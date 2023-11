La compañía aérea Vueling gana el Premio Fest 2023 a la Mejor Activación de Marca

lunes 06 de noviembre de 2023 , 08:45h

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha sido premiada por la activación Fly me to the Music en la categoría “Activación de Marca” en los Premios Fest 2023.

Se trata de una acción que Vueling llevó a cabo este verano en los festivales de música BBK (Bilbao) y Cruïlla (Barcelona), y donde la aerolínea creó una estructura de gran tamaño en forma de radiocasete donde los visitantes fueron retados a correr dentro de las dos ruedas para conseguir diferentes premios. Una propuesta original y sorprendente que consiguió una gran participación del público.

En concreto, esta categoría premia a las compañías que presentan sus activaciones en uno o varios festivales y el premio reconoce a la marca que haya realizado la acción más original, impactante, innovadora, bien ejecutada y que haya aportado valor añadido al conjunto del festival.

Los Premios Fest son el único reconocimiento en España dedicado a los festivales de música y un encuentro anual de promotores de festivales. Un proyecto que permite enlazar a profesionales y numerosas marcas con su público, generando una información anual que será objeto de estudio y publicación.