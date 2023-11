Novedades musicales: Delaporte. Frank Suz. Bruno Álves. Alex Serra. Nadye

martes 07 de noviembre de 2023 , 07:59h

DELAPORTE PRESENTAN EL SENCILLO “ÁNGEL CAÍDO” JUNTO A ALICE WONDER, SEGUNDO ADELANTO DE SU NUEVO DISCO

Delaporte han comenzado una nueva etapa musical, donde ponen en valor más que nunca la música en directo, aquella que se realiza en el momento, y que realmente conecta con la gente; a través de beats de hard techno, mostrando una oda a vivir el presente en un tono divertido y natural.



Este nuevo proceso empezó el mes pasado con “Me la pegué”, primer single adelanto del que será su próximo trabajo, previsto para el próximo año, donde la cantante y productora mostraba que todas las formas de amor romántico que le han enseñado terminaban siempre en fracaso.

Ahora el dúo ha presentado su segundo adelanto, “Ángel caído” junto a Alice Wonder en el que, en palabras de Sandra: “hablamos de algo muy común y poco sano que nos pasa mucho a Alice y a mí, y es que parece que no somos capaces de valorar lo que la vida da y trae y es real. La persona que tienes delante y que quiere estar contigo y te corresponde y, en cambio, nos perdemos más en fantasías e ideales que aún no son o que igual nunca serán”.



El sencillo sigue la línea musical hacia un lugar más oscuro, club y techno. Hacia un nuevo hard pop orientado al baile, al desfogue y al presente.

FRANK SUZ PUBLICA SU TERCER ÁLBUM ‘REZA TODO LO QUE SEPAS’

REZA TODO LO QUE SEPAS recoge el testigo en la evolución compositiva de sus dos anteriores discos: Inferno y Mambo Voodoo. En esta ocasión el sonido muta del pantanoso new orleans de Mambo Voodoo a una atmósfera más fronteriza y enérgica en su desarrollo que se sumerge en un sonido fronterizo con tintes garajeros. Aunque las composiciones contienen melodías western sigue bebiendo del cabaret, del rock and roll y de la serie b cinematográfica al igual que lo hicieron sus dos anteriores discos, siendo este el secreto del sonido Frank Suz.

REZA TODO LO QUE SEPAS es su trabajo más extenso hasta la fecha. Con este disco Frank Suz quiere consolidarse en la escena nacional y demostrar de lo que ha sido capaz de hacer en cuatro años rodeado de grandes profesionales y músicos que le han apoyado incondicionalmente.

BRUNO ALVES PREPARA SU SIGUIENTE LANZAMIENTO ‘CATARSIS’

Bruno Waldemar Carrasco Alves, más conocido por su nombre artístico Bruno Alves, es un músico multi instrumentista, compositor, cantante, intérprete, productor musical y actor de teatro. Bruno está preparando lo que será su cuarto single CATARSIS. Un tema que aborda la vida de un artista en gira y la dificultad de mantener una relación de pareja.

Bruno Alves combina su proyecto musical con el espectáculo Trash! Una mezcla de percusión con objetos reciclados, música y comedia” coproducido con la compañía de teatro Yllana. Actualmente combina la gira tanto nacional, como internacional de dicho espectáculo, con su proyecto musical.

ALEX SERRA SOLD OUT EN SU CONCIERTO DE BARCELONA

Alex Serra convoca a más de 1000 personas en la presentación de su álbum TRANCE LIFE en Barcelona.

Su próximo concierto será en Madrid el día 22 de noviembre (Sala Villanos).

Alex Serra (Barcelona, 1985) tardó 7 años en dar forma a su voz y forjar el sonido de su primer álbum ‘In The Real World’ (Mundo Zurdo, 2019). Encuentros fortuitos con músicos de otras culturas, sonidos amazónicos, ritmos tribales africanos, chamanes y plantas maestras forjaron un sonido interior plagado de psicodelia, frecuencias downtempo y mensajes sanadores que han hechizado audiencias en todo el planeta (más de 50 millones de streams) y elevado a Alex Serra a la categoría de referente en las músicas de “Consciencia” con tan solo un álbum.

NADYE PRESENTAN EL VÍDEO DE “SEGUIMOS VIVOS”

“Seguimos Vivos” es el nuevo single de Nadye, canción con la que inician una nueva etapa tras su último trabajo "Intrapolar" y que será el primero de varios lanzamientos que culminarán con la salida de un nuevo disco en 2024.

Para la realización del videoclip han vuelto a contar con La Diëresis, productora con la que ya trabajaron en su último sencillo "El accidente" junto a Despistaos, y que en este video evocan a esa inocencia de la juventud y a esas ganas de disfrutar cada instante.

El rodaje se ha realizado a caballo entre Madrid y Valencia, desde las alturas de las norias, y como dice el estribillo "dando vueltas y vueltas" en tíos vivos y diferentes atracciones, exprimiendo al máximo, la adrenalina, la alegría, el color y las luces de las ferias.

Los próximos conciertos pasarán por:

Viernes 15 de diciembre - Toledo (Sala Next Level)

Sábado 16 de diciembre - Sevilla (Sala Fanatic)