez arriba, degusta una magnifica raclette en el restaurante, Harder Kulm Panorama, sin perder de vista estás imponentes montañas.

Lo más top de la cultura suiza en Schynige Platte – Top of Swiss Tradition

El ferrocarril de Schynige Platte te lleva por un recorrido hasta el mirador del mismo nombre, y asciende hasta 1.420 metros de altura. Por el camino, la diversidad de la naturaleza es digna de una obra de arte: bosques, prados alpinos y la magnífica vista del famoso paisaje del Oberland bernés con los lagos de Thun y Brienz. Además, tras pasar el túnel “Grätli” de 5,6 km, se genera un cambio radical de paisaje que deja a cualquiera con la boca abierta. Este tren de cremallera que se puso en marcha el 14 de junio de 1893 es la clara representación de la longeva historia de los ferrocarriles de la región de Jungfrau.

Acaba la aventura en tren en lo más alto, Jungfraujoch – Top of Europe

Esta es la ruta de tren más importante e impactante de la región de Jungfrau. Su recorrido comienza desde la moderna estación de Grindelwald, en la cual puedes encontrar un centro comercial con marcas internacionales de todo tipo, y productos suizos de alta calidad.

Una vez en la estación debes montarte en uno de los funiculares más modernos del mundo, Eiger Express. Este teleférico inaugurado en 2020 te lleva en un trayecto de 15 minutos hasta la estación Eigergletscher (Estación del Glaciar Eiger en español), mientras disfrutas de inolvidables vistas del imponente pico. Este es el punto desde el que alcanzarás tu destino final, para ello debes coger el magnífico y pintoresco tren de cremallera del año 1912, que sube por dentro de las montañas Eiger y Mönch hasta la estación de tren más alta de Europa, Jungfraujoch – Top of Europe. Una vez en la cima, no olvides dejarte llevar por las múltiples experiencias que ofrece este atractivo turístico único de la región de Jungfrau, en el que hay nieve los 365 días del año. Puedes hacerte fotos en un auténtico palacio de hielo, comprar en la tienda oficial de Lindt y degustar un delicioso festín suizo en el restaurante ubicado en la estación, entre otras cosas.

Estas 3 rutas dejan ver que no hay mejor manera de adentrarse en los inolvidables paisajes de los Alpes Suizos para vivir una experiencia única, que hacerlo en trenes de todo tipo. Estos ferrocarriles con su tecnología, su modernidad, y en muchos casos, su historia, hacen de un viaje en ellos toda una aventura.