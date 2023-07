Hombre, ¿tiene usted esta enfermedad considerada de mujeres?

lunes 10 de julio de 2023 , 07:17h

¡Atención hombres!: La osteoporosis es un riesgo REAL para la salud, especialmente a medida que envejecemos.

Porque es una enfermedad que la mayoría de la gente, incluidos demasiados MÉDICOS, consideran una enfermedad “de mujeres”.



Pero no lo es.



La OSTEOPOROSIS. En España hay 3,5 millones de mujeres y un millón de hombres afectados.



La osteoporosis en el hombre no es un problema menor. Se calcula que a los 60 años el 25% de los hombres sufrirá una fractura osteoporótica y a los 90 el 16,6% sufrirá una fractura de cadera.



Pero un increíblemente alto porcentaje de hombres jamás serán examinados para saber el alcance de su osteoporosis. Y muchos terminarán sufriendo como resultado de ello.



Aquí no hay discriminación



Romperse un hueso no es divertido para nadie, pero cuando eres mayor, puede arruinarte la vida e incluso ser causa de muerte.



Puede causar dolor constante, disminución de la movilidad y la consecuente pérdida de independencia.



Pero si se tiene osteoporosis, las roturas o fracturas óseas son la CRUDA REALIDAD.



Esto se debe a que la osteoporosis, y su precursora, la osteopenia, debilitan los huesos, haciéndolos frágiles y quebradizos. Por lo tanto, es más probable que se rompan, incluso a consecuencia de una caída o lesión menor.



Se sabe que la osteoporosis afecta a las mujeres MAYORES, lo cual es cierto... Pero TAMBIÉN afecta a los hombres... y es trágico que tantos médicos NO parezcan saberlo.



Un estudio estadounidense impactante encontró que la osteoporosis está drásticamente infradiagnosticada en los hombres, incluso si sufren fracturas óseas.



Los investigadores analizaron los registros de Medicare (el Programa Federal norteamericano de seguro médico para mayores de 65 años) de casi 10.000 hombres con fracturas óseas graves, principalmente de cadera, columna y tobillo.



Y resulta que a más del 90% no se les había realizado una prueba de densidad ósea, la forma más común de detectar la osteoporosis, y menos del 2% habían sido examinados, diagnosticados y tratados adecuadamente.



Pero la cosa se pone peor aún, porque los investigadores encontraron que casi la mitad de los sujetos tenían un historial de uso de opioides o mórficos, pero hasta ese momento no fueron evaluados ni tratados para la osteoporosis, cuando estos medicamentos son conocidos por causar una pérdida de densidad ósea (de hecho, la osteopenia y la osteoporosis se encuentran entre los efectos adversos principales del uso de opioides).



Además, más del 62% de los sujetos sufría dolor musculoesquelético, lo que aumentaba su riesgo de osteoporosis. Y muchos de los participantes sufrieron VARIAS fracturas de huesos.



¡Y sin embargo esas personas no habían sido examinadas ni tratadas de osteoporosis!



Los investigadores culparon del problema a las “directrices poco claras”, que recomiendan evaluar a todas las mujeres mayores, pero NO a los hombres, a menos que tengan OTRAS afecciones que aumenten el riesgo de osteoporosis.



Conceptos básicos de huesos sanos



Alrededor del 25% de los hombres mayores de 50 años se romperán un hueso debido a la osteoporosis. Cadera, tobillo… y tendrán un riesgo alto de morir a causa de ella.



La MORALEJA es que la próxima vez que visite a su médico, le pregunte acerca de su riesgo de osteoporosis y si debería hacerse una prueba de densidad ósea.



Mientras tanto, pruebe los complementos para fortalecer los huesos, como la vitamina D, calcio, magnesio y vitamina K2, que ayudan a fortalecer los huesos y mantenerlos saludables, especialmente a medida que se envejece.

(Extraído de e-Tips de Salud)