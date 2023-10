Explorando los muros de Wynwood en Miami

MÁS ALLÁ DEL BRILLO Y EL GLAMOUR, EL GRAN MIAMI Y MIAMI BEACH ES TAMBIÉN EL HOGAR DEL COLORIDO Y ARTÍSTICO WYNWOOD .

Este vecindario próspero es un refugio para aspirantes a pintores, grafiteros, creativos y jóvenes innovadores por igual. Su punto focal es Wynwood Walls , un museo al aire libre formado por murales gigantes. Cubriendo seis edificios, estas paredes se han convertido en un lienzo en blanco para los principales artistas de todo el mundo.

Qué Ver Y Hacer

Cuando visite Wynwood Walls, obtendrá una muestra del diverso mundo artístico de Miami. Cubierto de todo, desde citas de graffiti y murales de arte pop a gran escala hasta pinturas abstractas y esculturas fuera de este mundo, Wynwood Walls es tan único como creativo.

No te pierdas The Wynwood Walls Shop , que vende artículos exclusivamente inspirados y creados por los artistas de Wynwood Walls.

Los Artistas De Las Paredes De Wynwood

Los muralistas que se han ganado un lugar en Wynwood Walls han cambiado a lo largo de los años, pero un puñado distinto se ha hecho un nombre en el proceso.

Viniendo a Miami desde Metz, Francia, el artista autodidacta Mantra se ha hecho famoso por pintar murales inspirados en los recuerdos de su infancia en los jardines franceses. Conocido por su impresionante uso del color y los detalles, sus obras realistas dan vida a búhos, arañas, pájaros y, en Wynwood, mariposas en el lateral de la tienda de Warby Parker.

El dúo de artistas Jessie Unterhalter y Katey Truhn, conocidas profesionalmente como Jessie y Katey , están comprometidos a hacer que los espacios públicos sean vibrantes, coloridos y divertidos y traigan alegría y aumenten las emociones de todos los que los experimentan. Con sede en Baltimore, utilizan colores llamativos, patrones abstractos y formas geométricas en fachadas que, por lo demás, son sencillas, lo que hace que sus murales sean imposibles de pasar por alto, o de no sonreír.

El propio Ernesto Maranje de Miami, un artista cubanoamericano que no descubrió su pasión y talento hasta que fue 27 años y en la Guardia Costera, usa su arte para promover la belleza de la Madre Naturaleza y nuestra necesidad de protegerla. Con obras en todas partes, desde Ucrania, Irak y Jordania hasta Líbano, Grecia, España y, por supuesto, los muros de Wynwood de Miami, Maranje utiliza pinturas acrílicas y en aerosol para crear imágenes evocadoras y encantadoras de plantas, paisajes, biodiversidad y animales, como pájaros, osos. , simios y grandes felinos. ¿Su objetivo? “Para revelar el pasado, anticipar el futuro y descubrir la relación de todos los seres vivos”.

Además de estos artistas populares, Wynwood Walls presenta obras de Kai , Tristan Eaton , Tats Cru , Kelsey Montague , Fin DAC , OS Gemeos y muchos otros.

Tours E Información Para Visitantes

Los boletos para Wynwood Walls están disponibles en línea (niños 12 y menores son gratis pero necesitan un boleto). Además de la entrada general (donde ve la obra de arte por su cuenta), hay varios paquetes disponibles, que incluyen una visita guiada, una visita de acceso anticipado, una visita con un artista y una visita privada. Incluso hay cursos de pintura en aerosol disponibles para aquellos que quieran ver cómo es pintar un mural con aerosol.

Tanto Wynwood Walls como The Wynwood Walls Shop están abiertos de domingo a jueves de 11 h a 19 h y los viernes y sábados de 11 h a 20 h Se cierran las puertas de Wynwood Walls 30 minutos antes de la hora de cierre.

Historia De Wynwood

En la década de 1970, Wynwood era una colección de almacenes antiguos. Luego, a principios de la década de 2000, Tony Goldman, empresario, conservacionista histórico, desarrollador, restaurador, hotelero y mecenas de las artes, vio su potencial.

