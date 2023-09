Desde San Sebastián: Concha de Oro. Nada. Premio Irizar. Retrospectiva. Ludoteka. CTangana y más…

martes 05 de septiembre de 2023 , 08:40h

ISABELLA EKLÖF, KITTY GREEN, KEI CHIKA-URA, XAVIER LEGRAND, CHRISTOS NIKOU, TZU-HUI PENG Y PING-WEN WANG COMPETIRÁN TAMBIÉN POR LA CONCHA DE ORO

Seis películas se suman al listado de aspirantes a la Concha de Oro de la 71ª edición del Festival de San Sebastián. La Sección Oficial incorpora las nuevas propuestas de las directoras de The Assistant (Kitty Green) y Holiday (Isabella Eklöf), y de los directores de Jusqu’à la garde (Xavier Legrand), Complicity (Kei Chika-Ura) y Apples (Christos Nikou), así como el debut de Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang, A Journey in Spring. Además, la producción francesa Un métier sérieux / A Real Job (Los buenos profesores), dirigida por Thomas Lilti, formará parte de las proyecciones especiales de la Sección Oficial.

EL ESTRENO MUNDIAL DE LA SERIE ‘NADA’, DE MARIANO COHN Y GASTÓN DUPRAT, INAUGURARÁ CULINARY ZINEMA, Y ‘LA PASSION DE DODIN BOUFFANT (A FUEGO LENTO)’, DE TRAN ANH HUNG, LA CLAUSURARÁ

Cuatro películas y una serie vinculadas con la gastronomía integrarán la sección Culinary Zinema, organizada conjuntamente entre el Festival de San Sebastián y Basque Culinary Center, que estará compuesta por cinco historias enmarcadas en gastronomías de Argentina, Alemania, China, Perú o Francia. El estreno mundial de la serie argentina Nada, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, inaugurará la sección, y La passion de Dodin Bouffant (A fuego lento), de Tran Anh Hung, que recibió el premio al mejor director en Cannes, la clausurará. La sección volverá a ser competitiva este año: cuatro producciones pugnarán por el Premio Mejor Película Culinary Zinema, consistente en 10.000 euros para la película ganadora.

BERTHA GAZTELUMENDI Y ROSA ZUFÍA, ISABEL HERGUERA, JOSU MARTINEZ Y FERMIN MUGURUZA COMPETIRÁN POR EL PREMIO IRIZAR AL CINE VASCO

Un total de 19 títulos –15 largometrajes, un mediometraje, un corto y dos series– conforman la participación vasca de la 71ª edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, Proyecciones Especiales Premio Donostia, Zabaltegi-Tabakalera, Made in Spain, Zinemira, Velódromo y las galas del Cine Vasco, EiTB y RTVE.

Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco, está organizada por el Festival de San Sebastián y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Cuenta con el patrocinio de Irizar y EiTB, y la colaboración de Filmoteca Vasca, las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA, y Zineuskadi. Este año, además, Urbil se incorpora como colaborador. En esta edición, Zinemira contiene nueve títulos de ficción y no ficción. Tres de ellos, por su condición de estreno mundial en el Festival, optarán al Premio Irizar al Cine Vasco junto a otros dos trabajos presentes en otras secciones del Festival. Así, en total serán cinco las producciones que competirán por el premio de 20.000 euros para la productora o productoras de la película.

IKASTETXEAK BELODROMOAN OFRECERÁ LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR A LA PREHISTORIA Y CONOCER MEJOR LOS VOLCANES

Miles de niñas y niños de entre 6 y 11 años disfrutarán en el Velódromo de la proyección de una película que vincula cine y ciencia en una actividad coorganizada por el Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca. En esta ocasión, las sesiones de Ikastetxeak Belodromoan permitirán viajar a la prehistoria y conocer mejor los volcanes con el objetivo de transmitir una imagen positiva de la ciencia a las y los escolares del territorio, además de mostrar la fuerte vinculación de la ciudad con la investigación científica.

