Novedades Musicales: María José Llergo. Melendi. Sidonie. Blink 182. Koi. Animes

lunes 16 de octubre de 2023 , 08:03h

MARÍA JOSÉ LLERGO Y SU “ULTRABELLEZA”

ULTRABELLEZA, el segundo álbum de María José Llergo

El nuevo proyecto de María José Llergo, que verá la luz el 27 de octubre, ya está disponible para la pre-venta.

Esta obra abraza y celebra la diversidad y el poder del amor, y se une a ‘Rueda, Rueda’ el nuevo single ‘Superpoder’.

Ultrabelleza Tour.

María José Llergo, la joven cordobesa con raíces de cante flamenco presenta Ultrabelleza Tour, una celebración del poder transformador del amor de su nuevo disco. Un huracán de emociones a través de una voz dulce que eriza pieles mientras desnuda sentimientos. Honestidad y vitalidad brutal como ley en un compromiso artístico innegociable. Un carácter único con la capacidad de sorprender y trascender que solo las grandes figuras poseen .

MELENDI TRAE NOTICIAS

Después de regalarnos la nueva versión de ‘Hablando en Plata’ con Hens, ya queda muy poco para el lanzamiento de su nuevo álbum, con el que Melendi revive sus antiguos hits como ‘Con Solo Una Sonrisa’ o ‘Desde Mi Ventana’, con colaboraciones como Manuel Carrasco, David Bisbal, India Martínez, Rosario... entre muchos otros grandes artistas.

El proyecto verá la luz en noviembre de este año, ¡pero ya puedes reservarlo para no quedarte sin tu ejemplar!

SIDONIE AFIRMA QUE “ME GUSTAS TODO EL RATO”

Se estrenó “Me gustas todo el rato”, el tercer single adelanto de “Marc, Axel y Jes”.



Con esta canción queremos celebrar las grandes calamidades del amor y sus efectos devastadores para la salud. No ofrece ayuda de ningún tipo ni consuelo alguno, pero es muy buena. Esperamos que estéis de acuerdo.



Está producida por @santos_fluren en Blind Records (Poblenou), el videoclip es de @serjiososo y el diseño de la portada es de @marcmonguilod.

Hoy (6 de octubre) se suben 120.000 canciones a las plataformas de música y vídeo en streaming. “Me gustas todo el rato” es una de ellas. No es ni mejor ni peor que las otras, pero ninguna te propone matrimonio como lo hace nuestro tercer single. Di que sí.

BLINK 182 ONE MORE TIME…

El exitoso tour de Blink 182 y un nuevo álbum muy pronto...

El paso por España de Blink 182 fue todo un éxito. Todo el Wizink Center y el Palau Sant Jordi vivieron sus canciones como nunca, y aún más cuando todos sus fans están expectantes a su nuevo álbum ONE MORE TIME... que sale el 20 de octubre, así que corre a reservar el álbum para no perderte todo lo que tiene Blink 182 que ofrecer…

EL DEBUT EN SOLITARIO DE ANDRÉS KOI DE DVICIO

Si ya gustaba Andrés en DVICIO, ¡en solitario encanta!

Su primer sencillo ‘Buffet’ te teletransportará a Tokio para sentir la libertad y la belleza de la improvisación y el disfrute de la vida. Por eso estamos seguros de que este es el primero de muchos hits que viene Andrés Koi a regalar, ¡así que escúchalo ya!

LOS MEJORES ANIME OPENINGS & ENDINGS 2023

Top Anime Hits. Mejores canciones de Anime OST. Special Z-King Gru I One piece, Chainsaw Man, Attack Of Titan, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Bleach…

Echamos un vistazo a todas las maravillosas canciones que se convirtieron en nuestros éxitos personales del verano y que son las más reproducidas en Spotify para la temporada de anime de verano de 2023.

Las pistas de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen dominaron absolutamente la lista esta temporada, mientras que hubo grandes números de artistas populares como KANA-BOON, Luck Life y SiM.