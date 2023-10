Cobrizos y mechas, la tendencias de este otoño/invierno

lunes 30 de octubre de 2023 , 08:44h

Algunos de los tonos que hemos visto este pasado verano como el cereza amarena o el canela spicy, dejan paso a otros este otoño, si bien permanecen como tendencia las teasy lights o las mechas melting y flash lights. Especial capítulo merecen los rojos y cobrizos que veremos incluso en invierno, entre oxidados, dorados y anaranjados, pero siempre cálidos.

Un clásico del otoño son los rojos y cobrizos, que aunque pudiera parecer, no son lo mismo. El cobre tiene un toque metálico único que sólo comparte con el dorado (oro) mientras el rojo acepta una amplia variedad de tonos que van desde un burdeos intenso o un cobre brillante, a un castaño rojizo, un naranja quemado o de un rojo anaranjado a un rubio fresa: “Para saber qué cobrizo es el más indicado para cada mujer, debemos prestar atención a su tono o subtono de piel, así como al tipo de corte que lleve o desee. Este otoño e invierno, destaco el marrón oxidado (rusty brown), el cobre intenso anaranjado (spiced royal copper) y el cobre dorado (gilded copper) entre los más apetecibles y trendies” – nos sugiere Asbéd Kehyeian, colorista internacional que trabaja para celebrities y estrellas como Shakira en Miami.

“Los tonos cálidos y rojizos del cobre agregan calidez al cutis, creando un bonito equilibrio. Las pieles más claras con matices fríos, pueden beneficiarse especialmente de la calidez del cabello cobrizo, así como los tonos de piel medios, que se inclinan hacia matices cálidos o fríos. A mi personalmente, me gusta mucho el cobrizo con cortes como una buena media melena capeada, un bob largo texturizado o una melena corta francesa, en las que se puede mezclar alguna mecha alrededor de la cara para intensificar y dar más luz, y para las melenas más largas, con balayage en varios tonos de cobre difuminado” – recomienda Asbéd Kehyeian.

Mechas que vuelven este otoño/invierno

Teasy lights

Nacen de la fusión entre la mecha clásica y las balayage: “Es una técnica con la que se crean melenas multitonales con efectos tridimensionales. Se trabajan de forma irregular sin llegar a la raíz y de forma degradada de medios a puntas. Quedan perfectas en mujeres castañas y morenas ya que crean efectos muy naturales tipo sunbath, eso sí, no deben nunca notarse mucho, mejor si quedan como un toque de luz sutil y sofisticado” – señala David Lesur, director de formación en los salones David Künzle .

Flash lights

Enfocadas a mujeres morenas o castañas, con el fin de iluminar sobre todo el área de puntas y contornos: “Se aclara un tono o un tono y medio manteniéndolo en un reflejo o beige no demasiado frío, para obtener el máximo brillo y reconstrucción, por lo que se recomienda una terapia de sellado de mechas” – nos explica Esther García-Rojo Tardón, de Sonia Atanes Hair Beauty.

Melting blonde

“Son la transición de un tono oscuro a otro más claro a lo largo del cabello, difuminándose de manera sutil para lograr un degradado que no se note. Es un tono difícil de detectar por su forma tan natural, muy apropiado para todo tipo de bases naturales y para personas que no quieren un cambio muy radical. Es preferible que se haga con pincel ya que no se buscan tonos muy potentes, pero sí un aclarado más global. El resultado es un reflejo a lo largo de la melena que se pierde en dicha melena” - (David Lesur, David Künzle).