LA RETROSPECTIVA DEDICADA AL CINEASTA JAPONÉS HIROSHI TESHIGAHARA INCLUIRÁ 20 TÍTULOS

La retrospectiva de la 71ª edición del Festival de San Sebastián mostrará 20 títulos —largometrajes, mediometrajes y cortometrajes— que el cineasta japonés Hiroshi Teshigahara dirigió entre 1953 y 1992. El ciclo de cine clásico está coorganizado junto a la Filmoteca Vasca en colaboración con Japan Foundation y Etxepare Euskal Institutua en el marco del programa Euskadi-Japan 2023.

Hiroshi Teshigahara (1927-2001) es un autor fundamental del cine japonés de los años 60 gracias a una serie de filmes de poética experimental y a su prolongada colaboración con el escritor Kobo Abe. La única de sus películas que llegó a distribuirse en España, la celebrada Suna no onna / Woman in the Dunes (La mujer de la arena, 1964), resume muy bien aquella época y el estilo de Teshigahara.

MADE IN SPAIN INCLUYE 19 LARGOMETRAJES, CINCO DE LOS CUALES SERÁN ESTRENOS MUNDIALES

Diecinueve largometrajes formarán parte de Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que recoge una muestra de las películas españolas del año. En la 71ª edición, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre, cinco de esos títulos serán serán estrenos mundiales y el resto, filmes que antes pasaron por otros festivales internacionales o de reciente estreno. Made in Spain está patrocinada por Hispanitas y cuenta con la colaboración de Fundación SGAE.

EL VELÓDROMO ACOGERÁ EL ESTRENO DE LAS SERIES DE C. TANGANA Y BERTO ROMERO Y DE LA NUEVA TEMPORADA DE ‘GO!AZEN’

El Velódromo acogerá en la 71ª edición del Festival de San Sebastián los estrenos de las series El otro lado (Berto Romero) y Esta ambición desmedida (C. Tangana), además de la presentación de la nueva temporada de Go!azen. El Velódromo es la mayor sala del Festival, con espacio para casi 3.000 espectadores y una pantalla de 400 metros cuadrados.

EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN OFRECERÁ DE NUEVO EL SERVICIO DE LA LUDOTECA PUXIKA GORRIA PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

El Festival de San Sebastián, el Museo San Telmo, CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y la asociación Red Balloon Alliance vuelven a impulsar, en colaboración con Ludoteka Zorionak Kids & Party, Puxika Gorria, el servicio de ludoteca de actividades creativas que tendrá lugar durante los días del certamen, del 22 al 30 de septiembre.

En su quinta edición, Puxika Gorria volverá a realizar sus actividades en el Museo San Telmo. El servicio, cuyo objetivo es favorecer la conciliación familiar durante la celebración del Festival, estará dirigido a las hijas e hijos de las personas acreditadas, y al personal de la organización del Festival.

ZABALTEGI-TABAKALERA MOSTRARÁ TRABAJOS DE PAUL B. PRECIADO, DELPHINE GIRARD, JEAN-LUC GODARD, YUI KIYOHARA, DAMIEN MANIVEL, RODRIGO MORENO, ÉLÉONORE SAINTAGNAN Y EDUARDO WILLIAMS, ENTRE OTRAS Y OTROS CINEASTAS

Zabaltegi-Tabakalera acogerá en la 71ª edición del Festival de San Sebastián una selección de obras que en su mayor parte proceden de Berlín, Cannes, Locarno y Venecia, entre otros festivales. En la sección competitiva más abierta del certamen, en la que no hay limitaciones de estilo o tiempo, Ion de Sosa, Andrés Di Tella, Ashmita Guha Neogi, Kohei Igarashi y Rati Oneli mostrarán sus nuevos trabajos en estreno mundial junto a cineastas como Paul B. Preciado, Delphine Girard, Jean-Luc Godard, Yui Kiyohara, Damien Manivel, Rodrigo Moreno, Éléonore Saintagnan y Eduardo Williams. En la sección participan 25 títulos: quince largometrajes, ocho cortos y dos mediometrajes.