Agustín Jiménez: Soy precursor de los monólogos en España

Yo confío mucho en lo bueno y lo pegadizo que es este musical ‘El aroma de Roma’

Agustín Jiménez terminó recientemente su intervención en el programa de Antena 3, "Tu cara me suena", siendo el campeón honorifico de esta décima temporada

“Humor, carisma y alegría.

El humorista se ha ganado el corazón de todos, algo más difícil y valorado que alcanzar el pleno de doces del jurado (Tu cara me suena Facebook)”

Pues Agustín Jiménez hace de romano malo en la comedia musical “El aroma de Roma” que se podrá ver hasta el 30 de julio en el Teatro Reina Victoria de Madrid…

¿Cómo te metiste en este musical?

Con este musical llevamos como unos dos o tres años, es una especie de cooperativa en la que nos hemos metido… haces ensayos, haces ensayos musicales, grabas las canciones por si acaso… y estás con esos por si acaso y de pronto sale… porque cuando hemos hecho los ensayos grabados para enseñárselos a la productora, al final le gustó. Yo confío mucho en lo bueno y lo pegadizo que es este musical, como las canciones se las queda la gente, entonces…

A mi cantar no me supone ningún problema en mi tesitura

La obra se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y tuvo un lleno diario…

¿Qué supone estar y triunfar en Mérida?

Muy importante, pero yo ya había estado anteriormente con otro montaje bastante bufo (La loca historia de Ben Hur) y este de ahora es un musical que hace parodia del mundo romano y es muy divertido y creo que esa es la clave de su éxito.

¿Cantáis y bailáis todos?

Todos…

¿Y qué es lo más difícil?

Las dos cosas a la vez, porque muchas veces cuando hay que cantar y bailar te dicen que esto tiene truco porque solo hay que mover los brazos nada más… A mi cantar no me supone ningún problema en mi tesitura, siempre lo he dicho, si me pones en mi tesitura de barítono, porque he cantado en otros sitios previamente, incluso he hecho zarzuela…

Tu papel es…

Es Pisón, un conspirador para el trono de César. Soy una especie de senador y llevo una escuela de gladiadores, un ludus, y allí entreno a esos gladiadores, y la conspiración es muy sencilla, porque en Roma la tradición era que el César bajase a luchar haciendo una especie de pantomima, como sale en Gladiator, con todo amañado, pero si contrato a un animal que lo mate yo me podría quedar con el trono… y luego hago de Júpiter, es decir algunos tenemos doble papel porque tenemos mucho de todo.

Y El aroma de Roma puede seguir de gira…

Sí, claro, después de Madrid, vamos a varios sitios…

Siempre que puedo hago teatro, llevo unos 10 años haciendo papeles principales sin parar

Varios sitios entre los que se incluye Medellín el día 23, el mismo día de las elecciones, luego vuelve a Madrid, hasta el 30 de julio, para seguir esa gira por …

PRÓXIMAS ACTUACIONES:

* Miércoles, 2 de Agosto - ÁVILA - La Adrada

* Lunes, 14 de Agosto - HUELVA - "Sala Mandala"

* Viernes, 18 de Agosto - MÁLAGA - El Rincón de la Victoria

* Domingo, 20 de Agosto - ZAMORA - Pueblo Fermoselle

* Sábado, 9 de Septiembre - VALLADOLID

* Domingo, 24 de Septiembre - PAMPLONA

¿Qué se le puede decir al público para que vaya a ver El aroma de Roma?

Que tenemos aire acondicionado (nos reímos), es un local climatizado, que se decía antes. En serio, es un musical para toda la familia, y las canciones son muy pegadizas, y los espectadores, y los niños, porque es un espectáculo familiar, no hay que olvidarlo, salen cantando esas canciones, los niños enseguida se quedan con las músicas… y además la obra bromea con los musicales, y a la gente que no le gustan los musicales, pues bromea sobre el propio hecho del musical, y todo el rato es comedia…

Pero tú eres principalmente de monólogos…

No, con los monólogos empecé en el año 2000…

Con el boom de los monólogos…

Es que el boom lo empecé yo, se me considera como precursor del género en España, porque empezó conmigo y cuatro más, eso fue con treinta años, de los 18 años que llevo en el mundo del teatro desde los treinta, he hecho clásico, comedia, siempre teatro, es verdad que los monólogos me han dado a conocer mucho y es una cosa que sigo haciendo porque me gusta muchísimo.

¿Lo puedes alternar?

Sí, yo he llegado a terminar una función y meterme en el Príncipe Gran Vía a hacer monólogos por la noche, son 17 minutos de monólogos, y vuelves… de hecho hasta que no he empezado con esta obra estaba haciendo monólogos… y este verano seguiré con los monólogos.

Tengo que decir que los monólogos funcionan más por internet que por televisión

Pero te centras en el teatro

Siempre que puedo hago teatro, llevo unos 10 años haciendo papeles principales sin parar, como protagonista, hace poco terminé ‘La cena de los idiotas’, con buen éxito. Fui nominado para mejor actor secundario por la obra “Un Óscar para Óscar”, por la Unión de Actores, es decir que si estoy considerado como actor, pero es verdad que como monologuista… la gente la comedia la compra rápidamente…

Y salir en televisión…

Es cierto, la televisión es el medio en el que la gente más te conoce, aunque tengo que decir que los monólogos funcionan más por internet, y la gente se los va pasando, y es lo que funciona, porque hace tiempo que no grabo monólogos en televisión porque ya no se hace desde hace tiempo… por suerte el monólogo no caduca, y menos los míos, que nunca han sido de actualidad, si no que han sido genéricos, de temas que siempre están ahí, la comedia es que realmente me agrada mucho que la gente los reconozca porque son textos míos, los escribo yo…

Eso se nota mucho porque un actor cuando los dice…

Claro, normalmente, el cómico, o el humorista que tiene un repertorio comprado con chistes pagados, el cómico no puede improvisar.

¿Qué hacemos nosotros? Pues cuando estamos actuando en locales hacemos una guía, y tenemos bloques de temas, pero hacemos aperturas para poder salir hacia un lugar o hacia otro, son vías de escape distintas y lo hacemos así, la cabeza va y luego la improvisación…

Eso me imaginaba, que según respondiera el público…

En televisión es distinto, ya llevas un guion, pero mis monólogos en televisión ya están más que testados en locales. Cuando llego a televisión, en concreto al Club de la Comedia, llegué además con la figura inventada del espontaneo, que no existía, se la inventaron porque querían hacer la transición, porque yo era conocido en Paramount Comedy, y era muy conocido en el circuito de monologuista, entonces se inventaron esa figura como si fuera nuevo, pero los textos ya los había probado en locales…

Pues a seguir con el éxito

Lo importante es seguir haciendo cosas, no quedarte parado…

Y así dejamos a Agustín Jiménez, que tiene que seguir haciendo de malo , de ese Pisón, conspirador en Roma por toda España…

En el mundo de la comedia, como él mismo nos ha contado, Agustín es uno de los creadores e impulsores del género del Stand-up en España, y es referente imprescindible como intérprete y autor. Entre sus numerosos reconocimientos, destacan: Mejor Cómico (durante 2 años consecutivos) en Paramount Comedy; Mejor Cómico Nacional (Revista FHM); Cómico con más monólogos como intérprete y autor en el Club de la Comedia; Mejor espectáculo de monólogos (ASUME), y una larga lista de galardones. Invitado durante varios años al Festival Internacional de Humor de Caracol TV, Colombia, y a otros festivales extranjeros.