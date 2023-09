Novedades Musicales: Hanne Tveter. Awake. Las Lloronas. Frank Suz. Catuxa. Eva Calero

jueves 21 de septiembre de 2023 , 08:31h

HANNE TVETER PRESENTA SU NUEVO DISCO ‘HULDRA’

Hanne vuelve a su infancia y recuerda a los cuentos que le contaba su abuela antes de dormir. Huldra se convirtió en fuente de inspiración para la artista, en busca de un poder femenino que existe en muchas culturas", dice la cantante de jazz Hanne Tveter, que en su octavo álbum muestra su más completo registro musical, donde se entrelazan las tradiciones noruegas y españolas con el jazz como punto de encuentro.

Hanne Tveter estará presentando su nuevo disco en España durante los meses de octubre y noviembre

AWAKE SACA A LA LUZ SU PRIMER ALBÚM “NUEVO COMIENZO”

Awake!! es la nueva sensación de la música de origen jamaicano, que une en su seno a uno de los cantantes más talentosos de la escena, Ras Kuko, líder y fundador de la mítica banda Cañaman, y a los dos precursores de una de las formaciones más frescas y con más proyección de los últimos años: Malaka Youth.

Rodeados de músicos llenos de talento y experiencia llega “Nuevo comienzo”, un álbum que es la carta de presentación de una banda concebida para hacernos disfrutar de un directo apoteósico, lleno de versatilidad y con inmejorables vibras en el escenario.

LAS LLORONAS PRESENTAN “RUN”

2º single adelanto del disco “OUT OF THE BLUE”

LAS LLORONAS, es un trío establecido en Bruselas, que fusionan la música acústica con la expresión poética del slam.

Tres artistas que se unen para compartir letras íntimas impregnadas de armonías, melodías melancólicas y ritmos cautivadores.

En directo, Las Lloronas comparten momentos de poderosa vulnerabilidad. Transitando entre la autenticidad, la diversión y la indignación.

Estas tres voces encuentran inspiración en el folklore hispano y la poesía urbana. Marieke Werner (DE), Sura Solomon (BE/USA) y Amber in ’t Veld (ES/NL) recorren las sonoridades klezmer y las del blues, creando un sonido único y original. Las tres músicas se alzan a caballo entre el lamento y la ensoñación.

EL NUEVO SINGLE DE FRANK SUZ “OTRA VEZ TE SIENTES DORIAN GRAY”

“Otra vez te sientes Dorian Gray” estará disponible desde el 7 de octubre.

“Otra vez te sientes Dorian Gray” es una canción de corte clásico, con una espléndida ejecución por parte de todos los integrantes de la banda que añaden una magia especial a un tema que ya la desprendía desde que sonaron los primeros acordes durante su composición, habla de la vanidad convertida en enfermedad en paranoia… muy adecuada para los tiempos que corren de filtros e influencers.

Frank Suz estará presentando sus nuevas canciones en octubre los días; viernes 6 sala Wakanda (Alicante), sábado 7 sala Revolver (Murcia), viernes 13 sala Peter Rock (Valencia), sábado 21 sala El Mirador (Tomelloso), martes 31 sala El perro de la parte de atrás del coche (Madrid, presentación del nuevo disco REZA TODO LO QUE SEPAS).

CATUXA PRESENTA SU NUEVO SINGLE “AGUAS VENIR”

Aguas Venir” es un canto imprescindible en este momento de emergencia climática que vive nuestro planeta Tierra.

Disponible desde el día 7 de septiembre.

La artista canta a las aguas de nuestros mares y de nuestros ríos, mientras implora que vuelvan las lluvias.

Una sorprendente mezcla de ritmos folclóricos gallegos, sintetizadores y tambores chamánicos bajo un envoltorio electrónico que nos transportan e invitan a un ritual de danza explosiva.

En apenas un año, Catuxa Salom se ha hecho un hueco en la escena folktrónica actual con una de las propuestas más brillantes e interesantes del momento. La artista galega de origen argentino fusiona ritmos indígeno-argentinos con el folclore galego y la electrónica contemporánea.

EVA CALERO PRESENTA SU SEGUNDO SINGLE “EL SEMBRAOR”

El sembraor es un vals folclórico, una especie de fábula acerca de un sembraor que no cuida su tierra ni su relación con su mujer, a pesar de que la quiere mucho.

Disponible desde el día 6 de septiembre

“El sembraor” nos habla de cómo los finales pueden también ser comienzos y las rupturas pueden ser un espacio de nutrición. Abono para una tierra que antes no era fértil, que estaba en sequía.



Es un canto lleno de pesar y esperanza. Una invitación a no quedarte donde no te cuidan, pero también un recordatorio amable hacia el otro lado acerca de la posibilidad de seguir aprendiendo y no quedarse en una culpa que nos inhabilita.