Festival de San Sebastián: Palmarés. Víctor Erice

martes 03 de octubre de 2023 , 09:51h

El largometraje O corno / The Rye Horn (España-Portugal-Bélgica), dirigido por la donostiarra Jaione Camborda, se ha alzado con la Concha de Oro de la 71ª edición del Festival de San Sebastián.

Además, el jurado oficial ha decidido otorgar la Concha de Plata a la mejor dirección a Tzu-Hui Peng y a Ping-Wen Wang por Chun xing / A Journey in Spring (Taiwán), mientras que el Premio al mejor guion ha sido para María Alché y Benjamín Naishtat por Puan (Argentina-Italia-Alemania-Francia-Brasil), largometraje dirigido por ambos.

La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista recayó ex aequo en Marcelo Subiotto y en Tatsuya Fuji por sus respectivos papeles en Puan, de Alché y Naishtat, y Great Absence (Japón), de Kei Chika-ura, al tiempo que la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto fue para Hovik Keuchkerian por su personaje en Un amor (España), de Isabel Coixet. Dirigida por Isabella Eklöf, Kalak (Dinamarca-Suecia-Noruega-Finlandia-Groenlandia-Países Bajos) ha cosechado tanto el Premio a la mejor fotografía para Nadim Carlsen como el Premio Especial del Jurado "porque nos introduce en un mundo que ignorábamos por completo con unas interpretaciones sorprendentes y empáticas, y con una manera de mostrar el país, sus conflictos y su belleza escondida a través de un verdadero arte cinematográfico".

Por cuarto año consecutivo, la Concha de Oro ha sido conquistada por una mujer después de Dasatskisi / Beginning (Dea Kulumbegashvili, 2020), Crai nou / Blue Moon (Alina Grigore, 2021) y Los reyes del mundo / The Kings of the World (Laura Mora, 2022). Además, O Corno es la primera película procedente del programa Ikusmira Berriak, coorganizado por el Festival de San Sebastián, Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), que consigue el máximo galardón de la Sección Oficial.

En el palmarés hay un debut en el largometraje (Chun xing / A Journey in Spring) y tres segundas películas (O corno, Great Absence y Kalak).

El jurado oficial que ha entregado estos premios ha estado presidido por la cineasta Claire Denis y completado por la actriz Fan Bingbing, la productora Cristina Gallego, la fotógrafa Brigitte Lacombe, el productor Robert Lantos, la actriz Vicky Luengo y el director Christian Petzold.

Tras la gala ha tenido lugar el estreno mundial de Dance First (Reino Unido-Hungría-Bélgica), la nueva película de James Marsh, que ha acudido a San Sebastián en compañía de Gabriel Byrne, Sandrine Bonnaire, Aidan Guillen, Fionn O'Shea y Leonie Lojkine.

OTROS PREMIOS OFICIALES

El Kursaal acogió la gala de clausura de la 71ª edición del Festival, en la que también se ha hecho entrega de otros premios oficiales.

Bahadur The Brave (India), el debut de la cineasta Diwa Shah, ha conseguido el Premio Kutxabank-New Directors, mientras que el Premio Horizontes ha recaído en El castillo (Argentina-Francia-España), primer largometraje en solitario de Martín Benchimol, que fue estrenado en la sección Panorama de Berlín tras recibir en 2022 el Premio de la Industria WIP Latam y el Premio Egeda Platino Industria al Mejor WIP Latam en San Sebastián. El Premio Zabaltegi-Tabakalera ido a parar a El auge del humano 3 / The Human Surge 3 (Argentina-Portugal-Países Bajos-Taiwán-Brasil-Hong Kong-Perú), de Eduardo Williams, y El juicio / The Trial (Argentina-Noruega-Francia-Italia), de Ulises de la Orden, ha obtenido una mención especial.

El Premio Nest The Mediapro Studio ha recaído en el cortometraje Amma ki katha (India), de Nehal Vyas, del California Institute of the Arts School of Film/Video, y la mención especial de esta sección ha sido para Entre les autres (Bélgica), dirigido por Marie Falys, del Institut de Arts de Diffusion-IAD.

Recuperado en esta edición, el Premio Mejor Película Culinary Zinema ha sido otorgado a La passion de Dodin Bouffant / The Pot au Feu (A fuego lento) (Francia), de Tran Anh Hung, y el nuevo Premio Eusko Label ha sido para Mikel Urretabizkaia, primer premio por Latxa (España), y para Paolo Tizón, segundo premio por Soroborda (España). Además, el Premio Irizar al Cine Vasco lo ha ganado El sueño de la sultana / Sultana's Dream (España-Alemania), el debut en el largometraje de la directora de animación Isabel Herguera, mientras que Fingernails (Esto va a doler) (EEUU), segundo filme de Christos Nikou también incluido en la Sección Oficial, ha logrado el Premio FIPRESCI.

Por otro lado, el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián que elige el público de la sección Perlak ha sido para La sociedad de la nieve / The Society of the Snow (España), de J.A. Bayona, que clausuró el Festival de Venecia, y el Premio del Público a la Mejor película europea se lo ha llevado Io capitano / I'm Captain (Yo, capitán) (Italia), con la que Matteo Garrone ganó en Venecia el León de Plata al mejor director y Seydou Sarr el Premio Marcello Mastroianni a mejor intérprete joven. Finalmente, La estrella azul / The Blue Star (España-Argentina), filme de Javier Macipe incluido en New Directors, ha conseguido el Premio TCM de la Juventud.

VÍCTOR ERICE: ''EL APRENDIZAJE DEL CINE NO SE ACABA NUNCA''

El cineasta Víctor Erice (Karrantza, Bizkaia. 1940) ha recogido hoy el Premio Donostia en el Teatro Victoria Eugenia 50 años después de recibir en el mismo escenario la Concha de Oro por su primer largometraje en solitario, El espíritu de la colmena / The Spirit of Beehive. La actriz Ana Torrent, que protagonizó aquel filme cundo tenía seis años de edad, ha entregado la estatuilla al realizador y también ha participado junto a él en la presentación de la Proyección Premio Donostia Cerrar los ojos / Close Your Eyes, el cuarto largometraje de Erice como director.

“Siempre he entendido el cine como un medio de conocimiento. De ahí que su aprendizaje para mí no se acabe nunca. Con el paso de los años hay algo que creo haber comprendido, que la obra de un cineasta -recordando ahora a Albert Camus- quizá no sea otra cosa que ese largo caminar por los dominios del arte de hacer películas para recuperar las imágenes extraordinarias contempladas en una pantalla a las que abrió su corazón por vez primera”, ha afirmado antes de concluir en euskera con un sentido “Eskerrik asko, Donostia Zinemaldia. Donostia beti”. (Gracias, Festival de San Sebastián, siempre San Sebastián).