El hombre detrás del renacimiento del SoHo en la ciudad de Nueva York y South Beach , Goldman centró su empresa, Goldman Properties , en convertir el barrio en decadencia en un oasis cultural. Apertura con Art Basel 2009 , Wynwood Walls dio vida a la visión de Goldman de una galería de arte al aire libre.

Eso más tarde se convirtió en un vecindario más apreciado por el arte, y las caminatas artísticas mensuales de Wynwood confirmaron la visión del creador de un vecindario que se convertiría en un lienzo para el arte callejero urbano.

En el Wynwood amigable para los peatones de hoy, el arte está en todas partes. Además de los propios Wynwood Walls, los visitantes pueden ver los edificios que rodean el parque que están cubiertos de murales que cambian constantemente a medida que los artistas encuentran inspiración en el vecindario.

Dónde Cenar Cerca

Han aparecido restaurantes en todo el vecindario, todos a una corta distancia a pie de Wynwood Walls, que se han convertido en sinónimo de cocina creativa, así que asegúrese de culminar su día con una comida en uno de los restaurantes de Wynwood .

EL DISTRITO ARTÍSTICO DE WYNWOOD

El arte callejero es voluble por naturaleza y los murales del Wynwood Arts District de Miami, justo al norte del centro de Miami, están en un estado de constante flujo de salpicaduras de pintura.

El difunto Tony Goldman, desarrollador visionario y fundador de Goldman Properties , primero fijó su mirada en el barrio en 2004 cuando vio una oportunidad para que este antiguo distrito de almacenes en ruinas se convirtiera en un lienzo para el arte callejero de clase mundial. Su obra magna, la Muros de Wynwood , abierto en 2009 Como un museo al aire libre dedicado al arte callejero. Hoy en día, Wynwood Walls y las calles que lo rodean son un tapiz de murales en constante cambio de reconocidos artistas callejeros locales, nacionales e internacionales.

Muros De Wynwood

Wynwood Walls ocupa una manzana entera en NW 2nd Avenue entre las calles 25 y 26, e incluye un jardín, una galería interior y un espacio de estudio, así como la Cocina y bar Wynwood .

El programa cambia cada diciembre a tiempo para Art Basel Miami Beach con un nuevo tema y un Fresh capa de pintura. Si bien algunos murales han estado allí desde el principio, el museo muestra constantemente nuevas obras. Antes de reemplazar un mural, Goldman Properties Se encarga de documentarlo a través de fotografía, video y entrevistas a artistas.

Art Walk

los Paseo del arte de Wynwood se lleva a cabo el segundo sábado de cada mes cuando las galerías permanecen abiertas hasta tarde celebrando la inauguración de exposiciones y el barrio adquiere un ambiente festivo. Espere camiones de comida que bordean la calle, música en vivo y espectáculos de arte en vivo. Es la noche perfecta para descubrir el arte y la cultura de Wynwood. Scene .

Arte En Todos Los Medios

Encontrarás una amplia variedad de medios artísticos en Wynwood, desde el cine hasta las artes literarias. Miami Light Projectes un grupo cultural sin fines de lucro que encarga a artistas de todo el mundo representaciones de danza, música y teatro. Otras instituciones culturales incluyen Wynwood Radio, University of Wynwood, Edge Theatre y Critical Mass, un enorme grupo mensual de ciclismo.

Colecciones Privadas

Wynwood es también el hogar de algunas de las colecciones de arte privadas más impresionantes del mundo, que están abiertas al público. The Margulies Collection at the Warehousees el hogar de una extensa colección de arte contemporáneo en todos los medios, incluida la fotografía, el video, la escultura y la instalación de la colección privada de Martin Z. Margulies.

El Museo de Graffiti , abierto el 20 de diciembre del 19 como el primer museo del mundo que se centra en la historia del arte del graffiti mundial. El espacio de 3200 pies cuadrados, comisariado por el cofundador y conocido artista / historiador de graffiti Alan Ket, muestra una exposición permanente de pinturas, esculturas de técnica mixta e instalaciones interactivas de algunos de los primeros escritores de graffiti de la ciudad de Nueva York; dos galerías de exhibición de características; una instalación inmersiva rotatoria específica del sitio y una tienda de regalos con varios artículos de colaboración de artistas de edición limitada desarrollados exclusivamente para el museo.