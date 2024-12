Buscando a Audrey, un musical dentro de un musical para homenajear a una leyenda

martes 10 de diciembre de 2024 , 19:36h

"¿Hay alguna mujer en el mundo a la que no le gustaría ser Audrey Hepburn?" Hubert de Givenchy

Se presentó, con todos los honores, BUSCANDO A AUDREY, el musical que está dedicado a Audrey Hepburn, y que se estrenará en las navidades de 2025 en su propio teatro…

Es la biografía de la leyenda de Audrey, según su hijo, Sean Hepburn Ferrer, en ese acto, en el que además de Sean, intervinieron José Ignacio Salmerón, actor, humorista, guionista y productor conocido como Sinasio, y Fernando Velázquez, compositor y director musical de esta obra.

Como explica el hijo de la actriz y Mel Ferrer:

“No se trata del clásico musical contando su vida. A mi madre le pidieron muchas veces que escribiese su biografía, incluso le llegaron a ofrecer hasta unos cinco millones de dólares, en aquel momento se pagaba mucho en el mundo editorial, pero siempre se negó porque consideraba que su vida no tenía ningún interés para los demás. Se levantaba, acudía a su trabajo, le decían que lo hacía muy bien, volvía a casa y se acostaba para dormir, y así todos los días. El miedo que ella tenía es que su vida, en cierto modo, no tenía todos los dramas como las películas, y que la gente se podría sentir defraudada, de alguna manera, y que entonces le empezasen a pedir que contase sobre los otros y ella no quería contar historias privadas de otras personas, por eso nunca escribió su biografía. Así que hemos preparado un guion con profundas raíces cinematográficas que evoca permanentemente su vida y su obra que es como enseñar un espejo de su vida.”

Así que Audrey Hepburn, uno de los grandes mitos del cine mundial, tendrá su propio musical. Su hijo junto a Since 1953 llevará la producción.

Pero ¿cómo se embarcó Sean Hepburn en este proyecto?

“Hace seis años estaba en Madrid y me llamó mi abogado y me dijo que había un productor del Broadway de la Gran Vía que quiere hablar contigo de un proyecto, es verdad que varias veces al año me piden participar en un libro o una película sobre mi madre. Pero me encuentra este productor (José Ignacio Salmerón) y aquí estoy.”

“Estamos a cinco años de su centenario y es un momento maravilloso para celebrar su vida”

¿Por qué elegir Madrid para el estreno?

“Además de porque está aquí José Ignacio, porque Madrid es la tercera capital del mundo de los musicales. Hubiéramos poder hacer ido a Londres o Nueva York, pero aquí trabajas y abres la puerta y estás en Madrid, y esa es ya una razón fenomenal y suficiente para mí, pero es que se come muy bien y se vive muy bien”.

Audrey Hepburn, icónica actriz de cine, famosa por su elegancia y talento. Ganadora un premio Oscar por «Vacaciones en Roma» además de protagonizar más de veinte películas, entre ellas la popular «Desayuno con diamantes». Audrey dedicó sus últimos años a la labor humanitaria como embajadora de UNICEF, y defendió con pasión los derechos de la infancia, dejando un legado imborrable de esperanza y amor.

El libreto corre a cargo de José Ignacio Salmerón y la música y la letra (a excepción de la mítica “Moon River” y de la “sorpresa” de Henry Mancini “Cuando hay amor”) son de Fernando Velázquez. El musical lo dirigirá José Luis Iborra, y la actriz que dará vida y sueños a Audrey va a ser… No sé sabe, no contesta… Un poco como el argumento del musical:

BUSCANDO A AUDREY

La acción nos lleva a Broadway, a dos semanas antes del estreno del musical con más expectación de la historia: “Audrey Hepburn, el musical”. Sin embargo el director y el productor tienen un problema muy grande…

¡No han encontrado aún a la protagonista!

¡No tienen a Audrey!

El espectáculo que se podrá ver en Madrid es una comedia musical que rinde homenaje al mito, a la estrella de Hollywood, a la mujer elegante, bondadosa, humilde, simpática y solidaria.

Un espectáculo para elevar la figura de Audrey Hepburn a la categoría de leyenda, si no lo es ya.

Y el musical cuenta con un gran regalo: “Cuando hay amor”, un tema inédito del compositor Henry Mancini, que además este año se celebró el centenario de su nacimiento, compositor de “Moon River”, todo un icono para los amantes del cine, y que también se podrá escuchar en este musical.

Falta un año para que el estreno se produzca, será en las navidades de 2025, y será el estreno, también, de un recinto que llevaré el nombre de Teatro Audrey, en un zona buscada y un lugar construido a propósito para la ocasión, situado en la Ronda de la Comunicación, en el distrito de Fuencarral – El Pardo.

Con capacidad para 1.450 personas, albergará cuatro cajas escénicas para agilizar el espectáculo sin tener que estar cambiando los decorados… “El público estará sentado como en un sillón de barbero, siguiendo la acción sin descansos que puedan rebajar la atención”. José Ignacio Calderón.

En palabras de Sean Hepburn: “No había teatro lo suficientemente grande para llevar a cabo nuestra idea…”

Así que se pensó en hacer ese teatro que estará dentro de “Espacio Audrey” que además contará con zonas para celebraciones y eventos.