Novedades Musicales: Colaboraciones y más

miércoles 13 de septiembre de 2023 , 10:07h

MELENDI CON LA LUNA LLENA JUNTO A MANUEL CARRASCO

Melendi vuelve a uno de los primeros éxitos de su carrera.

En una emotiva alianza musical, dos de los artistas más queridos de la escena española, Melendi y Manuel Carrasco, han decidido conmemorar el vigésimo aniversario de Melendi en la industria de la música. Juntos, han dado vida a una nueva versión de Con la Luna Llena, el inolvidable éxito del álbum debut de Melendi, 'Sin Noticias de Holanda'. Esta colaboración se transforma en el preludio del próximo proyecto del asturiano que lleva por nombre 20 Años Sin Noticias.

ABRAHAM MATEO Y SEBASTIÁN YATRA

La colaboración más inesperada

Después de los amores de verano, que mejor manera que empezar el curso que con Abraham Mateo de la mano de Sebastián Yatra. Dos de los artistas más importantes del panorama musical en español hacen equipo para presentar XQ Sigues Pasando :(, una canción que profundiza en el sentimiento de estar enamorado y no ser correspondido. Una colaboración que rebosa rabia y energía en uno de los juntes más sorprendentes e inesperados de este 2023.

HONEY (ARE U COMING?)

Måneskin y su nuevo tema

Måneskin lanza su electrizante nuevo single HONEY (ARE U COMING?). Poco después del lanzamiento de su último álbum 'RUSH'. HONEY (ARE U COMING?) rebosa vitalidad musical, con un poderoso riff de guitarra y un estribillo estruendosamente persuasivo.

THE LAST OF US | TEMPORADA 1

La banda sonora original disponible en formato vinilo

La edición en vinilo de la aclamada serie contiene las bandas sonoras más destacadas de la serie. Incluye temas del compositor Gustavo Santaolalla, música adicional de David Fleming y canciones de Depeche Mode, Pearl Jam, Jessica Mazin y Nick Offerman. Contiene 2 vinilos de, un póster a doble, y un encarte con imágenes de la serie y notas de Neil Druckmann, Craig Mazin, Gustavo Santaolalla y David Fleming.