martes 25 de julio de 2023 , 08:31h

La sección «Icon» de la Escuela de verano de cine de la ciudad de Uherské Hradiště se dedica este año a la figura de Pedro Almodóvar (Ciudad Real, 1949), autor fundamental del cine español contemporáneo.

Organizado por el Instituto Cervantes de Praga.

El historiador de cine y experto en la obra del cineasta, José Arroyo, ha participado en la selección de las obras que se presentarán, entre ellas: «¿Qué he hecho yo para merecer esto?» (1984), «La ley del deseo» (1987),«Mujeres al borde de un ataque de nervios» (1989), «Todo sobre mi madre» (1998), «Hable con ella» (2002); «La piel que habito» (2011) o «Dolor y gloria» (2019).

Lugar: Cine Hvězda (Uherské Hradiště).

La sección de la Escuela de cine de verano de Uherské Hradiště está dedicada a los directores icónicos del presente y trata de mostrar al público cómo alcanzaron su estatus icónico.

La pregunta básica de la sección puede formularse de la siguiente manera: «¿cómo XXX se convirtió en XXX?». En 2018, «cómo von Trier se convirtió en von Trier» y en 2019, «cómo Hanek se convirtió en Hanek». Este año es Pedro Almodóvar el objeto de la pregunta. Para ello el historiador de cine y experto en la obra de este autor fundamental del cine español actual, José Arroyo, se ha hecho cargo de la coordinación de esta sección.

Pedro Almodóvar lleva cinco décadas haciendo cine. En su primera etapa, que culminó en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, fue el favorito de la nueva movida madrileña y el artista que la representó con mayor precisión. Comenzó su trabajo cinematográfico bajo los auspicios de su propia productora con un atrevido melodrama gay llamado La ley del deseo, en el que transformó lo que hasta entonces había sido prohibido y tabú en el buque insignia simbólico de una nueva España postfranquista, tanto en aguas nacionales como extranjeras. La posterior comedia loca Mujeres al borde de un ataque de nervios se convirtió en el mayor éxito de taquilla de la historia del cine español. Desde entonces, este cineasta originalmente no muy competente técnicamente ha madurado hasta convertirse en un reconocido maestro del arte cinematográfico (Hable con ella o La piel que habito).

Un director que sabe hacer llorar a su público (Todo sobre mi madre) y al mismo tiempo no teme descubrir los complejos temas de género y sexualidad (Carne trémula o La mala educación). Pedro Almodóvar es un creador distintivo que combina diversos géneros y se basa en su propia experiencia (Dolor y gloria). Un creador de películas formalmente audaces que a menudo te hacen reír y llorar. Imágenes que necesitas ver.

José Arroyo, profesor asociado de la British University of Warwick, ha estado trabajando en Pedro Almodóvar desde los años ochenta y, además de numerosos artículos y publicaciones, lo ha presentado constantemente a través de introducciones en DVD / Blu-ray, lanzamientos de películas de Almodóvar y también en sus pódcast (como First Impressions – Notes on Films and Culture).